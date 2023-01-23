Aklı Saraçhane'de! Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu planı ne? Kemal Kılıçdaroğlu'na olay gönderme...

Bakalım Akşener'in bu çıkışı 6'lı Masa'yı karıştıracak mı? Ortak cumhurbaşkanı adayı olmak için küçük partileri CHP'yle eşitleyen Kılıçdaroğlu, Akşener'in bu çıkışı karşısında kimin yanında duracak?

AKŞENER, İMAMOĞLU'NA O TEKLİFİ YAPTI MI?

Hiçbir şey onu yıldırmıyor. Hiçbir şey onu cumhurbaşkanı adayı olma kararından vazgeçirmiyor. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmiş gibi görünse de içinde yanan cumhurbaşkanlığı ateşini bir türlü söndüremiyor.

Kılıçdaroğlu'nun tüm baskılarına rağmen İmamoğlu 15 ili aşkın yurt gezilerine başladı. İlki Kastamonu'ydu. Sırada Sivas, Tokat, Erzurum, Erzincan, Malatya, Ordu gibi yerler var. Bir ara İstanbul'a da uğrayacakmış. İstanbul Belediye Başkanı yurt gezisine niye çıkar? Onu da Kılıçdaroğlu düşünsün. Kastamonu konuşmasını izledim. Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını başlatmış. Bir de seçim müziği yaptırmış. Öyle, "Kılıçdar, Kılıçdar, Kılıçdaroğlu" tarzında değil. Marş şeklinde düzenlenmiş. "İmamoğlu halkın yürekli sesi, eğilmez başı" diyor. "O gün gelecek, o gün gelecek" diye bir nakaratı var. Bence marş şeklinde değil de rock tarzında bir parçayı seçse daha akılcı olurdu. Gençlerin Ekrem abisi çağrışımı yapardı. Ben şarkının nakaratına takıldım. "O gün", peki o gün hangi gün?

Aktaracağım kulis, 'o gün'le ilgili. İmamoğlu cephesinden yansıyan kulise göre, o gün bu seçim değilmiş. Ben 14'üncü cumhurbaşkanı olmak için mücadele ettiğini düşünüyorum ama Meral Akşener'in, "Ekrem, sen 15'inci Cumhurbaşkanlığı için hazırlıklarını yap. İki yıl içinde erken seçime götüreceğim. Sen de o zaman cumhurbaşkanı adayı olursun" dediği söyleniyor. Ben Ekrem İmamoğlu'nun seçim çizmelerini giyip Kastamonu seferine çıkması nedeniyle kulislerde konuşulanları aktarıyorum.

KILIÇDAROĞLU'NA RAĞMEN

Bu senaryonun birkaç açıdan önemi var.

1- Ekrem İmamoğlu'nun önündeki en büyük engel Kemal Kılıçdaroğlu.

2- Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığında kararlı ve hayatında hiç olmadığı kadar cesur davranıyor.

3- Kılıçdaroğlu'na rağmen aday olsa kazanma şansı yok. Aynı zamanda belediye başkanlığını da kaybetmiş olacak.

2 YIL SONRA ERKEN SEÇİM

4- Meral Akşener seçim kampanyasını Ekrem İmamoğlu afişleriyle başlattı. Akşener'in adayının İmamoğlu olduğu belli.

5- Ancak Akşener'in, Kılıçdaroğlu'na rağmen İmamoğlu'nu aday göstermesi reel siyasete pek uygun düşmüyor.

6- Akşener'in, İmamoğlu'na 2 yıl sonra erken seçime götüreceğim demesi 6'lı Masa'nın "2 yıl içinde parlamenter sisteme geçilecek" önerisiyle örtüşüyor.