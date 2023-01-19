Millet İttifakı'nda rota Abdullah Gül mü? "6'lının adayı masadan olmayacak" çıkışı: Kılıçdaroğlu'ndan 'partisiz Cumhurbaşkanı' mesajı





Tüm bu gelişmeler ışığında muhalif medyanın önde gelen isimlerinden bir olan Can Ataklı'da çarpıcı bir çıkış geldi.



6'LININ ADAYI MASA DIŞINDAN OLACAK

6'lının adayının masa dışından olacağına dikkat çeken Ataklı, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun aday olmayacağını söyledi.



Ataklı şu ifadeleri kullandı;



Ben size net ve açıkça söyleyeyim. Aday bu masadan çıkmayacak kardeşim. Zaten bu masadan çıkması kadar akılsız bir şey olamaz. Kemal Bey'e de ısrarla söylüyorum, arkadaş sen demokrasiye geçmek istemiyor musun? Demokrasiye geçince cumhurbaşkanının bir fonksiyonu yok ki. Neden çırpınıyorsunuz cumhurbaşkanlığı için. 6 ay sonra demokratik sisteme geçecekseniz sembolik cumhurbaşkanı olacaksınız. O zaman ben size vatandaş olarak neden oy vereyim.