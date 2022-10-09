Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' riyakarlığından sonra CHP'li Ensar Öğüt'ten ilginç çıkış! "Kuran-ı Kerim'i ezbere biliyor"

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ANAYASA GOLÜ

Açıklamalar CHP ve vesayet odaklarının yıllarca dini hassasiyetleri olan vatandaşlara uyguladığı zulmün itirafı niteliğindeyken Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çözülen 'başörtüsü' meselesini kendisi çözecekmiş gibi gündeme getirmesiyle de bir gasp ve ikiyüzlü siyasetin örneği oldu.

Başkan Erdoğan ise Kılıçdaroğlu'na karşı adeta hodri meydan diyerek "Samimiysen adamsan gel bu işi anayasa ile çözelim" çıkışını yaptı. Erdoğan'ın 'golü' gündeme bomba gibi düşerken CHP'den ilginç bir çıkış daha geldi.