Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.01.2023 10:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.01.2023 10:50
    ABONE OL

    Aklı Saraçhane'de! Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu planı ne? Kemal Kılıçdaroğlu'na olay gönderme...

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 14 Mayıs'ı işaret ederken 6'lı masa ise adaylık düğümünü henüz çözemedi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık dayatmasına karşı özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu öne süren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den olay bir açıklama daha geldi. İmamoğlu'nun adaylığı için birlikte çektikleri 'Saraçhane Operasyonu'nu hatırlatan Akşener, "Ekrem İmamoğlu oranın öznesiydi. Ancak özne kalmadı. Sahiplenmemek kabahat olacakken sahiplenmek kabahat oldu. Bütünleşmeyi sağlayamadık." ifadeleriyle Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu. Aklının 'Saraçhane'de kaldığı ortaya çıkan Meral Akşener'in son dönemde yine Ekrem İmamoğlu'nu merkeze alarak afişlerle reklama başlaması da bunun bir göstergesi ve kurduğu planın parçası...

    takvim.com.tr
    Akşener’in İmamoğlu planı ne?

    Türkiye'de seçim tarihi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla birlikte 14 Mayıs 2023 olarak resmileşmese de artık kesinleşti...

    Seçim yaklaşırken CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı HDP'nin de dışarıdan destek verdiği muhalefet masasının adayı ise henüz belli değil.

    10 KERE MASA KURULDU ADAYLIK DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLEMEDİ
    Son olarak 5 Ocak'ta Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde onuncu toplantısını gerçekleştiren 6'lı masa adaylık meselesini daha yeni konuşmaya başlayacaklarını itiraf etti. Ancak adaylık meselesi masada konuşulmasada özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her fırsatta kendi ismini dayatıyor.

    SARAÇHANE' OPERASYONU UNUTULMADI
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 'Kazancak bir isim aday olmalı' diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını veto ederken son dönemdeki en büyük hamlelerinden birini de 14 Aralık'ta 'Saraçhane Operasyonu'yla gerçekleştirdi.

    YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı mahkumiyet cezasının ardından 'mağduriyet' algısıyla adaylık için yeniden kolları sıvayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na açık destek veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da oluşunu fırsat bilerek Saraçhane'de sahneye çıkmıştı. Kılıçdaroğlu ise jet bir kararla Almanya'dan dönerek İmamoğlu'nu geri plana iten hamleler yapmış ve 'İç işlerimize karışılıyor' çıkışıyla Akşener ile karşılık restleşmelere imza atmıştı.

    MERAL AKŞENER'İN AKLI SARAÇHANE'DE
    Aradan 1 aydan daha uzun bir süre geçerken Meral Akşener konuya ilişkin bomba bir çıkış yaptı.

    CHP'nin yayın organlarından Sözcü'ye konuşan Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'na çektiği Saraçhane Operasyonu'na gönderme yaparak yine Ekrem İmamoğlu'nu öne sürdü.

    Meral Akşener, "Ekrem İmamoğlu oranın öznesiydi. Ancak özne kalmadı. Sahiplenmemek kabahat olacakken sahiplenmek kabahat oldu. Bütünleşmeyi sağlayamadık." ifadeleriyle yine Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

    Kendisine neden ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adını ön plana çıkardığı sorulan Meral Akşener, "Ben iki arkadaşımız nezdinde diğer belediye başkanlarımıza dikkat çekmeye çalışıyorum. Bu belediye başkanları elbette CHP'li başkanlar. Ancak Millet İttifakı'nın adayları oldular. Onların başarısızlığı bize yazar. Hem Mansur Bey'in tehdit altında olduğunu düşünüyorum hem İmamoğlu'na yapılan hepimize yapıldı. O yüzden o gün Saraçhane'ye giderken bütün liderleri aradım. Hepsine 'gidelim' dedim. Kalabalık güçtür." ifadelerini kullandı.

        KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERME: SAHİPLENMEMEK KABAHAT OLACAKKEN SAHİPLENMEK KABAHAT OLDU
        Daha sonra Saraçhane'deki meseleyi açan Akşener şu sözlerle Kılıçdaroğlu'na yüklendi;

        "Herkesin işi vardı. Ben gittim. Ekrem Bey, 'Bekler misiniz? Kısa bir konuşma yapar mısınız?" dedi. Kabul ettim. Konuştuktan sonra otobüsten inmeyip Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasını dinledim. Ekrem İmamoğlu oranın öznesiydi. Ancak özne kalmadı. Sahiplenmemek kabahat olacakken sahiplenmek kabahat oldu. Bütünleşmeyi sağlayamadık."

        SARAÇHANE OPERASYONU AHLATLIBEL'DE MASA KURDURMUŞTU
        Meral Akşener ve İmamoğlu'nun Saraçhane'de yaptıkları çıkış sonrası Kemal Kılıçdaroğlı ve CHP Akşener'e yönelik ağır eleştirilerde bulunmuştu. Bu açıklamların en çok konuşulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'İç işlerimize karışılıyor' uyarısı ve Meral Akşener'in 'Kimseden izin almam. Fena çarparım' çıkışı olmuştu.

        AHLATLIBEL'DE BULUŞTULAR
        Karşılıklı restleşmeler 6'lı masanın devrilme eşiğine gelmesi sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Çankaya Ahlatlıbel tesislerinde bir araya gelmiş ancak krizin çözülmediği verdikleri poza da yansımıştı.

        MERAL AKŞENER'İN AKLI 'SARAÇHANE'DE!
        Yapılan bu açıklama Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığa daha da yaklaştığı şu dönemde Meral Akşener'in aklının Saraçhane'de yanı Ekrem İmamoğlu'ndan kaldığını gösterdi. Öyle ki Akşener son olarak yaptığı afiş reklamlarında da Ekrem İmamoğlu'nu ön plana çıkardı.

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2023 seçimleri başlattığı kampanya kapsamında bilboard'lara İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Saraçhane'de verdiği pozu kullandı.

        PLANI VAR!
        Bu durum da Akşener'in Ekrem İmamoğlu üzerinden bir plan kurduğunun göstergesiydi... Bu durum kulislere de yansıdı.

        Hürriyet Yazarı Abdülkadir Selvi, Akşener'in İmamoğlu planını köşesine taşıdı..

        Selvi, Akşener'in 2 yıl sonrası için bir hazırlık içinde olduğunu ve bunu da İmamoğlu üzerinden kurduğunu yazdı.

        İşte o yazının ilgili kısmı;

        "6'lı Masa'da herkes konuştu, Akşener sustu. Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu geçiş süreciyle ilgili yaptıkları çalışmayı liderlere ilettiler.

        Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'nun teklifine destek verdi. Temel Karamollaoğlu cumhurbaşkanının bağlı olduğu ve liderlerden oluşacak bir danışma kurulu önerdi. Gültekin Uysal, Davutoğlu'nun teklifine karşı mesafeli bir pozisyon aldı. Cumhurbaşkanının alanın daraltılmaması yönünde bir ağırlık koydu.

            AKŞENER'DEN FARKLI ÇIKIŞ
            Hepsi fikrini açıkladı, şimdi sıra Akşener'e geldi. Hürriyet'te Hande Fırat da yazdı. İYİ Parti lideri farklı düşünüyor.

            1- Diğer liderlerin cumhurbaşkanı yardımcısı olması önerisine katılmıyor. Tek bir cumhurbaşkanı yardımcısı olsun istiyor.

            2- Cumhurbaşkanı yardımcısı parlamenter sisteme geçiş sürecine kadar başbakan yetkisiyle donatılsın. Fiili olarak başbakanlık yapsın istiyor.

            3- Geçiş sürecinin cumhurbaşkanı yardımcısı, 6'lı Masa'nın ikinci büyük partisi olarak İYİ Parti'nin olsun.

            SEÇİMDEN SONRAYA BIRAKILSIN
            4- Geçiş süreci yol haritasının açıklanması için acele edilmesin. Eğer üzerinde uzlaşmaya varılamazsa seçimlerden sonraya bırakılsın.

            Akşener böylece seçimlerde kimin ne kadar oy alacağının ortaya çıkmasını istiyor. Bazı partilerin yüzde 1 oyu olmasa dahi masada cirimlerinin ve cisimlerinin üzerinde yer tuttuğunu düşünüyor olsa gerek. Seçim olsun, herkesin gerçek gücü ortaya çıksın, masada o oranda söz sahibi olsun diye düşünüyor.

            AKŞENER HAKSIZ MI?
            Akşener 6'lı Masa'yı 6'lı Masa yapan ikinci büyük partinin lideri. Eğer cumhurbaşkanı adayı CHP'den çıkacaksa, fiili olarak başbakanlık yapacak olan tek cumhurbaşkanı yardımcısını neden istemesin? Hakkı değil mi? Yüzde bir oyu olmayan Babacan cumhurbaşkanı adaylığına, Davutoğlu hem cumhurbaşkanı yardımcılığı hem de bir bakanlığa talip oluyor da Akşener neden "Tek cumhurbaşkanı yardımcılığı olsun, o da ben olayım" diye istemesin? Bence haklı.

            Bakalım Akşener'in bu çıkışı 6'lı Masa'yı karıştıracak mı? Ortak cumhurbaşkanı adayı olmak için küçük partileri CHP'yle eşitleyen Kılıçdaroğlu, Akşener'in bu çıkışı karşısında kimin yanında duracak?

            AKŞENER, İMAMOĞLU'NA O TEKLİFİ YAPTI MI?
            Hiçbir şey onu yıldırmıyor. Hiçbir şey onu cumhurbaşkanı adayı olma kararından vazgeçirmiyor. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmiş gibi görünse de içinde yanan cumhurbaşkanlığı ateşini bir türlü söndüremiyor.

            Kılıçdaroğlu'nun tüm baskılarına rağmen İmamoğlu 15 ili aşkın yurt gezilerine başladı. İlki Kastamonu'ydu. Sırada Sivas, Tokat, Erzurum, Erzincan, Malatya, Ordu gibi yerler var. Bir ara İstanbul'a da uğrayacakmış. İstanbul Belediye Başkanı yurt gezisine niye çıkar? Onu da Kılıçdaroğlu düşünsün. Kastamonu konuşmasını izledim. Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını başlatmış. Bir de seçim müziği yaptırmış. Öyle, "Kılıçdar, Kılıçdar, Kılıçdaroğlu" tarzında değil. Marş şeklinde düzenlenmiş. "İmamoğlu halkın yürekli sesi, eğilmez başı" diyor. "O gün gelecek, o gün gelecek" diye bir nakaratı var. Bence marş şeklinde değil de rock tarzında bir parçayı seçse daha akılcı olurdu. Gençlerin Ekrem abisi çağrışımı yapardı. Ben şarkının nakaratına takıldım. "O gün", peki o gün hangi gün?

            Aktaracağım kulis, 'o gün'le ilgili. İmamoğlu cephesinden yansıyan kulise göre, o gün bu seçim değilmiş. Ben 14'üncü cumhurbaşkanı olmak için mücadele ettiğini düşünüyorum ama Meral Akşener'in, "Ekrem, sen 15'inci Cumhurbaşkanlığı için hazırlıklarını yap. İki yıl içinde erken seçime götüreceğim. Sen de o zaman cumhurbaşkanı adayı olursun" dediği söyleniyor. Ben Ekrem İmamoğlu'nun seçim çizmelerini giyip Kastamonu seferine çıkması nedeniyle kulislerde konuşulanları aktarıyorum.

            KILIÇDAROĞLU'NA RAĞMEN
            Bu senaryonun birkaç açıdan önemi var.

            1- Ekrem İmamoğlu'nun önündeki en büyük engel Kemal Kılıçdaroğlu.

            2- Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığında kararlı ve hayatında hiç olmadığı kadar cesur davranıyor.

            3- Kılıçdaroğlu'na rağmen aday olsa kazanma şansı yok. Aynı zamanda belediye başkanlığını da kaybetmiş olacak.

            2 YIL SONRA ERKEN SEÇİM
            4- Meral Akşener seçim kampanyasını Ekrem İmamoğlu afişleriyle başlattı. Akşener'in adayının İmamoğlu olduğu belli.

            5- Ancak Akşener'in, Kılıçdaroğlu'na rağmen İmamoğlu'nu aday göstermesi reel siyasete pek uygun düşmüyor.

            6- Akşener'in, İmamoğlu'na 2 yıl sonra erken seçime götüreceğim demesi 6'lı Masa'nın "2 yıl içinde parlamenter sisteme geçilecek" önerisiyle örtüşüyor.

            2 YIL BEKLE
            7- Tecrübeli bir politikacı olan Akşener'in, "Ekrem acele etme. 2 yıl içinde erken seçime gideceğiz. Kılıçdaroğlu ile savaşarak kaybedeceğin bir hamle yapma. Senin yaşın genç, 2 yıl bekle. Erken seçim olunca sen 15'inci cumhurbaşkanı adaylığına talip ol" demesi siyasetin doğal akışına ters değil.

            Kılıçdaroğlu 75 yaşında. 2 yıl sonra 77 yaşında olacak. Ekrem İmamoğlu 51 yaşında, iki yıl sonra 53 yaşında olacak. Siyaset için ileri bir yaş değil.

            EKREM GEL
            Akşener, siyasi yasak kararı çıktığında İmamoğlu'na ne demişti: "Ekrem gel, yeni başladı." İmamoğlu ona ne yanıt vermişti? "Yeni başladı ablam, sağol."

            Süreç devam ediyor. Sadece araya 2 yıllık bir rötar konulmuş olabilir."

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Hangi Kredi
            Haberler Güncel Aklı Saraçhane'de! Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu planı ne? Kemal Kılıçdaroğlu'na olay gönderme...
                SON DAKİKA