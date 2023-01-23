Aklı Saraçhane'de! Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu planı ne? Kemal Kılıçdaroğlu'na olay gönderme...

Türkiye'de seçim tarihi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla birlikte 14 Mayıs 2023 olarak resmileşmese de artık kesinleşti...
Seçim yaklaşırken CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı HDP'nin de dışarıdan destek verdiği muhalefet masasının adayı ise henüz belli değil.
10 KERE MASA KURULDU ADAYLIK DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLEMEDİ
Son olarak 5 Ocak'ta Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde onuncu toplantısını gerçekleştiren 6'lı masa adaylık meselesini daha yeni konuşmaya başlayacaklarını itiraf etti. Ancak adaylık meselesi masada konuşulmasada özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her fırsatta kendi ismini dayatıyor.
SARAÇHANE' OPERASYONU UNUTULMADI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 'Kazancak bir isim aday olmalı' diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını veto ederken son dönemdeki en büyük hamlelerinden birini de 14 Aralık'ta 'Saraçhane Operasyonu'yla gerçekleştirdi.
YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı mahkumiyet cezasının ardından 'mağduriyet' algısıyla adaylık için yeniden kolları sıvayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na açık destek veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da oluşunu fırsat bilerek Saraçhane'de sahneye çıkmıştı. Kılıçdaroğlu ise jet bir kararla Almanya'dan dönerek İmamoğlu'nu geri plana iten hamleler yapmış ve 'İç işlerimize karışılıyor' çıkışıyla Akşener ile karşılık restleşmelere imza atmıştı.
MERAL AKŞENER'İN AKLI SARAÇHANE'DE
Aradan 1 aydan daha uzun bir süre geçerken Meral Akşener konuya ilişkin bomba bir çıkış yaptı.
CHP'nin yayın organlarından Sözcü'ye konuşan Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'na çektiği Saraçhane Operasyonu'na gönderme yaparak yine Ekrem İmamoğlu'nu öne sürdü.
Meral Akşener, "Ekrem İmamoğlu oranın öznesiydi. Ancak özne kalmadı. Sahiplenmemek kabahat olacakken sahiplenmek kabahat oldu. Bütünleşmeyi sağlayamadık." ifadeleriyle yine Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.
Kendisine neden ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adını ön plana çıkardığı sorulan Meral Akşener, "Ben iki arkadaşımız nezdinde diğer belediye başkanlarımıza dikkat çekmeye çalışıyorum. Bu belediye başkanları elbette CHP'li başkanlar. Ancak Millet İttifakı'nın adayları oldular. Onların başarısızlığı bize yazar. Hem Mansur Bey'in tehdit altında olduğunu düşünüyorum hem İmamoğlu'na yapılan hepimize yapıldı. O yüzden o gün Saraçhane'ye giderken bütün liderleri aradım. Hepsine 'gidelim' dedim. Kalabalık güçtür." ifadelerini kullandı.