Bodrum Belediyesi’nde usulsüzlük skandalı: Başkan yardımcılarının hesaplarına bloke konuldu

İmar usülsüzlükleriyle ilgili İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri tarafından yapılan incelemeler sonrasında, Bodrum Belediyesi'nde görevli iki başkan yardımcısı ve eski İmar Müdürü'nün hesaplarına bloke koyuldu.
Elde edilen gelir ve mutat tasarruf ölçüleri dikkate alındığında finansının olağan gözükmediği, bu durumun haksız mal edinme şüphesini artırdığı belirtilerek suç duyurusunda bulunuldu.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras
BANKA HESAPLARINA BLOKE KONULDU
Haklarında başlatılan soruşturma sonrası görevlerinden uzaklaştırılan Bodrum Belediyesi başkan yardımcıları Turgay Kaya ve Hüseyin Tutkun ile eski İmar Müdürü Melike Yapıcı'nın gayrimenkullerine ve banka hesaplarına bloke konuldu.
NE OLMUŞTU?
Bodrum'da geçen yıl Mart ayında, Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü Bodrum Grup Amirliği ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, CHP'li Bodrum Belediyesi'nde eski bir belediye çalışanını imar usulsüzlükleri ile ilgili ihbarı üzerine harekete geçti.