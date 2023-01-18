6'lı masada çarşı pazar karıştı! Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı Ekrem İmamoğlu'nu mu aday ilan edecek? Bomba kulis

Peki Akşener kabul etti mi? Tabiki hayır. Bu kez hem sosyal medyadan hem de sokak afişlerinden İmamoğlu mesajları vermeye başladı.

İYİ Parti'nin sokak afişlerinde İmamoğlu ve Akşener'in Saraçhane'deki pozuna yer verildi. Hemen ardından Akşener'in twitter hesabından paylaştığı videodaki İmamoğlu detayı 6'lı masadaki aday savaşının çok büyük boyutlarda olduğunu gözler önüne serdi.