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    • 18.01.2023 19:04
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    İbrahim Haskoloğlu'ndan skandal! Trabzonlulara çirkince saldırdı

    İbrahim Haskoloğlu'ndan skandal ifadeler! Sosyal medyadan algı içerikli paylaşımlar yaparak takipçi toplayan İbrahim Haskoloğlu Trabzonluları rezil sözlerle hedef aldı. Çernobil faciasından dolayı bölgede yaşayan birçok vatandaşın kansere yakalanarak hayatını kaybetmesiyle dalga geçen Haskoloğlu kendisine eleştirilerde bulunan Trabzonlulara "Çernobil artıkları" diyerek skandala imza attı.

    takvim.com.tr
    Küçük İbo’dan büyük rezillik!

    Sosyal medyadan algı içerikli paylaşımlar yaparak takipçi toplayan İbrahim Haskoloğlu Trabzonluları rezil sözlerle hedef aldı.

    İbrahim Haskoloğlu'nun kendisini eleştiren Trabzonlu bir vatandaşa, 'Çernobil artıkları' yanıtını vermesi büyük tepki çekti.

    İBRAHİM HASKOLOĞLU'NDAN SKANDAL SÖZLER
    Kendisini eleştiren Trabzonlu vatandaşlara skandal ifadeler kullanan Haskoloğlu, "Sakın özür dileme! Ben bunların alayı gelsin hiçbirinden özür dilemem. Yanlış bir şey yapmadım. Bunların alayı gelsin. Ne diyor bu? Arkadaşlar bu da Çernobil! Bu Çernobil artıklarından banane ya? Bunlar da hep bana bulaşıyor." dedi.


    Haskaloğlu daha önce de, tartıştığı Trabzonlu ve Karadenizli vatandaşlara 'Çernobil' imasında bulunmuştu. Özelden kendisine hakaret etmeden durumu yazan kişilere de, 'Uza' 'Çernobil'i sorsana ailene' gibi cevaplar vermişti.

    TEPKİLER YÜKSELİNCE KIVIRDI
    Haskoloğlu'nun Twitch yayınında birden fazla kişiye Çernobil yanıtını verdiği anlaşılıyor.

    Haskoloğlu tepkiler yükselince kıvırdı. Kendisine yazan kişinin kullanıcı adının 'Çernobil artığı' olduğunu iddia etti. Ancak kullanıcının adının böyle olmadığı net şekilde görüldü.

        Haskoloğlu'nun iki kez farklı kişilere bu ifadeyi kullanması, daha önce farklı kişilerle benzer ifadelerle tartışması yalanını gözler önüne serdi.

        Gelen tepkiler üzerine Twitch yayınında kendini savunan İbrahim Haskoloğlu, bu kez Trabzonlulara hakaretler yağdırdı.

        İlk yaptığı yayında Trabzonlulara Çernobil artığı demediğini iddia eden Haskoloğlu, diğer bir yayında nicki 61'li bir kullanıcıya Çernobil artığı diye hitap etti.

        İBRAHİM HASKOLOĞLU ETKİ AJANLIĞINA DA SOYUNMUŞTU
        İbrahim Haskoloğlu isimli sözde gazeteci daha önce Twitter üzerinden etki ajanlığına soyunmuştu.

        Kendisine bir hacker grubunun ulaştığını öne süren İbrahim Haskoloğlu e-devlet verilerinin çalındığını iddia ederek Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'a ait olduğunu öne sürdüğü kimlikler paylaştı. Daha sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Haskoloğlu'nun iddiaları yalan olduğu ortaya çıktı.
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