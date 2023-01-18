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    • 18.01.2023 09:54
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    6'lı masada çarşı pazar karıştı! Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı Ekrem İmamoğlu'nu mu aday ilan edecek? Bomba kulis

    Son dakika haberleri... Tam bir senedir 10 kez toplanan ancak aday açıklayamayan 6'lı masada kaos giderek büyüyor. Kazanacak aday vurgusu, Saraçhane tiyatrosu, afişler, videolar derken 6'lı masadan tek bir aday çıkamayacağı belli oldu. Siyaset kulislerinde ise bomba bir iddia var. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını asla istemeyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'nu partisinin adayı olarak gösterecek. Kılıçdaroğlu'nun hamlesi ise hazır. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı İmamoğlu

    Türkiye 2023 seçimlerine adım adım ilerlerken muhalefetin kurduğu 6'lı masada hala kaos ortamı mevcut. Nedeni ise Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylıkta ısrar ederken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kılıçdaroğlu'nun adaylığını asla istemiyor.

    Bunu da her fırsatta "Kazanacak aday" vurgusuyla belli ediyor hatta Saraçhane'de biraz daha ileriye giderek Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyaretini fırsat bilip adayının İmamoğlu olduğunu yedi düvele belli etti.

    KILIÇDAROĞLU-AKŞENER GERİLİMİ: "FENA ÇARPARIM"
    Kılıçdaroğlu, Akşener'i kendi iç işlerine karışmakla suçlamış, İYİ Parti lideri ise bu sözlere, "Kimse bana karışamaz, bunu söyleyeni çok fena çarparım" diyerek kavgayı daha da alevlendirmişti.

        AHLATLIBEL HESAPLAŞMASI
        Saraçhane tiyatrosu nedeniyle apar topar Türkiye'ye dönen Kılıçdaroğlu arkasından çekilen operasyonun farkına varıp Akşener ile Ahlatlıbel'de bir hesaplaşma yemeği yedi. Konu tabiki İmamoğlu'nun değil kendisinin aday olacağıydı.

        Peki Akşener kabul etti mi? Tabiki hayır. Bu kez hem sosyal medyadan hem de sokak afişlerinden İmamoğlu mesajları vermeye başladı.

        İYİ Parti'nin sokak afişlerinde İmamoğlu ve Akşener'in Saraçhane'deki pozuna yer verildi. Hemen ardından Akşener'in twitter hesabından paylaştığı videodaki İmamoğlu detayı 6'lı masadaki aday savaşının çok büyük boyutlarda olduğunu gözler önüne serdi.

        AKŞENER 30 OCAK'I BEKLEYEMEDİ: İMAMOĞLU'NU PARLATMA SEANSI
        CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, Saraçhane'de birlikte şova girişen İmamoğlu ile Akşener'in ortak bir reklam filminde boy gösterdiğini söyledi.

            Akşener'in, İmamoğlu ile fotoğrafının yer aldığı billboard'ları tüm şehirlere astırdığını söyleyen Saymaz, "Bugün tüm şehirlerde İyi Parti'nin 'Az Kaldı' afişleri asıldı. Bir afişte, Akşener'le İmamoğlu'nun yan yana olduğu Saraçhane fotoğrafı var." ifadelerini kullandı.

            ÖNCE AFİŞ SONRA REKLAM FİLMİ
            Saymaz, akşam saatlerinde yaptığı yeni açıklamada da, "İyi Parti, Akşener-İmamoğlu afişinden sonra bu kez adalet ve İmamoğlu temalı video hazırlıyor Videoda İmamoğlu'nun İstanbul'u kazandığı ve ceza aldığı günün, Saraçhane'nin, Akşener'le sarıldıkları ve kürsüde yan yana oldukları anların görüntüleri olacak. Video yarın yayınlanacak." dedi.

            30 OCAK'I BEKLEYEMEDİ İMAMOĞLU'NU ADAY İLAN ETTİ
            İyi Parti'nin astığı afişler siyaset kulislerinde, "Akşener 30 Ocak'ı bekleyemedi İmamoğlu'nu aday ilan etti" olarak yorumlandı.

            7. ORTAK RAHATSIZ
            7. ortak HDP bile masadaki uzlaşamamayı eleştirmeye başladı. HDP'li Ahmet Türk, "Altılı Masa'nın ikircikli tavırları, uzlaşmaz tutumu, HDP'ye uzak durmaları bizim gerçekleştirmek istediğimiz demokrasi bloku konusunda bir eksiklik ortaya çıkardı. Bu eksikliğin nedeni de Altılı Masa ve muhalefet partileridir. Gönül isterdi ki başından beri HDP ile bir diyalogla bu masanın etrafında ortak bir aday kararı çıksın. Ama tercih onların. HDP de bu durumda kendi adayını çıkaracak" sözleriyle 6'lı masaya güvenlerinin olmadığını açıkça dile getirdi.

                AKŞENER ADAY OLARAK İMAMOĞLU'NU MU ÖNERECEK?
                Tüm bu gelişmeler siyaset kulislerini hareketlendirirken seçime aylar kala 6'lı masadan tek bir aday çıkamayacağı da belli oldu.

                Gözler Meral Akşener'e çevrildi. Ekrem İmamoğlu'nu Kılıçdaroğlu'na rakip mi çıkaracaktı?

                Konuyu köşesine taşıyan Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Akşener hem seçim afişinde hem hazırladığı videoda adayının İmamoğlu olduğu mesajını veriyor. Ayrıca bunu ben söylemiyorum. CHP'liler söylüyor. İYİ Parti'nin seçim afişlerinden artık Akşener'in masaya Ekrem İmamoğlu ismini getireceğinden emin olmuşlar. "Akşener'in masaya İmamoğlu önerisiyle geleceği belli oldu" diyorlar" diye yazdı.

                Kılıçdaroğlu'nun bu öneriyi kabul etmeyeceğini de yazan Selvi, "Kılıçdaroğlu, Akşener'in elini görmüş, ona göre karşı hamle yapmaya hazırlanıyor. Akşener masaya İmamoğlu ismini önerirse Kılıçdaroğlu'nun, "CHP'nin adayı benim, İmamoğlu'nu düşünüyorsanız CHP'den istifa eder. Siz aday gösterirsiniz. O zaman ilk tura çoklu adayla gideriz" demesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.

                Önümüzdeki günlerde 6'lı masadaki adaylık kavgalarının daha hararetli olacağı anlaşıldı.
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