'Aptal-şizofren' savaşları! Kaftancıoğlu'nun yardımcısından İmamoğlu'na tweetli bombardıman: Seni ayakta tutan CHP'ye vefasızlık yaptın





Krizi gözler önüne seren ise Ekrem İmamoğlu'nun hal ve hareketleri oldu...



CHP'li İBB Başkanı konuya ilişkin sorulan soruya şekilden şekle girerek "Canan Kaftancıoğlu nezaketli bir hanımefendidir. Yani bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum. Söyleyeceğim bu kadar" sözleriyle yanıt verdi.