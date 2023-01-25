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    • Güncel
    • 25.01.2023 18:15
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    • 25.01.2023 18:15
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    Yunanistan sınırından yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 8 kişi yakalandı

    Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan Türkiye'ye ve Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişinin yakalandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, incelemede yakalanan 8 kişiden 3'ünün FETÖ mensubu olduğunun belirlendiği kaydedildi.

    AJANSLAR
    Yunanistan sınırında 3 terörist paketlendi

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hudut Kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.

    3 TERÖR ŞÜPHELİSİNE TUTUKLAMA
    Jandarma ekiplerinin, dün 1'inci derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakaladığı terör örgütü DHKP/C şüphelisi V.D.'nin işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen V.D., savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    İpsala ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede de dün Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ/PDY şüphelileri M.K. ve M.T., jandarmadaki işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    2 GÖZALTI
    Öte yandan güvenlik güçleri, İpsala ilçesinde 1'inci derece askeri yasak bölgedeki denetimlerinde Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen FETÖ/PDY şüphelileri D.Z. ve Ö.G.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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    Haberler Güncel Yunanistan sınırından yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 8 kişi yakalandı
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