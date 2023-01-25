İşte gerçek yüzleri! CHP ve İYİ Parti, başörtüsü düzenlemesine destek vermeyeceğini duyurdu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz aylarda bir riyakarlık örneği sergileyerek başörtüsüne yasal güvence çıkışı yaptı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise Kemal Kılıçdaroğlu'na hodri meydan diyerek "Samimiysen gel Anayasa ile güvenceye alalım" dedi.
Başkan Erdoğan daha sonra ailenin korunması ve başörtüsüne anayasal güvenceyi sağlayan AK Parti'ye anayasa değişikliği için talimatı verdi ve AK Parti çalışmalarını tamamladı.
TBMM Anayasa Komisyonu'nda, başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği teklifi görüşülürken CHP ve ortağı İYİ Parti gerçek yüzünü yine gösterdi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, AK Parti'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu başörtüsü düzenlemesine ilişkin anayasa değişikliği teklifine destek vermeyeceklerini açıkladı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, partisinin Anayasa Komisyonu üyeleriyle birlikte TBMM'de basın toplantısı düzenledi.
Tezcan kendi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı siyasi istismarı görmezden gelerek, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu meseleyi bir siyasi istismar meselesi haline getirme hevesiyle hazırlanan anayasa değişikliği önerisi dün komisyonda görüşüldü. Orada tutumumuzu net olarak ifade ettik. İYİ Parti ile birlikte bir değişiklik önergesi hazırladık. AK Parti ve MHP'li komisyon üyeleri bu teklife 'hayır' dedi. Bütün annelerimize, bacılarımıza şikayet ediyorum; bulunamayacak bir uzlaşı fırsatı doğmuştu. Bu tarihsel fırsat 'Cumhur İttifakı'nın siyasi hırsına heba edilmiştir. Bu meseleyi siyasi istismar yapıp, önümüzdeki seçimlerin malzemesi haline getirilmesine kurban edilmiştir. Biz bu meseleyi çözmek istedik. Bizim önerimizi kabul etmeyerek, bu meseleyi istismar etme konusunda kararlı olduklarını gösterdiler" dedi.
'DESTEK VERMEYECEĞİZ'
CHP'nin anayasa değişikliği konusundaki tavrını da açıklayan Tezcan, "Getirdiğimiz kanunu teklifini kabul etmeseler de komisyonda getirdiğimiz önergeleri reddetseler de bütün vatandaşlarımıza sesleniyoruz; sizin güvenceniz biziz. 14 Mayıs'ta iktidara geleceğiz. Haklarınızın da başörtüsünün de güvencesi biz olacağız. Biz bundan sonra bu şekliyle bu teklife artık Genel Kurul'a indirseler de herhangi bir destek vermeyeceğiz" diye konuştu.