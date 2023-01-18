6'lı masada çarşı pazar karıştı! Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı Ekrem İmamoğlu'nu mu aday ilan edecek? Bomba kulis

Türkiye 2023 seçimlerine adım adım ilerlerken muhalefetin kurduğu 6'lı masada hala kaos ortamı mevcut. Nedeni ise Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylıkta ısrar ederken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kılıçdaroğlu'nun adaylığını asla istemiyor.
KILIÇDAROĞLU-AKŞENER GERİLİMİ: "FENA ÇARPARIM"
Kılıçdaroğlu, Akşener'i kendi iç işlerine karışmakla suçlamış, İYİ Parti lideri ise bu sözlere, "Kimse bana karışamaz, bunu söyleyeni çok fena çarparım" diyerek kavgayı daha da alevlendirmişti.