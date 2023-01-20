6 benzemezin bir araya geldiği masanın sınırları aşan fiyaskosu! Toplanıp dağılmaktan başka bir iş yapmıyorlar

Muhalefetteki fiyasko sınırları aştı! Ünlü gazeteler, altılı masanın toplanmaktan başka bir iş yapmadığını yazdı. 'Erdoğan'a karşı bahis oynamak çok tehlikelidir' vurgusu yaptı.



İşte Batı'nın "doğru söylüyorlar" dedirten nokta atışları:



FINANCIAL TIMES:

Erdoğan'ın EYT ve maaş adımları, karşılık buldu. Kararsız seçmeni de yanına çekiyor! Altılı masa ise sadece toplantı yapıyor ve bekliyor.