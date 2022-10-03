Kadıköy Belediyesi'nden LGBTİ rezilliği! Şehit aileleri ve gazileri kullandılar...

Aile yapısını hedef alan ve eşcinsel ilişkiyi özendiren küresel sapkınlık projesi CHP tarafından sahipleniliyor.
KADIKÖY BELEDİYESİ'NDEN 'LGBTİ' SKANDALI
Daha önce de sapkınlık projesine destek verdiği bilinen CHP'li Kadıköy Belediyesi bu kez büyük bir rezilliğe imza attı.
Kadıköy Belediye Meclisine, CHP'li Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın 'olur'u ile Şehit Aileleri ve Gazi Hizmetleri Şefliği kurulması teklifi götürüldü.
LGBTİ SAPKINLARI İÇİN ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERİ KULLANDILAR!
Söz konusu teklifin maddelerinde ise skandal ortaya çıktı. "Şehit yakınları, Gazi ve LGBTİ bireyler" ifadelerinin yan yana getirildiği görüldü.
Teklifin 1. maddesinde, "Bu yönetmeliğin amacı; çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı, mülteci, şehit yakınları, gazi ve LGBTİ bireylere ve ailelerine sosyal hizmet sunmak ile görevli Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün, kuruluş ve işleyişine, yürüteceği hizmetlere ilişkin usul ve esaslar ile Müdürlük Müdürlüğü bağlı Birimlerde çalışan personelin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektedir." ifadeleri yer aldı.
Söz konusu rezillikle şehit ailelerinin ve gazilerin isminin LGBTİ'li sapkınlara kalkan olarak kullanıdığı açıkça görüldü.
ŞERDİL DARA ODABAŞI İTİRAF ETMİŞTİ: LGBTİ'LERE ÖZEL İLGİM VAR
Geçtiğimiz yıllarda Kadıköy Belediyesi AK Parti Meclis üyesi Ahmet Koyunoğlu, eşcinsel sapkınlığı destekle CHP'li Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'na tepki göstermiş ve "Belediyenin Yerel Eşitlik Eylem Planı'nda Kadıköy'ün 6 yerinde LGBT'yi kurumsallaştıran, broşür ve afişlerle bunu normalleştiren hedefler yer almaktadır. Bu hedefler toplumsal kültür, ahlak ve örflerimize aykırıdır. Sapkın tercihlerin normal şeylermiş gibi gösterilmesinin ötesinde yeni üçüncü bir cinsiyet gibi sunularak bunun meşrulaştırılma çabasını reddediyoruz. Ayrıca Şerdil başkan, bu LGBT merakı nedir?" diye sormuştu.