Kadıköy Belediyesi'nden LGBTİ rezilliği! Şehit aileleri ve gazileri kullandılar...

Eşcinsel sapkınlığın savunucularından CHP'li Odabaşı, "LGBT'lilere özel bir merakım mı var? Evet var." diye cevap verdi.

Odabaşı, "Kadıköy'de kim dezavantajlı ise, kimin yardıma ihtiyacı varsa, kim ayrımcılığa uğruyorsa ben onun yanındayım. Yanlarında durmaktan onur ve şeref duyarım. Biz CHP'li bir belediye olarak, sosyal demokrat bir belediye başkanı olarak hiç kimsenin dini, dili, ırkı, cinsel tercihinden dolayı ayrımcılık yapmayız. Yapmam, yaptırmam." demişti.