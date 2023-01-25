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    • Güncel
    • 25.01.2023 18:31
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    • 25.01.2023 18:38
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    'Aptal-şizofren' savaşları! Kaftancıoğlu'nun yardımcısından İmamoğlu'na tweetli bombardıman: Seni ayakta tutan CHP'ye vefasızlık yaptın

    Canan Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu arasındaki 'aptal-şizofren' kavgası katlanarak büyüyor. Kaftancıoğlu son olarak adaylığını istemeyip hakaret ettiği İmamoğlu'nun kuzeni Ufuk İnan'ı ve CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki 'Ekremci' isimlere operasyon çekti. Takvim.com.tr'nin tüm detaylarıyla gündeme getirdiği kavgada tansiyonu yükseltecek bir adım daha atıldı. Kaftancıoğlu'nun yardımcısı Saniye Yurdakul, Twitter üzerinden İmamoğlu'na "Arkanda CHP'liler olmasaydı dimdik ayakta duramazdın. CHP'ye vefasızlık yapman hoş değil" mesajı verdi. Takvim.com.tr süreci tüm ayrıntılarıyla sizler için ele aldı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Kaftancıoğlu cephesinden İmamoğlu’na: Vefasız...

    Takvim.com.tr'nin tüm detaylarıyla gündeme getirdiği, CHP'li kaynakların da doğruladığı Canan Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu arasındaki 'aptal-şizofren' kavgasında cephe genişliyor.

    CHP'NİN İSTANBUL AYAĞINDA 'İMAMOĞLU' OPERASYONU: KUZENİNE EL ÇEKTİRDİLER
    Kaftancıoğlu son olarak adaylığını istemeyip hakaret ettiği İmamoğlu'nun kuzeni Ufuk İnan'ı görevden almıştı.

    İnan, İmamoğlu - Kaftancıoğlu arasındaki kavganın kilit aktörlerinden biri olarak karşımıza çıkarken, söz konusu hakaretleri de birinci ağızdan kuzeni İmamoğlu'na iletmişti.

    Bununla da yetinmeyen Kanas Canan, İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Gökmen Güneş ve Eser Şenay gibi isimleri de CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki görevlerinden el çektirmişti.


    KANAS CANAN VİTES YÜKSELTTİ: AKŞENER'İ DE HEDEF ALDI
    CHP'nin İstanbul ayağındaki 'İmamoğlu operasyonu'nun etkileri sürerken Canan Kaftancıoğlu vites yükselterek Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra Meral Akşener'i de hedef aldı.

    İstanbul seçimlerinin mimarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu iddia eden Kaftancıoğlu, "Siyasetçiler genelde başkalarının emeğinin üzerine konmayı severler. Bu bir alışkanlık oldu" dedi.


        Fotoğrafta: Canan Kaftancıoğlu'nun yardımcısı Saniye Yurdakul

        BU KEZ YARDIMCISI SAHNEDE
        Tüm bu gelişmelerin ışığında Takvim.com.tr'nin süreci başından bu yana manşet manşet okuyucularını duyurduğu 'şizofren' kavgasında tansiyonu yükseltecek bir adım daha atıldı.

        Bu kez sahnede Canan Kaftancıoğlu'nun yardımcısı Saniye Yurdakul vardı...



        İMAMOĞLU'NA OLAY MESAJ: "SENİ AYAKTA TUTAN CHP'LİLERE VEFASIZLIK YAPTIN"
        Yurdakul, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Ekrem İmamoğlu'na "Arkanda CHP'liler olmasaydı dimdik ayakta duramazdın. CHP'ye vefasızlık yapman hoş değil" mesajı verdi.

        Kaftancıoğlu'nun yardımcısı Ekrem İmamoğlu ile ilgili atılan bir tweeti beğenerek bu eylemi gerçekleştirdi.



        Peki, Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu arasında ipleri koparan olay neydi?

        Takvim.com.tr farkıyla süreci bir kez daha hatırlayalım;

        Canan Kaftancıoğlu, 2023 yolunda kendisinden destek isteyen Ekrem İmamoğlu'na "Muhteris, aptal, müteahhit kafalı, şizofren" şeklinde ağır hakaretler savurdu.

        Bunun üzerine celallenen Ekrem İmamoğlu'nun CHP il binasına gidip Kaftancıoğlu'nun odasını basmasına kadar uzanan olayda asıl kapışma telefonda oldu.



            KANAS CANAN HAKARET ETTİ, KUZEN UFUK İNAN TEK TEK İMAMOĞLU'NA YETİŞTİRDİ
            Kuzeni Ufuk İnan'ın "Kaftancıoğlu sizin için 'aptal', "müteahhit kafalı' ve 'şizofren' diyor" diyerek haber vermesi üzerine İmamoğlu hemen telefona sarılıp Kaftancıoğlu'na "Sen benim arkamdan nasıl böyle konuşursun" diyerek bağırıp çağırmaya başladı.

            Daha sonrasında CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'nı giden İmamoğlu Canan Kaftancıoğlu'nun odasına daldı. Kaftancıoğlu'nu odasında göremeyen İmamoğlu, ortalık yerde saydırdı.



            Krizi gözler önüne seren ise Ekrem İmamoğlu'nun hal ve hareketleri oldu...

            CHP'li İBB Başkanı konuya ilişkin sorulan soruya şekilden şekle girerek "Canan Kaftancıoğlu nezaketli bir hanımefendidir. Yani bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum. Söyleyeceğim bu kadar" sözleriyle yanıt verdi.



            TOKALAŞMAYA TENEZZÜL BİLE ETMEDİ
            Saraçhane merkezli adaylık tiyatrosunun işlendiği süreçte de ikili arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam etmiş, İmamoğlu, 6'lı masa liderlerinin ve CHP'lilerin olduğu sahnede Canan Kaftancıoğlu ile tokalaşmaya tenezzül bile etmememişti.

            CHP içerisindeki kavga somut verilerle ortaya dökülürken okların gösterdiği bir numaralı isim Canan Kaftancıoğlu ise inkar politikası izliyor.

                TAKVİM.COM.TR YAZDI, CHP'Lİ KAYNAKLAR DOĞRULADI
                Takvim.com.tr'nin tüm detaylarıyla gündeme getirdiği Canan Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu arasındaki 'aptal-şizofren' kavgasını CHP'li kaynaklar da doğrulamıştı.

                Söz konusu CHP'li isimler, takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği Ekrem İmamoğlu - Canan Kaftancıoğlu krizini doğruladı ve gerilimin temel sebeplerinden birinin Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu olduğunu aktardı.

                Bilindiği üzere İmamoğlu, 2023 emelleri doğrultusunda kollarını sıvayarak adaylık yönünde adımlar atıyor. Münakaşa ettiği Canan Kaftancıoğlu ise açık bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor.

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                Haberler Güncel 'Aptal-şizofren' savaşları! Kaftancıoğlu'nun yardımcısından İmamoğlu'na tweetli bombardıman: Seni ayakta tutan CHP'ye vefasızlık yaptın
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