Belirsizlik CHP'yi böldü! Fikri Sağlar'ın 'sürpriz aday' çıkışına Eren Erdem'den yaylım ateşi: "Masaya tek önerimiz Kılıçdaroğlu"

Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik masadaki kaosa şahit oluyor.
11 ayda 10 kez bir araya gelen masa üyeleri henüz bir isim üzerinde karar kılamazken, CHP ve İYİ Parti arasında kılıçlar çekilmiş vaziyette.
Gün aşırı 'aday benim' mesajı veren Kılıçdaroğlu, İYİ Parti vetosuna takılıp duruyor. Meral Akşener de her fırsatta 'kazanacak bir aday' söylemine sığınıp Ekrem İmamoğlu'nun önünü açarak CHP'yi içten vuruyor.
Öte yandan CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, 6+1'li masanın cumhurbaşkanı adayının parti liderlerinden değil, dışarıdan bir isim olacağını öne sürmüştü. Ataklı, "Anketlerde kendilerini şişiriyorlar" dediği Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun da aday gösterilmeyeceğini söylemişti.
Bu sözler sonrası 'Abdullah Gül' iddiaları gündeme gelmişti.
Tansiyonun yüksek olduğu süreçte bomba bir kulis bilgisi dolaşıma sokuldu.
FAİK ÖZTRAK VE İLHAN KESİCİ BOMBASI!
CHP yandaşı Şaban Sevinç, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını geri çekerek Akşener'in İmamoğlu'nu önermesini önleyeceğini iddia etti. Sevinç "Ankara'da kuvvetli kulisler var" diyerek, Kılıçdaroğlu'nun masaya İlhan Kesici ya da Faik Öztrak'ı önereceğini söyledi.
Sevinç'in bu açıklamaları çokça konuşulurken CHP içerisinden çarpıcı bir çıkış daha geldi.