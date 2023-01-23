Terörün siyasi ayağı HDP'nin kapatma davasında "seçimden sonra görülsün" talebi: "Karar Çarşamba günü verilecek"

PKK'NIN ASKERE ALMA DAİRESİ GİBİ ÇALIŞIYOR

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin terör örgütüyle bağının bilinen bir gerçek olduğunu belirterek, "Davalı partinin devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldiğini tüm delillerle ortaya koyduğumuzu bildirdik." demişti. Şahin, "Davalı parti, terör örgütünün sözde askere alma dairesi gibi faaliyet göstermektedir. Bunun en önemli delili olarak yıllardır zorla ya da kandırılarak örgüte götürülen çocukların ve gençlerin annelerinin 3 yılı aşkın süredir Diyarbakır il binası ve bazı illerde tuttukları evlat nöbetleri gösterilebilir." ifadelerini kullandı.