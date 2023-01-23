Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde adım adım sona doğru! Dünyada 5’nci, Türkiye’de 1’nci

Bakan Kurum'un, paylaştığı videoda, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin, 2 milyon metrekare alan üzerine kurulu, yeşil alanı bol, içinde sosyal donatıları, 70 bin metrekareye yakın kapalı alanları ve sosyal donatıları olan büyük bir şehir parkı olacağı vurgulandı. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin, dünyada bu büyüklükte beşinci sırada, Türkiye'nin de en büyük şehir parkı olma özelliğini taşıyacağı belirtildi.