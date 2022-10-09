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    • 09.10.2022 11:37
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    • 09.10.2022 12:02
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    Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' riyakarlığından sonra CHP'li Ensar Öğüt'ten ilginç çıkış! "Kuran-ı Kerim'i ezbere biliyor"

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu' geçmişte imza attığı skandal açıklamaları hiçe sayarak, "başörtüsü" çıkışı yaptı. Kılıçdaroğlu'nun 'yasa' önerisine Başkan Erdoğan 'Anayasa' golünü atarken Kılıçdaroğlu'nun sözleri kendi yandaşları tarafından da eleştirilirken CHP'den ilginç bir çıkış geldi. CHP'li eski Milletvekili Ensar Öğüt "Bizim genel başkan Umre'ye gitti. İnanın samimi söylüyorum Kuran-ı Kerim'i ezbere biliyor. Ayetleriyle birlikte ezbere biliyor." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    CHP’den ilginç çıkış

    CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı masanın adayı henüz belli değilken Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını kabul ettirebilmek için algı ve riyakarlık dolu çıkışlarını sürüdüyor.

    Son olarak Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta paylaştığı videoda, "Geçmişte başörtüsü ile alakalı yanlışlarımız oldu. Ama artık değiştik. Başörtüsünü yasal güvence altına alacak kanun teklifini yarın Meclis'e sunacağız" ifadelerini kullandı.

    Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' riyakarlığından sonra CHP'li Ensar Öğüt'ten ilginç çıkış!

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ANAYASA GOLÜ
    Açıklamalar CHP ve vesayet odaklarının yıllarca dini hassasiyetleri olan vatandaşlara uyguladığı zulmün itirafı niteliğindeyken Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çözülen 'başörtüsü' meselesini kendisi çözecekmiş gibi gündeme getirmesiyle de bir gasp ve ikiyüzlü siyasetin örneği oldu.

    Başkan Erdoğan ise Kılıçdaroğlu'na karşı adeta hodri meydan diyerek "Samimiysen adamsan gel bu işi anayasa ile çözelim" çıkışını yaptı. Erdoğan'ın 'golü' gündeme bomba gibi düşerken CHP'den ilginç bir çıkış daha geldi.

    CHP'DEN İLGİNÇ ÇIKIŞ: KILIÇDAROĞLU KURAN-I KERİM'İ EZBERE BİLİYOR
    CHP'li eski Milletvekili Ensar Öğüt "Bizim genel başkan Umre'ye gitti. İnanın samimi söylüyorum Kuran-ı Kerim'i ezbere biliyor. Ayetleriyle birlikte ezbere biliyor." dedi.

    "AYETLERİYLE BİRLİKTE EZBERE BİLİYOR"
    Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Başkanı olduğu dönemde umreye gittiğini söyleyen Öğüt, "İbadetini yapar. Ben hacca gittiğimde yanına gittiğimde inanın samimi söylüyorum Kuran-ı Kerim'i ezbere biliyor. Ayetleriyle birlikte ezbere biliyor." ifadelerini kullandı.

        "BÜTÜN TÜRKLER ALEVİDİR" İDDİASI
        "Bu kadar mütevazı bir insan namazını da kılıyor, ibadetini yapıyor." diyen Öğüt şunları söyledi:

        "Alevi diyorlar. Bütün Türkler Alevidir. Aleviler Muaviye'ye karşı olan Müslümanlardır. Bu Müslümanlar ibadetini camide de yaparlar cemevinde de yaparlar."

        MUHAFAZARLIK OYUNU'
        Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkşının ardından gelen bu açıklama CHP'nin 'muhafazakarlık' oyunu olarak yorumlandı.

        Sosyal medyada kullanıcılar CHP ve vesayet odaklarının yıllarca dini hassasiyetleri olan insanlara uyguladığı zulümleri hatırlatarak 'ikiyüzlülük' eleştirisinde bulundu.

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        Haberler Güncel Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' riyakarlığından sonra CHP'li Ensar Öğüt'ten ilginç çıkış! "Kuran-ı Kerim'i ezbere biliyor"
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