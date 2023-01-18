İbrahim Haskoloğlu'ndan skandal! Trabzonlulara çirkince saldırdı

Sosyal medyadan algı içerikli paylaşımlar yaparak takipçi toplayan İbrahim Haskoloğlu Trabzonluları rezil sözlerle hedef aldı.
İbrahim Haskoloğlu'nun kendisini eleştiren Trabzonlu bir vatandaşa, 'Çernobil artıkları' yanıtını vermesi büyük tepki çekti.
İBRAHİM HASKOLOĞLU'NDAN SKANDAL SÖZLER
Kendisini eleştiren Trabzonlu vatandaşlara skandal ifadeler kullanan Haskoloğlu, "Sakın özür dileme! Ben bunların alayı gelsin hiçbirinden özür dilemem. Yanlış bir şey yapmadım. Bunların alayı gelsin. Ne diyor bu? Arkadaşlar bu da Çernobil! Bu Çernobil artıklarından banane ya? Bunlar da hep bana bulaşıyor." dedi.
TEPKİLER YÜKSELİNCE KIVIRDI
Haskoloğlu'nun Twitch yayınında birden fazla kişiye Çernobil yanıtını verdiği anlaşılıyor.
Haskoloğlu tepkiler yükselince kıvırdı. Kendisine yazan kişinin kullanıcı adının 'Çernobil artığı' olduğunu iddia etti. Ancak kullanıcının adının böyle olmadığı net şekilde görüldü.