Sezgin Tanrıkulu’na Kemal Kılıçdaroğlu şemsiyesi! Tanrıkulu’nu eleştiren partiden atılıyor! PKK ve HDP yandaşı Tanrıkulu'nun dokunulmazlığı tartışılıyor...





PKK VE HDP ÇEVRESİNDE PRİM YAPIYOR

CHP'li yöneticiler Sezgin Tanrıkulu'nun SİHA'larla ilgili cümlelerini çalışırken, kendi isimlerini kötü duruma düşürdü. PKK ve HDP çevrelerinde prim yapan Tanrıkulu, Avrupa ülkeleri tarafından da destekleniyor.



PARTİ İÇİNDEKİ MİLLİYETÇİLER NEREDE?

CHP içinde Sezgin Tanrıkulu'nun bu derece korunması ve eleştirilmemesi HDP ile yapılan gizli ittifakın bir yansıması olarak görülürken, parti içindeki milliyetçi vekillerin ses çıkarmaması da bir gündem konusu olmaktan öteye gitmiyor.

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