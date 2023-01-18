İbrahim Haskoloğlu'ndan skandal! Trabzonlulara çirkince saldırdı

Sosyal medyadan algı içerikli paylaşımlar yaparak takipçi toplayan İbrahim Haskoloğlu Trabzonluları rezil sözlerle hedef aldı.

İbrahim Haskoloğlu'nun kendisini eleştiren Trabzonlu bir vatandaşa, 'Çernobil artıkları' yanıtını vermesi büyük tepki çekti.

İBRAHİM HASKOLOĞLU'NDAN SKANDAL SÖZLER

Kendisini eleştiren Trabzonlu vatandaşlara skandal ifadeler kullanan Haskoloğlu, "Sakın özür dileme! Ben bunların alayı gelsin hiçbirinden özür dilemem. Yanlış bir şey yapmadım. Bunların alayı gelsin. Ne diyor bu? Arkadaşlar bu da Çernobil! Bu Çernobil artıklarından banane ya? Bunlar da hep bana bulaşıyor." dedi.