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    • 20.01.2023 13:25
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    • 20.01.2023 13:59
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    Bay Kemal'e bir rakip daha: Ekrem, Mansur derken Tanju Özcan da rest çekti! 6'lı masaya mektup gönderdi

    Altılı masada adaylık krizi seçim tarihi netleşmesine rağmen sürüyor. Ortaklarını adaylığı için iknaya çalışan Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkan Mansur Yavaş'ı arka plana atabilmek adına büyük çaba gösterirken; kendisine partisinden bir rakip daha çıktı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, altı masanın liderlerine mektup yazarak adaylık için kendisini önerdi. Kılıçaroğlu'ndan daha tahsilli olduğunu söyleyen Özcan, "Ekrem Bey ve Mansur Bey'den de daha iyiyim." dedi.

    AJANSLAR
    Tanju Özcan’dan 6’lı masaya adaylık mektubu

    Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, altılı masa liderlerine göndermek üzere yazdığı mektubu canlı yayında okudu. Mektubunun göreve talip olma ve meydan okuma mektubu olduğunu söyleyen Özcan, "Kılıçdaroğlu'nun tarif ettiği aday tiplemesi bana uymaktadır. Ben göreve talibim. Kazanacak aday olsun diyorsanız Tanju Özcan kardeşinize yol veriniz." dedi.

    Altılı masanın adaylık bilmecesi devam ederken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Altılı masa liderlerine göndermek üzere mektup yazdığını açıklayan Özcan, Millet İttifakı'nın adayı olmak istediğini duyurdu.

    KILIÇDAROĞLU'NUN TARİFİNE UYUYORUM
    Özcan yazdığı mektubu canlı yayında okudu.

    Özcan şu ifadeleri kullandı:
    Bugüne kadar yaptığım en ciddi açıklamalar olacaktır.6 lidere ayrı ayrı yazmak durumunda kaldım bu mektubu, az sonra göndereceğim. Bu mektup göreve talip olma ve aynı zamanda meydan okuma metnidir. Göreve gelmemden bu yana en az 20 anket şirketi Bolu'da araştırma yaptı, 2-3 tanesini ben yaptırdım. Ben hepsinde en başarılı 3 belediye başkanından birisi olarak ölçüldüm. Bunu da 6'lı masa isterse bütün anket şirketlerine sorabilir.

        Özellikle Kılıçdaroğlu'nun tarif ettiği aday tiplemesi bana uymaktadır. Sizden istediğim şudur; bana güvenin. Ben göreve talibim. Kazanacak aday olsun diyorsanız Tanju Özcan kardeşinize yol veriniz.

        KENDİME GÜVENİYORUM
        Seçim tarihi belli oldu ancak 6'lı masada adaylık krizi hala çözüme kavuşmadı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da Cumhurbaşkanı adayı olmak için 6'lı masaya dilekçe yazacağını duyurmuştu.

        Özcan, kendisinin Cumhurbaşkanı adayı olacak özgüvene ve başarı öyküsüne sahip olduğunu söyledi. "Kendime güveniyorum" diyen Tanju Özcan, girdiği son 5 seçimi de kazandığını hatırlattı.

        KILIÇDAROĞLU'NDAN DAHA TAHSİLLİYİM
        Özcan, "Genel Başkanımız (Kemal Kılıçdaroğlu), bazen 'başarı öyküsü' diyor ya işte o bende var. Devlet tecrübesine de sahibim; 8 yıl milletvekilliği yaptım. 1991'de üniversiteye girerken Türkiye'nin altın çocuklarından biriydim. Her türlü puan türünde ilk 500'e girdim. Yüksek lisans yaptım.

        Kılıçdaroğlu'ndan daha tahsilliyim. Siyasi deneyimim de ondan az değil. Ekrem Bey (İmamoğlu) ve Mansur Bey'den (Yavaş) de daha iyiyim. Yani bu ülkeyi ben niye yönetmeyeyim? Bu kadar baskı altında Bolu Belediyesi'ni yönetiyorsam Türkiye'yi de yönetirim" dedi.

        MANSUR YAVAŞ'IN BENDEN NE FAZLASI VAR?
        Mansur Yavaş'ı çok sevdiğini vurgulayan Tanju Özcan "Size soruyorum, Mansur Bey'in benden ne fazlası var? Ben Ankara, o İstanbul hukuk mezunu. O Beypazarı Belediye Başkanlığı yapmış, ben senelerce vekillik... Ben milletvekiliyken Ekrem Bey, Beylikdüzü ilçe başkanıydı. Yani benim 10 yıl önce bulunduğum görevlerdeydi" ifadelerini kullandı.

        YARIN BAŞVURACAĞIM
        Bolu Belediye Başkanı Özcan, "6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" sorusuna ilişkin ise "Bilmiyorum" cevabını verdi.

            Özcan "Seçim tarihi açıklansın adayımızı duyuracağız demişlerdi. Şu an aklıma geldi, eğer aday söylenmezse 6'lı masaya bir dilekçe yazıp 'Ben aday olmak istiyorum' diyebilirim. Seçim tarihi de neredeyse netleşti. Hatta dilekçeyi yarın yazayım" diye konuştu.

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            Haberler Güncel Bay Kemal'e bir rakip daha: Ekrem, Mansur derken Tanju Özcan da rest çekti! 6'lı masaya mektup gönderdi
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