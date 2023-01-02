İstanbullu 2023'e de İETT vukuatlarıyla girdi! Biri duman saçarak yoluna devam etti diğeri durakta durmadı
İstanbullu her gün yeni bir İETT skandallıyla karşılaşıyor. Yeni yılın ilk iş gününde Başakşehir'de bir İETT otobüsü duman saçarak ilerlerken Sancaktepe'de ise durakta durmayan İETT otobüsü nedeniyle onlarca vatandaş yolda kaldı.
Başakşehir 'de İETT otobüsünün dumanlar saçarak ilerlediği anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntüler de seyir halinde olan İETT otobüsünün arkasında metrelerce duman çıktığı görüldü.
Başakşehir Onurken'te seyir halinde olan bir İETT otobüsünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Görüntüler de yola devam eden İETT otobüsünün arkasında metrelerce uzayan duman görüldü. O anı gören vatandaşlar cep telefonu kamerası ile kayda girdi. İlginç anlar böyle görüntülendi.
DURAKTA DURMADI ONLARCA VATANDAŞ YOLDA KALDI
Öte yandan Sancaktepe'de bekledikleri otobüslerin durakta durmaması nedeniyle onlarca vatandaş durakta bir süre beklemek zorunda kaldı.
İETT otobüslerinin durakta durmadığı anları kayda alan vatandaş, 1 saattir durakta beklediğini söyleyerek duruma isyan etti.
Sancaktepe'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, Meclis Mahallesi durağında sabah saatlerinde 622 hat numaralı İETT otobüsünü bekleyen vatandaşlar, durağa dolu şekilde gelen otobüslerin durmaması nedeniyle otobüse binemeyerek durakta beklemek zorunda kaldı.
Otobüse binemeyen onlarca vatandaşın durakta beklediği görüldü.
Otobüslerin durakta durmayarak yoluna devam ettiği anları cep telefonu kamerası ile kayda alan bir vatandaş, otobüsün boş olduğunu ve 1 saattir beklediğini söyleyerek duruma tepki gösterdi.