Sezgin Tanrıkulu’na Kemal Kılıçdaroğlu şemsiyesi! Tanrıkulu’nu eleştiren partiden atılıyor! PKK ve HDP yandaşı Tanrıkulu'nun dokunulmazlığı tartışılıyor...

PKK'ya yakınlığının yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş esaslarına bile aykırı açıklamalarıyla tanınan Sezgin Tanrıkulu CHP'de genel başkan yardımcılığına kadar yükseldi.
Ayrıca Tanrıkulu'nun CHP zihniyetiyle ters düşen açıklamalarına rağmen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu üç maymunu oynuyor.
TÜRK ASKERİNİN DEĞİL PKK'NIN YANINDA
CHP'ye geldiğinden beri devlet aleyhine yaptığı açıklamalarla bilinen Tanrıkulu, Türk askerinin değil PKK'nın savunuculuğunu yaparak tarihe geçti. Tüm bu sözlerine CHP içinden bir ses yükselmezken, Kılıçdaroğlu da bu sözlere ses çıkartmadı.
PKK KANALLARINDA BOY GÖSTERİYOR
PKK kanallarına çıkarak açıklamalarda bulunan Tanrıkulu, yeri geldiğinde PKK'lı teröristlerin ağzıyla açıklamalarda bile bulundu. İnsansız hava araçlarının karşısında duran Tanrıkulu, PKK'dan kaçışın en büyük nedenlerinden biri olan İHA'lara adeta düşman kesildi.
SELÇUK BAYRAKTAR'I HEDEF ALDI
İHA'ları eleştiren Tanrıkulu ayırca İHA'ları üreten Selçuk Bayraktar'ı da hedef alırken Bayraktar hakkında yargılanma imasında bulundu.