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    • 19.01.2023 18:43
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    • 19.01.2023 19:03
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    Millet İttifakı'nda rota Abdullah Gül mü? "6'lının adayı masadan olmayacak" çıkışı: Kılıçdaroğlu'ndan 'partisiz Cumhurbaşkanı' mesajı

    Türkiye, 14 Mayıs 2023 olarak işaret edilen Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının dönüm noktası olacak seçimler için gün sayıyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Erdoğan olarak karşımızı çıkarken Millet İttifakı'ndaki belirsizlik hala sürüyor. Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Can Ataklı, "6'lının adayının masa dışından olacak" iddiasında bulundu. "Dış dünyada Türkiye'yi daha önce temsil etmiş, o kabiliyete sahip" bir isim diyerek aday profili çizen Ataklı'nın sözleri sonrası akıllara Abdullah Gül geldi. Geride bıraktığımız günlerde masadaki 4 partinin Gül ile yakın temasta olduğuna ilişkin haberlerin dolaşıma sokulması ise zamanlaması manidar bir gelişme olarak dikkati çekti. Öte yandan Kılıçdaroğlu da 'yeni cumhurbaşkanı partili olmayacak' mesajı verdi.

    Ahmet Zeren
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Millet İttifakı’nda rota Abdullah Gül mü?

    Türkiye'nin seçim sath-ı mailine girdiği kritik süreçte Millet İttifakı'ndaki aday belirsizliği sürüyor.

    CHP, İYİ Parti, DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrta Parti'nin bir araya geldiği 6'lı masa bileşenleri 11 ayda 10 kez bir araya gelmelerine rağmen hala bir isim açıklayabilmiş değil.



    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her seferinde aday olacağına dair eylem ve söylemlerde bulunsa da İYİ Parti duvarını aşamıyor. Meral Akşener, 'kazanacak bir aday' söylemine sığınarak Ekrem İmamoğlu'nun önünü açıyor.

    Bir yandan da masa ortaklarından Gelecek ve DEVA tüm dikkatleri üzerine topluyor.

    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 'seçilen isim bizi dinlemezse kriz çıkar yeniden seçim olur' mesajı verirken Ali Babacan da hakkındaki 'HDP' iddialarının gölgesinde 'aday olursam en iyi şekilde temsil ederim' çıkışında bulundu.


    BAŞKAN ERDOĞAN 14 MAYIS 2023'Ü İŞARET ETTİ
    Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim tarihi olarak 14 Mayıs 2023'ü işaret etti.

    Erdoğan, TBMM'deki AK Parti grup toplantısında, "Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün, altılı masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, bu kifayetsiz muhterislere, bu müstemleke heveslilerine 'yeter' diyecektir" ifadelerini kullandı.



        Tüm bu gelişmeler ışığında muhalif medyanın önde gelen isimlerinden bir olan Can Ataklı'da çarpıcı bir çıkış geldi.

        6'LININ ADAYI MASA DIŞINDAN OLACAK
        6'lının adayının masa dışından olacağına dikkat çeken Ataklı, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun aday olmayacağını söyledi.

        Ataklı şu ifadeleri kullandı;

        Ben size net ve açıkça söyleyeyim. Aday bu masadan çıkmayacak kardeşim. Zaten bu masadan çıkması kadar akılsız bir şey olamaz. Kemal Bey'e de ısrarla söylüyorum, arkadaş sen demokrasiye geçmek istemiyor musun? Demokrasiye geçince cumhurbaşkanının bir fonksiyonu yok ki. Neden çırpınıyorsunuz cumhurbaşkanlığı için. 6 ay sonra demokratik sisteme geçecekseniz sembolik cumhurbaşkanı olacaksınız. O zaman ben size vatandaş olarak neden oy vereyim.



        "İMAMOĞLU'NUN EGOSU ÇOK YÜKSEK, ANKARA'DAKİNİ BİLMİYORUZ"
        Can Ataklı'nın hedefinde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da vardı;

        O iki belediye başkanı da olamaz. Riskli bir seçim. Ankara ve İstanbul'u boşaltmak kimsenin işine yaramaz. Bu siyaseten de aymazlıktır, ihanettir. Bu iki arkadaşın da cumhurbaşkanı olup da gerekirse cumhurbaşkanı olacak kapasiteleri yok. Kısa vadede koordinasyon şansları yok. İstanbul'dakinin egosu çok yüksek, Ankara'dakini de bilmiyoruz konuşmadığı için ne yapar ne eder. Bu hayalleri de kurmamak lazım.



        ADAY PROFİLİ ÇİZDİ AKILLARA O İSİM GELDİ
        Ataklı, söz konusu adayın profilini "Türkiye'nin her kesiminden de oy alacak, iyi bir koordinatör, ekonomiyi dış politikayı bilen Türkiye'yi dışarıda temsil etmiş ya da o kabiliyeti olan. Hem ittifakın düzenini sağlayacak hem de diğer partilerle de ilişkileri medeni hem de otoriter olarak yönetecek biri var. Ben de bunu söylemiş olayım" sözleriyle tanımladı.



            Bu sözler üzerine akıllara Abdullah Gül ismi geldi.

            Geride bıraktığımız günlerde 6'lı masada oturan 4 partinin Abdullah Gül ile yakın temasta olduğuna ilişkin haberler dolaşıma sokuldu. CHP yanlısı yayın politikasına sahip olan Halk TV, "Altılı Masa'da adaylık eğilimleri: Dört parti Abdullah Gül ile yakın temasta" başlıklı içerik yayımladı.

            Bilindiği üzere masa ortaklarından Ali Babacan, Abdullah Gül ile sık sık bir araya geliyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da geçen seçimlerde Abdullah Gül ismini çatı aday olarak teklif etmişti.



            KILIÇDAROĞLU'NDAN 'YENİ CUMHURBAŞKANI PARTİLİ OLMAYACAK' MESAJI
            Abdullah Gül iddialarının gölgesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılılçdaroğlu'ndan da manidar bir açıklama geldi.

            Kılıçdaroğlu, ülkenin yeni cumhurbaşkanının partili olmayacağını belirterek, "Daha yukarıda olacak. Anayasa'ya göre yemin edecek. Kazandıktan sonra partisinden ayrılacak ve yeminini partisiz cumhurbaşkanı olarak yapacak. Cumhurbaşkanı, devletin sigortası olacak. Bugün partili olabilir, seçildiğinde yemin etmeye gittiğinde partisiz cumhurbaşkanı olacak" diye konuştu.

            TAKVİM.COM.TR'DE DUYURMUŞTU: "MASANIN ADAYI ABDULLAH GÜL"
            Bir dönem Devlet Bakanlığı yapan eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen de takvim.com.tr'den Ahmet Zeren'e yaptığı özel açıklamalarda 6'lı masanın adayının Abdullah Gül olduğunu öne sürmüştü.

            Sevigen, Gül'ün adaylığının geçen seçimden bu yana gündemde olduğuna dikkat çekerek "Yukarıdan belirli gruplar baskı yaparak Meral Hanım'ı ikna ederse yine ben 6+1+1'in adayının Abdullah Gül olduğuna inanıyorum" demişti.

            Eski CHP Genel Sekreteri konuya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı;

            "Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen seçimden beri kafasında Abdullah Gül olduğuna inanan bir insanım. 3 yıldır bunu hep tekrarlıyorum. Kemal Bey'in kafasında bu var. Geçen dönem zaten Meral Hanım'ı ikna etselerdi aday Abdullah Gül olacaktı. Saadet Gül'ü aday olarak çıkardı. CHP zaten gitti görüştü, Kemal Bey de gitti. Fakat Meral Hanım'ı ikna olmayınca Muharrem İnce aradan çıktı. Ama ben daha Kemal Bey'in kafasından Abdullah Gül'ün çıktığına inanmıyorum. Yine bir fırsatını bulurlarsa, yukarıdan belirli gruplar baskı yaparak Meral Hanım'ı ikna ederse yine ben 6+1+1'in adayının Abdullah Gül olduğuna inanıyorum"

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            Haberler Güncel Millet İttifakı'nda rota Abdullah Gül mü? "6'lının adayı masadan olmayacak" çıkışı: Kılıçdaroğlu'ndan 'partisiz Cumhurbaşkanı' mesajı
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