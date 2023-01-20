Afyonkarahisar Belediyesi'nin TİS İmza Töreni! Başkan Erdoğan: Mutluluk ve bereket vesilesi olsun

Özhaseki, şöyle konuştu:

Bizler genelde hizmet siyasetini önemsiyoruz. Önemli olan hizmet ve eser ortaya koymak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ekibimiz, hem de Cumhur İttifakı belediyeleri olarak bütün arkadaşlar, gece gündüz çalışmaya gayret ediyor Belediyecilik için milat aslında 1994 yılıdır. '1994 yılı öncesinde ne vardı?' diyecek olursanız o günleri iyi bilen biri olarak söylüyorum, ideolojik, bağnaz bir takım vardı.

Kafalarında sapkın bir ideoloji vardı. Türkiye'yi Rusya'ya, Çin'e yamamak için, Arnavutluk'taki sapık Enver Hoca'ya yamamak için uğraşan tipler vardı. Belediyeleri de o işte aparat olarak kullanırlardı. İşçileri meydanlara götürerek eylemden eyleme koştururlardı. Hizmeti asla düşünmezlerdi.

YENİ BİR SEÇİM ARİFESİNDEYİZ

Özhaseki, işbaşına geldiklerinde mazeret üretmeden hep hizmet edeceklerini söylediklerini vurguladı.

Şehirlerin alt ve üstyapısıyla çok uğraştıklarını anlatan Özhaseki, "Şehirlerin eli yüzü açığa çıktı. Kasaları doldu, borçsuz belediyeler haline getirdik. Biz algı peşinde değiliz çünkü algıların, yalanların geçici ve uçucu olduğunu biliyoruz. Yeni bir seçim arifesindeyiz. Zor bir seçim olduğunu herkes söylüyor, biz de biliyoruz. Bu seçim sadece Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi değil. Bunun farkındayız. Onun içindir ki Cumhur İttifakı olarak burada biz de belli hassasiyetlerin üzerinde gayret ediyoruz." diye konuştu.