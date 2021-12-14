İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun kankası Hüseyin Köksal'a plaka tahsis eden CHP'li Milletvekili Özgür Karabat çıktı!

Advertcity'nin bir anda görülmemiş bir reklam kampanyası ile gündeme gelmesi, hem İstanbulluların, hem de sektör içindeki profesyonellerin dikkatini çekiyor!
"İHALE YAPILMADI" İDDİALARI!
Ayrıca, yapılan araştırmalarda, söz konusu devasa ekranlar için, herhangi bir ihale yapılmadığı anlaşılıyor.
İhaleye çıkmayan dev ekranların, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.'nin "özel" izniyle konumlandırıldığı ve ticari olarak piyasaya sunulduğu ortaya çıkıyor.
İlgili alanların yönetimini elinde toplayan İBB iştiraki Kültür A.Ş., "3-G" denilen davet usulü ile ihale açmadan söz konusu alanları sözleşme imzalama yöntemi ile belli firmalara veriyor.
İstanbul'un en önemli ulaşım akslarında bulunan üst geçitlerdeki reklam alanlarının da, Olay TV kurucularından, tekstilci avukat Hüseyin Köksal'ın kardeşi Ahmet Köksal'ın büyük hisse sahibi olduğu Advertcity firmasına, yine Kültür A.Ş. üzerinden verildiği belirtiliyor.
MECLİSİ VE HUKUKU TANIMIYOR!
Fakat bu özel izinle yapılan uygulama kanunlara aykırı! Yürürlükteki İstanbul Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliği'nin uygulamaya ilişkin hükümlerini düzenleyen, 3. bölüm 8. madde 5. kısım (a) ve (b) bentlerinde söz konusu keyfi uygulmaya izin verilmediği yazılı.
İstanbul Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliği'nin 8. Bölüm 5. Kısmı, "Yaya geçitleri ile taşıt alt ve üst geçitleri aşağıdaki hususlar çerçevesinde reklam ve tanıtım alanı olarak kullanılabilir" demekte;
a) 8. Bölüm 5. Kısım
(a) "Yaya geçitleri ile taşıt alt ve üst geçitleri; yetki ve sorumluluk alanlarında olmak şartıyla ilgili belediyenin icraatları ve etkinliklerinin kamuya duyurulması amacıyla kullanılabilir"
b) 8. Bölüm 5. Kısım
(b) "Anlaşmalı olarak bir alt geçit veya üst geçit yapım ve isim hakkı elde etmiş gerçek veya tüzel kişilerin ad ve logoları uygun görülecek yerlere konulabilir."
Bu durumda İBB'nin yürürlükte bulunan "Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliği"nin hiçbir tartışmaya yer vermeyecek şekilde yaya ve taşıt üst geçitlerinin ticari olarak kullanılamayacağını belirtmekte olduğu görülüyor.