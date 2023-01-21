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    • 21.01.2023 19:06
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    İsveç'teki alçak provokasyon sonrası Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Müslümanlara çağrı: "Kur'an dostları! Haydi sabah namazına"

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yarın sabah tüm camilerde Kur'an-ı Kerim okuma çağrısında bulundu. Erbaş, "Yarın, sabah namazımızı kılmak ve Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etmek için camilerdeyiz. Ülkemizin dört bir yanında, 90 bin camimizin kubbeleri Kur'an sesleriyle inlesin" mesajını verdi.

    takvim.com.tr
    İsveç’teki alçak provokasyon sonrası Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan Müslümanlara ’Kur’an-ı Kerim’ çağrısı

    İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu sonrası Diyanet İşleri Başkanlığından önemli bir çağrı geldi.

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kur'an dostları. Haydi sabah namazına. Yarın, sabah namazımızı kılmak ve Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etmek için camilerdeyiz. Ülkemizin dört bir yanında, 90 bin camimizin kubbeleri Kur'an sesleriyle inlesin, Kur'an'ın nuru yeryüzünü aydınlatsın İnşallah." ifadelerini kullandı.

    İSVEÇ'TE ALÇAK EYLEM
    Aşırı sağcı Danimarka-İsveç vatandaşı politikacı Rasmus Paludan, bugün Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde infial uyandıracak eylemini tekrarlayarak yine Kuran-ı Kerim yaktı.

    Paludan'ın eylemi sırasında İsveç polisinin güvenlik önlemleri aldığı ve müdahale etmediği görüldü.

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    Son dakika: AK Parti’den İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yapılan alçak saldırıya çok sert tepki
    Haberler Güncel İsveç'teki alçak provokasyon sonrası Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Müslümanlara çağrı: "Kur'an dostları! Haydi sabah namazına"
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