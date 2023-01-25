Yunanistan sınırından yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 8 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hudut Kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.
3 TERÖR ŞÜPHELİSİNE TUTUKLAMA
Jandarma ekiplerinin, dün 1'inci derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakaladığı terör örgütü DHKP/C şüphelisi V.D.'nin işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen V.D., savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İpsala ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede de dün Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ/PDY şüphelileri M.K. ve M.T., jandarmadaki işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
2 GÖZALTI
Öte yandan güvenlik güçleri, İpsala ilçesinde 1'inci derece askeri yasak bölgedeki denetimlerinde Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen FETÖ/PDY şüphelileri D.Z. ve Ö.G.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.