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    6 benzemezin bir araya geldiği masanın sınırları aşan fiyaskosu! Toplanıp dağılmaktan başka bir iş yapmıyorlar

    CHP, İYİ Parti, Saadet, Gelecek, DEVA ve Demokrat'ın bir araya geldiği 6'lı masanın fiyaskosu sınırları aştı. Birçok yabancı medya kuruluşu masanın toplanıp dağılmaktan başka bir iş yapmadığını yazdı, Başkan Erdoğan'ın güçlü ve kararlı adımlarına dikkat çekti.

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    Masayı devirdiler

    Muhalefetteki fiyasko sınırları aştı! Ünlü gazeteler, altılı masanın toplanmaktan başka bir iş yapmadığını yazdı. 'Erdoğan'a karşı bahis oynamak çok tehlikelidir' vurgusu yaptı.

    İşte Batı'nın "doğru söylüyorlar" dedirten nokta atışları:

    FINANCIAL TIMES:
    Erdoğan'ın EYT ve maaş adımları, karşılık buldu. Kararsız seçmeni de yanına çekiyor! Altılı masa ise sadece toplantı yapıyor ve bekliyor.



    FRANCE 24:
    Başkan Erdoğan seçim tarihini açıkladı. Son 3 ayda ciddi yükselişi var. Muhalefet aday bulamıyor. Proje bile yok.

    THE ECONOMIST:
    Erdoğan, sürekli kampanya yapıyor. 10 parlamento ve yerel seçim, 2 cumhurbaşkanlığı ve 3 referandum kazandı. 15 zafer önemli başarı.



    AFP:
    Erdoğan, 14 Mayıs'a işaret etti. Muhalefetin hâlâ adayı belli değil. İvme, Erdoğan'dan yana (İmza: Ünlü İngiliz ekonomist Timothy Ash)

    REUTERS:
    Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimi olacak. Erdoğan aday, Altılı masa kararsız. Halk, yakında "Erdoğan ile devam" kararı verecek gibi...

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        Haberler Güncel 6 benzemezin bir araya geldiği masanın sınırları aşan fiyaskosu! Toplanıp dağılmaktan başka bir iş yapmıyorlar
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