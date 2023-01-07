Akşener'den rüzgarı aldı Kılıçdaroğlu'nu hiçe saydı! Adaylık için il il gezecek olan İmamoğlu İYİ Parti kongresinde konuşma yapacak

SARAÇHANE TİYATROSU VE AHLATLIBEL'DEKİ 'KRİZ' MASASI

Bu kapsamda Akşener - İmamoğlu ikilisi geçtiğimiz haftalarda merkez üssü Saraçhane olan bir adaylık tiyatrosuna girişti. Bu durum CHP ve İYİ Parti arasında ipleri gerdi, Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan peş peşe birbirlerine salvolar geldi.



Sürecin devamında Ahlatlıbel'de kriz masasına oturan CHP ve İYİ Parti liderleri bir türlü uzlaşı sağlayamadı.



Tartışmalar tüm sıcaklığını korurken Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu ikilisi geride bıraktığımız günlerde Alman Bakan Lührmann ile masaya oturdu. Söz konusu görüşmelerde ne konuşulduğu, hangi pazarlıkların yapıldığı ise merak konusu oldu.