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    • 25.01.2023 21:28
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    Belirsizlik CHP'yi böldü! Fikri Sağlar'ın 'sürpriz aday' çıkışına Eren Erdem'den yaylım ateşi: "Masaya tek önerimiz Kılıçdaroğlu"

    6+1'lik masadaki adaylık kaosu CHP'yi böldü. Son günlerde dolaşıma sokulan 'Abdullah Gül, Faik Öztrak, İlhan Kesici' söylemlerinin gölgesinde CHP'li Fikri Sağlar'dan "6'lı masa sürpriz bir ismi ortak aday yapabilir" çıkışı geldi. Bu gelişme sonrası CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem kendi mahallesine yaylım ateşine tuttu. Her fırsatta Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması gerektiğini vurgulayan Erdem yine Kılıçdaroğlu'na işaret ederek "CHP’nin altılı masaya tek önerisi Kemal Kılıçdaroğlu’dur. İkinci bir isim önerimiz yoktur. Kılıçdaroğlu, ortak aday olması halinde; farkla kazanacaktır" dedi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Belirsizlik CHP’yi böldü!

    Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik masadaki kaosa şahit oluyor.

    11 ayda 10 kez bir araya gelen masa üyeleri henüz bir isim üzerinde karar kılamazken, CHP ve İYİ Parti arasında kılıçlar çekilmiş vaziyette.

    Gün aşırı 'aday benim' mesajı veren Kılıçdaroğlu, İYİ Parti vetosuna takılıp duruyor. Meral Akşener de her fırsatta 'kazanacak bir aday' söylemine sığınıp Ekrem İmamoğlu'nun önünü açarak CHP'yi içten vuruyor.

    Öte yandan CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, 6+1'li masanın cumhurbaşkanı adayının parti liderlerinden değil, dışarıdan bir isim olacağını öne sürmüştü. Ataklı, "Anketlerde kendilerini şişiriyorlar" dediği Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun da aday gösterilmeyeceğini söylemişti.

    Bu sözler sonrası 'Abdullah Gül' iddiaları gündeme gelmişti.

    Tansiyonun yüksek olduğu süreçte bomba bir kulis bilgisi dolaşıma sokuldu.

    FAİK ÖZTRAK VE İLHAN KESİCİ BOMBASI!
    CHP yandaşı Şaban Sevinç, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını geri çekerek Akşener'in İmamoğlu'nu önermesini önleyeceğini iddia etti. Sevinç "Ankara'da kuvvetli kulisler var" diyerek, Kılıçdaroğlu'nun masaya İlhan Kesici ya da Faik Öztrak'ı önereceğini söyledi.

    Sevinç'in bu açıklamaları çokça konuşulurken CHP içerisinden çarpıcı bir çıkış daha geldi.




        "6'LI MASA SÜRPRİZ ADAY ÇIKARABİLİR"
        CHP'li Fikri Sağlar, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "6'lı masa sürpriz bir ismi ortak aday yapabilir" açıklamasını yaptı.

        Üst üste gelen bu çıkışlar sonrası CHP Genel Merkezi, krizi perdelemek adına harekete geçti.




        CHP'Lİ EREN ERDEM KENDİ MAHALLESİNİ TOPA TUTTU: "TEK ÖNERİMİZ KILIÇDAROĞLU"
        Her fırsatta Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması gerektiğini vurgulayan CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, "Günlerdir çeşitli mecralarda "CHP masaya sürpriz bir isim önerecek" gibi haberler yapılıyor. Bu haberler gerçeği yansıtmıyor. CHP'nin altılı masaya tek önerisi Kemal Kılıçdaroğlu'dur. İkinci bir isim önerimiz yoktur. Kılıçdaroğlu, ortak aday olması halinde; farkla kazanacaktır" açıklamasını yaptı.

        Erdem sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı;

        Altılı masanın aday konuşacağı her ortamda, partinin tüm kurullarının ortak iradesi dile getirilecektir. Bu irade başından beri sürekli ifade ettiğim gibi, Sn.Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Haberlerde yer alan isimlerin hiçbiri parti kurullarımızın gündeminde yoktur. Saygılarımla…



        "CHP'NİN KURUMSAL ÖNERİSİ"
        Elbette bu beyanım, CHP'nin kurumsal önerisidir. Altılı masadaki dostlarımız, kurumsal olarak farklı öneriler yapabilir. Nihayetinde liderler bütün önerileri masaya yatırıp nihai kararı verecektir. Masadan çıkacak her karar, ardına düşüp çalışacağımız irademiz olacaktır.
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