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    • Güncel
    • 25.10.2022 22:21
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    • 25.10.2022 22:37
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    Sezgin Tanrıkulu’na Kemal Kılıçdaroğlu şemsiyesi! Tanrıkulu’nu eleştiren partiden atılıyor! PKK ve HDP yandaşı Tanrıkulu'nun dokunulmazlığı tartışılıyor...

    HDP ve PKK’ya yakınlığıyla sık sık gündeme gelen Sezgin Tanrıkulu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koruması altında. İHA’lara karşıtlığıyla bilinen Tanrıkulu’nun skandal açıklamalarını Kılıçdaroğlu’nu göz ardı ederken, Tanrıkulu’na tepki gösteren isimler de partiden ihraç ediliyor.

    Sezgin Tanrıkulu’nu eleştiren CHP’den ihraç ediliyor

    PKK'ya yakınlığının yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş esaslarına bile aykırı açıklamalarıyla tanınan Sezgin Tanrıkulu CHP'de genel başkan yardımcılığına kadar yükseldi.

    Ayrıca Tanrıkulu'nun CHP zihniyetiyle ters düşen açıklamalarına rağmen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu üç maymunu oynuyor.




    TÜRK ASKERİNİN DEĞİL PKK'NIN YANINDA
    CHP'ye geldiğinden beri devlet aleyhine yaptığı açıklamalarla bilinen Tanrıkulu, Türk askerinin değil PKK'nın savunuculuğunu yaparak tarihe geçti. Tüm bu sözlerine CHP içinden bir ses yükselmezken, Kılıçdaroğlu da bu sözlere ses çıkartmadı.

    PKK KANALLARINDA BOY GÖSTERİYOR
    PKK kanallarına çıkarak açıklamalarda bulunan Tanrıkulu, yeri geldiğinde PKK'lı teröristlerin ağzıyla açıklamalarda bile bulundu. İnsansız hava araçlarının karşısında duran Tanrıkulu, PKK'dan kaçışın en büyük nedenlerinden biri olan İHA'lara adeta düşman kesildi.



    SELÇUK BAYRAKTAR'I HEDEF ALDI
    İHA'ları eleştiren Tanrıkulu ayırca İHA'ları üreten Selçuk Bayraktar'ı da hedef alırken Bayraktar hakkında yargılanma imasında bulundu.



        ELEŞTİRENLER PARTİDEN İHRAÇ EDİLİYOR
        Kemal Kılıçdaroğlu parti içerisinde, Sezgin Tanrıkulu eleştiren ve ona karşı çıkan isimlerden eser bırakmayarak hepsini parti dışına itti.



        FİNCANCI SKANDALI
        Türk askerine yönelik çirkin bir iftirada bulunan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı da savunan Tanrıkulu yine bir skandala imza attı.



        PKK VE HDP ÇEVRESİNDE PRİM YAPIYOR
        CHP'li yöneticiler Sezgin Tanrıkulu'nun SİHA'larla ilgili cümlelerini çalışırken, kendi isimlerini kötü duruma düşürdü. PKK ve HDP çevrelerinde prim yapan Tanrıkulu, Avrupa ülkeleri tarafından da destekleniyor.

        PARTİ İÇİNDEKİ MİLLİYETÇİLER NEREDE?
        CHP içinde Sezgin Tanrıkulu'nun bu derece korunması ve eleştirilmemesi HDP ile yapılan gizli ittifakın bir yansıması olarak görülürken, parti içindeki milliyetçi vekillerin ses çıkarmaması da bir gündem konusu olmaktan öteye gitmiyor.

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        Sezgin Tanrıkulu’nu eleştiren CHP’den ihraç ediliyor
        Haberler Güncel Sezgin Tanrıkulu’na Kemal Kılıçdaroğlu şemsiyesi! Tanrıkulu’nu eleştiren partiden atılıyor! PKK ve HDP yandaşı Tanrıkulu'nun dokunulmazlığı tartışılıyor...
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