Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.10.2022 16:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.10.2022 16:30
    ABONE OL

    CHP’li Yunus Emre’den LGBT savunuculuğu: 6’lı masanın beyannamesinde de var!

    LGBT savunuculuğuna bu kez de CHP’li İstanbul Milletvekili Yunus Emre başladı. Emre, katıldığı bir televizyon programında LGBT haklarını savunarak 6’lı masanın beyannamesinde Avrupa Konseyi’nin değerleri olduğunu söyledi.

    6’lı masanın beyannamesinde LGBT var!

    CHP'nin oy uğruna eşcinsellere bile göz kırptığına hepimiz şahit oluyoruz. Öyle ki Genel Merkezi'n talimatıyla Gençlik Kolları bünyesinde "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" adı altında bir komisyon kurmuşlardı.

    KILIÇDAROĞLU'NDAN EŞCİNSELLERE VAAT
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşcinsellere yönelik yasal düzenleme vaadinin ardından CHP'li belediyeler gaza basmış, birçok CHP'li belediye 'Toplumsal Cinsiyet' adı altında LGBT'lilerle ilgili adımlar atmaya başlamıştı.

    Öyle ki buna son örnek CHP'li Esenyurt Belediyesi'nden geçtiğimiz günlerde geldi. CHP'li Başkan Kemal Deniz Bozkurt, LBGT'nin kurumsallaşması için "Eşitlik Müdürlüğü" kurma talebinde bulundu.

    Skandal teklif AK Parti'nin oylarıyla reddedilirken Meclis'te büyük tartışmalara neden olmuştu.

    6'LI MASA BEYANNAMESİNDE LGBT VAR
    LGBT savunuculuğuna bu kez de CHP'li İstanbul Milletvekili Yunus Emre başladı. Ancak Emre'nin açıklamaları 6'lı masayı da ilgilendiren cinsten. Emre, katıldığı bir televizyon programında LGBT haklarını savunarak 6'lı masanın beyannamesinde Avrupa Konseyi'nin değerleri olduğunu söyledi.

    Emre bu değerlerin içinde LGBT haklarının da olduğunu ifade etti.

        CHP'li Yunus Emre'nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

        "Siyasi hayatımızda konuşuluyor, önemli. Bu bir zihniyeti gösteriyor. Bir cumhurbaşkanının, insanı hedef olarak koyan, düşman olarak hefef olarak insanı koyan, o düşmanı da kendisine destekçi olarak, düşündüğü insanların da hedef alması isteyen felan bir tutum yani. Cumhurbaşkanının hedef gösteren tutumunun desteklenecek bir tarafı yok.

        "ALTILI MASANIN BEYANNAMESİNDE BU UYGULANIYOR"
        Netice itibarıyla altılı masanın beyannamesinde Avrupa konseyi değerleri uygulanıyor. Bunlar için yola çıkmak için insanlar, insanın hedefe konulmasını, insanın düşman olarak kodlanıp topluma sunulmasını, bunu kabul edebilirler mi, böyle bir şey olur mu?
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Milyonların gözü kritik Kabine’de!
        Haberler Güncel CHP’li Yunus Emre’den LGBT savunuculuğu: 6’lı masanın beyannamesinde de var!
            SON DAKİKA