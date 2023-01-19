MSB duyurdu: Teröristler sınırda yakalandı!

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan zorla ülkemize gönderilmeye çalışılan 22 kişiye hudut birlikleri tarafından müdahale edildiğini ve bir kişinin terör örgütü PKK üyesi olduğunun belirlendiğini bildirdi.

1⃣Yunanistan'dan zorla ülkemize gönderilmeye çalışılan 22 kişiye hudut birliklerimiz tarafından müdahale edildi. Yapılan incelemede şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/DF93PKX9VM — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 19, 2023

Yapılan açıklamada, "Yunanistan'dan zorla ülkemize gönderilmeye çalışılan 22 kişiye hudut birliklerimiz tarafından müdahale edildi. Yapılan incelemede şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.

Öte yandan Irak'tan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir kişinin yakalandığını ve yapılan incelemede şahsın PKK terör örgütü mensubu olduğunun belirlendiğini açıkladı.