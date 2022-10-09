CHP’li Yunus Emre’den LGBT savunuculuğu: 6’lı masanın beyannamesinde de var!

6'LI MASA BEYANNAMESİNDE LGBT VAR

LGBT savunuculuğuna bu kez de CHP'li İstanbul Milletvekili Yunus Emre başladı. Ancak Emre'nin açıklamaları 6'lı masayı da ilgilendiren cinsten. Emre, katıldığı bir televizyon programında LGBT haklarını savunarak 6'lı masanın beyannamesinde Avrupa Konseyi'nin değerleri olduğunu söyledi.

Emre bu değerlerin içinde LGBT haklarının da olduğunu ifade etti.