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    • Güncel
    • 03.10.2022 16:31
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    • 03.10.2022 16:56
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    Kadıköy Belediyesi'nden LGBTİ rezilliği! Şehit aileleri ve gazileri kullandılar...

    CHP eşcinsel sapkınlık projesi olan LGBTİ'ye desteğini sürdürüyor! Sapkın projeyi destekleyen CHP'li Kadıköy Belediyesi bir skandala imza atarak şehit ailelerini ve gazileri sapkınlığı perdelemek için kullandı. Kadıköy Belediye Meclisine, Şehit Aileleri ve Gazi Hizmetleri Şefliği kurulması teklifi getirildi. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın 'olur'unun bulunduğu söz konusu teklifte, 'Şehit yakınları, Gazi ve LGBTİ bireyler' ifadeleri yan yana getirildi.

    Kadıköy Belediyesi’nden LGBTİ rezilliği!

    Aile yapısını hedef alan ve eşcinsel ilişkiyi özendiren küresel sapkınlık projesi CHP tarafından sahipleniliyor.

    KADIKÖY BELEDİYESİ'NDEN 'LGBTİ' SKANDALI
    Daha önce de sapkınlık projesine destek verdiği bilinen CHP'li Kadıköy Belediyesi bu kez büyük bir rezilliğe imza attı.

    Kadıköy Belediye Meclisine, CHP'li Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın 'olur'u ile Şehit Aileleri ve Gazi Hizmetleri Şefliği kurulması teklifi götürüldü.

    LGBTİ SAPKINLARI İÇİN ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERİ KULLANDILAR!
    Söz konusu teklifin maddelerinde ise skandal ortaya çıktı. "Şehit yakınları, Gazi ve LGBTİ bireyler" ifadelerinin yan yana getirildiği görüldü.

    Teklifin 1. maddesinde, "Bu yönetmeliğin amacı; çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı, mülteci, şehit yakınları, gazi ve LGBTİ bireylere ve ailelerine sosyal hizmet sunmak ile görevli Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün, kuruluş ve işleyişine, yürüteceği hizmetlere ilişkin usul ve esaslar ile Müdürlük Müdürlüğü bağlı Birimlerde çalışan personelin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektedir." ifadeleri yer aldı.

    Söz konusu rezillikle şehit ailelerinin ve gazilerin isminin LGBTİ'li sapkınlara kalkan olarak kullanıdığı açıkça görüldü.

    ŞERDİL DARA ODABAŞI İTİRAF ETMİŞTİ: LGBTİ'LERE ÖZEL İLGİM VAR
    Geçtiğimiz yıllarda Kadıköy Belediyesi AK Parti Meclis üyesi Ahmet Koyunoğlu, eşcinsel sapkınlığı destekle CHP'li Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'na tepki göstermiş ve "Belediyenin Yerel Eşitlik Eylem Planı'nda Kadıköy'ün 6 yerinde LGBT'yi kurumsallaştıran, broşür ve afişlerle bunu normalleştiren hedefler yer almaktadır. Bu hedefler toplumsal kültür, ahlak ve örflerimize aykırıdır. Sapkın tercihlerin normal şeylermiş gibi gösterilmesinin ötesinde yeni üçüncü bir cinsiyet gibi sunularak bunun meşrulaştırılma çabasını reddediyoruz. Ayrıca Şerdil başkan, bu LGBT merakı nedir?" diye sormuştu.

        Eşcinsel sapkınlığın savunucularından CHP'li Odabaşı, "LGBT'lilere özel bir merakım mı var? Evet var." diye cevap verdi.

        Odabaşı, "Kadıköy'de kim dezavantajlı ise, kimin yardıma ihtiyacı varsa, kim ayrımcılığa uğruyorsa ben onun yanındayım. Yanlarında durmaktan onur ve şeref duyarım. Biz CHP'li bir belediye olarak, sosyal demokrat bir belediye başkanı olarak hiç kimsenin dini, dili, ırkı, cinsel tercihinden dolayı ayrımcılık yapmayız. Yapmam, yaptırmam." demişti.

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        Haberler Güncel Kadıköy Belediyesi'nden LGBTİ rezilliği! Şehit aileleri ve gazileri kullandılar...
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