Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 08.01.2023 00:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.01.2023 00:38
    ABONE OL

    Akşener'den rüzgarı aldı Kılıçdaroğlu'nu hiçe saydı! Adaylık için il il gezecek olan İmamoğlu İYİ Parti kongresinde konuşma yapacak

    CHP içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasındaki adaylık savaşı durulmak bilmiyor. İmamoğlu, genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hiçe sayıp adaylığı için kendisine yol açan Akşener'e göz kırparak İYİ Parti'nin İstanbul'daki il kongresine katılma kararı aldı. CHP'li İBB Başkanı'nın kongrede konuşma yapacağı da öğrenildi. Öte yandan İmamoğlu'nun il il gezip adaylığı çin zemin yoklayacağı da konuşulanlar arasında. İmamoğlu'nun bu hamlesini başta Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP Genel Merkezi'nin nasıl karşılayacağı ise merak konusu oldu.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    İmamoğlu’ndan KK’yı küplere bindirecek adım!

    Türkiye, 2023 ile birlikte seçim sath-ı mailine girmiş bulunuyor. Böylesi kritik bir süreçte CHP, İYİ Parti, Saadet, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti'nin bir araya geldiği 6'lı masada sular durulmuyor.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her seferinde 'aday benim' mesajı verse de İYİ Parti engelini aşamıyor. Meral Akşener 'kazanacak bir aday olmalı' söylemine sığınarak Ekrem İmamoğlu'nu parlatıyor.

    SARAÇHANE TİYATROSU VE AHLATLIBEL'DEKİ 'KRİZ' MASASI
    Bu kapsamda Akşener - İmamoğlu ikilisi geçtiğimiz haftalarda merkez üssü Saraçhane olan bir adaylık tiyatrosuna girişti. Bu durum CHP ve İYİ Parti arasında ipleri gerdi, Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan peş peşe birbirlerine salvolar geldi.

    Sürecin devamında Ahlatlıbel'de kriz masasına oturan CHP ve İYİ Parti liderleri bir türlü uzlaşı sağlayamadı.

    Tartışmalar tüm sıcaklığını korurken Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu ikilisi geride bıraktığımız günlerde Alman Bakan Lührmann ile masaya oturdu. Söz konusu görüşmelerde ne konuşulduğu, hangi pazarlıkların yapıldığı ise merak konusu oldu.

    İL İL GEZECEK ADAYLIK İÇİN ZEMİN YOKLAYACAK
    Öte yandan gözünü 2023 hırsı bürüyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan manidar bir adım geldi. İmamoğlu'nun başta memleketi olmak üzere il il gezeceği, adaylığını için zemin yoklayacağı öğrenildi.

    Akşener'in ise dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun gözleri önünde Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına dair sinyaller vermesi "Söz olsun gitmeyeceksin. And olsun gitmeyeceksin. Arkandayız" ifadelerini kullanması dikkatlerden kaçmadı.



        İMAMOĞLU'NDAN KILIÇDAROĞLU'NU KIZDIRACAK ADIM: İYİ PARTİ KONGRESİNE KATILIYOR
        Tüm bu yaşanan gelişmelerin ışığında adaylık için fırsat kollayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan bomba bir adım geldi.

        İmamoğlu, genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hiçe sayıp adaylığı için kendisine yol açan Akşener'e göz kırparak İYİ Parti'nin İstanbul'daki il kongresine katılma kararı aldı.

        Söz konusu kongrede İmamoğlu'nun konuşma yapacağı da öğrenildi.



        Gelişmeyi CHP yandaşı 'Ekremci' medyanın baş aktörlerinden Halk TV'nin yazarı İsmail Saymaz duyurdu.

        Ekrem İmamoğlu'nun bu hamlesinin CHP Genel Merkezi'nin nasıl karşılayacağı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne tepki vreceği merak konusu oldu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Manavgat küllerinden doğdu!
        Haberler Güncel Akşener'den rüzgarı aldı Kılıçdaroğlu'nu hiçe saydı! Adaylık için il il gezecek olan İmamoğlu İYİ Parti kongresinde konuşma yapacak
            SON DAKİKA