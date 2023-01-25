Bodrum Belediyesi’nde usulsüzlük skandalı: Başkan yardımcılarının hesaplarına bloke konuldu

NE OLMUŞTU?

Bodrum'da geçen yıl Mart ayında, Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü Bodrum Grup Amirliği ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, CHP'li Bodrum Belediyesi'nde eski bir belediye çalışanını imar usulsüzlükleri ile ilgili ihbarı üzerine harekete geçti.