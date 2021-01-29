

Konu her zamanki gibi devlet destek vermiyor iddialı haberler. FOX TV insan hikayesi diye servis ettmişti bu röportajı.



GERÇEĞİ A HABER ORTAYA ÇIKARDI

Amaçları, 'çiftçi 2020 yılında hiç destek almadı algısı' oluşturmaktı. İzmir Ödemiş'te Fikret Safa Yeşil'i buldular. Ancak algı tutmadı. Gerçeği yine A Haber ortaya çıkardı. İddiaları yine işin muhatapları birinci ağızdan cevapladı.