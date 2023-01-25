'Aptal-şizofren' savaşları! Kaftancıoğlu'nun yardımcısından İmamoğlu'na tweetli bombardıman: Seni ayakta tutan CHP'ye vefasızlık yaptın

Takvim.com.tr'nin tüm detaylarıyla gündeme getirdiği, CHP'li kaynakların da doğruladığı Canan Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu arasındaki 'aptal-şizofren' kavgasında cephe genişliyor.
CHP'NİN İSTANBUL AYAĞINDA 'İMAMOĞLU' OPERASYONU: KUZENİNE EL ÇEKTİRDİLER
Kaftancıoğlu son olarak adaylığını istemeyip hakaret ettiği İmamoğlu'nun kuzeni Ufuk İnan'ı görevden almıştı.
İnan, İmamoğlu - Kaftancıoğlu arasındaki kavganın kilit aktörlerinden biri olarak karşımıza çıkarken, söz konusu hakaretleri de birinci ağızdan kuzeni İmamoğlu'na iletmişti.
Bununla da yetinmeyen Kanas Canan, İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Gökmen Güneş ve Eser Şenay gibi isimleri de CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki görevlerinden el çektirmişti.
KANAS CANAN VİTES YÜKSELTTİ: AKŞENER'İ DE HEDEF ALDI
CHP'nin İstanbul ayağındaki 'İmamoğlu operasyonu'nun etkileri sürerken Canan Kaftancıoğlu vites yükselterek Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra Meral Akşener'i de hedef aldı.
İstanbul seçimlerinin mimarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu iddia eden Kaftancıoğlu, "Siyasetçiler genelde başkalarının emeğinin üzerine konmayı severler. Bu bir alışkanlık oldu" dedi.