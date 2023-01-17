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    • 17.01.2023 17:36
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    • 17.01.2023 17:56
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    CHP yandaşı Enver Aysever'den bomba iddia: Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'nun üstünü çizecek

    Son dakika haberi | Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun en büyük rakiplerinden olan ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'le "adaylık" için yakınlaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için şok bir iddia ortaya atıldı. CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever, Kılıçdaroğlu'nun kinci biri olduğunun altını çizerek CHP lideri ile İmamoğlu arasında yaşanacak bir savaşa dikkat çekti. Aysever, CHP liderinin İmamoğlu'nun siyasi kariyerini bitirebileceğini iddia etti.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu İmamoğlu’nun üstünü çizecek

    CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Enver Aysever, sosyal medya hesabından yaptığı yayında partide kopacak fırtınaya dikkat çekti. Bilindiği üzere cumhurbaşkanlığı adaylığı için Akşener'in de desteğini alarak Saraçhane'de siyasi şova kalkışan İmamoğlu kısa zamanda çark edip "Kılıçdaroğlu adaydır" diyerek kendisine çizilen sınırı kabul etmişti.

    "KILIÇDAROĞLU ÇOK KİNCİ BİRİDİR"
    Gazeteci Aysever yayınında özel bilgileri paylaşarak İmamoğlu'nu bekleyen olası akıbeti dehşet veren sözlerle duyurdu. Aysever, Kılıçdaroğlu'nu "çok kinci biridir" diye ifade ederken şahit olduğu bir olayı tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

    KILIÇDAROĞLU'NUN CHP'DEKİ SİYASİ OPERASYONU NASIL BAŞLADI?

    CHP'li gazeteci Aysever yayınında şu ifadeleri kullandı: "Kemal Kılıçdaroğlu, Önder Bey olmak üzere hepsini tarihin çöplüğüne attı. İsim vermeyeceğim siz kim olduklarını anlayacaksınız. Kemal Bey bundan 2 seçim önce iyi dinleyin burayı; Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olduktan sonra İstanbul Yeşilköy Havalimanı'na indi. Genel başkanlar İstanbul'a geldiği vakit tüm ilçe teşkilatları il başkanı dahil nefes bile almazlar. Kemal Bey geldi arabanın kapısı açıldı Kemal Bey içeriye bindi. Ardından herkes belediye başkanlarının hepsi arabaya bindi. Sanki gelen Genel Başkan değil de sıradan bir insan gelmiş gibi. Kemal Bey küçücük bir yere sıkıştı. Bazıları bacak bacak üstüne attı, sigara içenler bile oldu. Bunların sanıyorum il başkanı hariç tamamı belediye başkanıydı. Beşiktaş Belediye Başkanı, Kadıköy Belediye Başkanı, Bakırköy Belediye Başkanı tamamı belediye başkanıydı. Hepsi Önder Beyin adamıydı. Kemal Bey hiçbir şey yapmadı arabadan indi yoluna devam etti. Ben bunlarla bir yerde karşılaştım. Adaylar belirlenecek yeni dönemde. Arkadaşlar dedim geçmiş olsun. Noldu? dediler. Arkadaşlar dedim hepinizin siyasi hayatı bitti. Nasıl ya? falan alay ediyorlar. Dedim ki Kılıçdaroğlu o günü unutmaz. Siz hayatınız boyunca bir daha siyaset yapamazsınız. Kılıçdaroğlu hiçte öyle mülayim değildir. İnanılmaz kincidir. Bence de haklıdır. Kılıçdaroğlu o saygısızlığı yapanları süpürdü attı. Hiçbiri belediye başkanı olamadı. Bakın tarihe o günkü Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy belediye başkanlarına olanları görürsünüz. Ekrem İmamoğlu'nun ikili oynaması ve Kemal Beyin karşısında olması... İstanbul'da seçim olsa Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'nu aday göstermez. Kesinlikle göstermez."

    İŞTE AYSEVER'İN İŞARET ETTİĞİ DÖNEMDE KILIÇDAROĞLU TARAFINDAN PARTİDEN UZAKLAŞTIRILAN İSİMLER:
    İSMAİL ÜNAL BEŞİKTAŞ
    MUSTAFA FARSAKOĞLU ADALAR
    MUSTAFA DEĞİRMENCİ AVCILAR
    ATEŞ ÜNAL ERZEN BAKIRKÖY
    CEM KARA ÇATALCA BELEDİYESİ
    SELAMİ ÖZTÜRK KADİKÖY
    ALTINOK ÖZ KARTAL
    MUSTAFA ZENGİN MALTEPE

        MALTEPE ESKİ BELEDİYE BAŞKANI PROF. DR. MUSTAFA ZENGİN CHP'DEN İSTİFA ETTİĞİNİ AÇIKLADI
        "Bugün gelinen noktada partiyi ilkelerinden uzaklaştırmış, ideolojisini yok sayan, tarihinden ve siyasi projesinden utanan bir yönetimin, CHP'yi ilkesizce farklı yönlere savurduğunu"         belirten Prof. Dr. Zengin, "bu koşullar altında artık CHP'de siyaset yapmanın anlamı kalmadığını" belirtti.

        SAV DA LİSTE DIŞINDA KALAN İSİMLERİN BAŞINDA GELİYOR
        Önder SAV 3 Kasım 2010 tarihine kadar genel sekreterlik görevini sürdürmüştür. 18 Aralık 2010 tarihinde gerçekleştirilen CHP Kurultayı'nda parti meclisi dışında kaldı.

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        Haberler Güncel CHP yandaşı Enver Aysever'den bomba iddia: Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'nun üstünü çizecek
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