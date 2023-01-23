MSB açıkladı: Hain saldırı sonrası 20 terörist etkisiz hale getirildi!

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG mensuplarınca atılan roketler, Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesindeki boş araziye isabet etmişti.

Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Bölgede önlemlerini artıran güvenlik güçleri, belirlenen terör hedeflerini ateş altına aldı.





Tel Rıfat'tan Öncüpınar Hudut Karakolumuza yapılan hain saldırı sonrası başlatılan meşru müdafaa atışları sonucunda dün 6 terörist etkisiz hâle getirilmişti. Bugün de 3 terörist daha etkisiz hâle getirilerek bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 20'ye yükseldi.#MSB https://t.co/aQfxG5LixN — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 23, 2023

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından saldırıya ateş destek vasıtalarıyla güçlü şekilde karşılık verildiğini duyurmuştu.

Bugün yapılan açıklamaya göre; dün 17, bugün 3 olmak üzere bölgede toplam 20 terörist etkisiz hale getirildi.