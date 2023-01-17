CHP yandaşı Enver Aysever'den bomba iddia: Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'nun üstünü çizecek

CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Enver Aysever, sosyal medya hesabından yaptığı yayında partide kopacak fırtınaya dikkat çekti. Bilindiği üzere cumhurbaşkanlığı adaylığı için Akşener'in de desteğini alarak Saraçhane'de siyasi şova kalkışan İmamoğlu kısa zamanda çark edip "Kılıçdaroğlu adaydır" diyerek kendisine çizilen sınırı kabul etmişti.

"KILIÇDAROĞLU ÇOK KİNCİ BİRİDİR"

Gazeteci Aysever yayınında özel bilgileri paylaşarak İmamoğlu'nu bekleyen olası akıbeti dehşet veren sözlerle duyurdu. Aysever, Kılıçdaroğlu'nu "çok kinci biridir" diye ifade ederken şahit olduğu bir olayı tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.