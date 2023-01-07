Akşener'den rüzgarı aldı Kılıçdaroğlu'nu hiçe saydı! Adaylık için il il gezecek olan İmamoğlu İYİ Parti kongresinde konuşma yapacak

Türkiye, 2023 ile birlikte seçim sath-ı mailine girmiş bulunuyor. Böylesi kritik bir süreçte CHP, İYİ Parti, Saadet, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti'nin bir araya geldiği 6'lı masada sular durulmuyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her seferinde 'aday benim' mesajı verse de İYİ Parti engelini aşamıyor. Meral Akşener 'kazanacak bir aday olmalı' söylemine sığınarak Ekrem İmamoğlu'nu parlatıyor.
SARAÇHANE TİYATROSU VE AHLATLIBEL'DEKİ 'KRİZ' MASASI
Bu kapsamda Akşener - İmamoğlu ikilisi geçtiğimiz haftalarda merkez üssü Saraçhane olan bir adaylık tiyatrosuna girişti. Bu durum CHP ve İYİ Parti arasında ipleri gerdi, Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan peş peşe birbirlerine salvolar geldi.
Sürecin devamında Ahlatlıbel'de kriz masasına oturan CHP ve İYİ Parti liderleri bir türlü uzlaşı sağlayamadı.
Tartışmalar tüm sıcaklığını korurken Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu ikilisi geride bıraktığımız günlerde Alman Bakan Lührmann ile masaya oturdu. Söz konusu görüşmelerde ne konuşulduğu, hangi pazarlıkların yapıldığı ise merak konusu oldu.
İL İL GEZECEK ADAYLIK İÇİN ZEMİN YOKLAYACAK
Öte yandan gözünü 2023 hırsı bürüyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan manidar bir adım geldi. İmamoğlu'nun başta memleketi olmak üzere il il gezeceği, adaylığını için zemin yoklayacağı öğrenildi.
Akşener'in ise dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun gözleri önünde Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına dair sinyaller vermesi "Söz olsun gitmeyeceksin. And olsun gitmeyeceksin. Arkandayız" ifadelerini kullanması dikkatlerden kaçmadı.