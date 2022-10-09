CHP’li Yunus Emre’den LGBT savunuculuğu: 6’lı masanın beyannamesinde de var!

CHP'nin oy uğruna eşcinsellere bile göz kırptığına hepimiz şahit oluyoruz. Öyle ki Genel Merkezi'n talimatıyla Gençlik Kolları bünyesinde "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" adı altında bir komisyon kurmuşlardı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN EŞCİNSELLERE VAAT
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşcinsellere yönelik yasal düzenleme vaadinin ardından CHP'li belediyeler gaza basmış, birçok CHP'li belediye 'Toplumsal Cinsiyet' adı altında LGBT'lilerle ilgili adımlar atmaya başlamıştı.
Öyle ki buna son örnek CHP'li Esenyurt Belediyesi'nden geçtiğimiz günlerde geldi. CHP'li Başkan Kemal Deniz Bozkurt, LBGT'nin kurumsallaşması için "Eşitlik Müdürlüğü" kurma talebinde bulundu.
Skandal teklif AK Parti'nin oylarıyla reddedilirken Meclis'te büyük tartışmalara neden olmuştu.
6'LI MASA BEYANNAMESİNDE LGBT VAR
LGBT savunuculuğuna bu kez de CHP'li İstanbul Milletvekili Yunus Emre başladı. Ancak Emre'nin açıklamaları 6'lı masayı da ilgilendiren cinsten. Emre, katıldığı bir televizyon programında LGBT haklarını savunarak 6'lı masanın beyannamesinde Avrupa Konseyi'nin değerleri olduğunu söyledi.
Emre bu değerlerin içinde LGBT haklarının da olduğunu ifade etti.