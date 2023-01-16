Cumhuriyet Halk Partisi'nin yayın organı Halk TV'de Siyaset Bilimci Can Kakışım tarafından yapılan itiraf 6'lı masa yandaşlarının suratını düşürdü.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun geçtiğimiz hafta yaptığı açıklama ile bir kukla aday belirleyeceklerini itiraf etmişti.
DAVUTOĞLU'NUN KUKLA ADAY VE KRİZ İTİRAFI ORTALIĞI KARIŞTIRDI
6'lının adayının adeta 6 Genel Başkan tarafından yönetileceğini söyleyen Ahmet Davutoğlu seçtikleri Cumhurbaşkanının strajik bir karar alacağı zaman 6 genel başkanın onayını alacağını aksi halde kriz çıkacağını ve ülkenin tekrar seçime gideceğini söyledi.
CHP YANDAŞLARI TEPKİ ÜSTÜNE TEPKİ GÖSTERDİ
Ahmet Davutoğlu'nun bu sözleri CHP yandaşlarının tepkisini çekti. Şirin Payzın'dan İsmail Saymaz'a Nevşin Mengü'den Mine Kırıkkanat'a Barış Yarkadaş'a kadar birçok isim Davutoğlu'na sert sözlerle yüklendi.
CHP yandaşları Davutoğlu'nun oy oranını sorgularken "yüzde 1 oy alıyor. 0.3 oyu var" gibi söyleylemlerle Ahmet Davutoğlu'nun susması gerektiğini söylediler.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN DAVUTOĞLU'NA DESTEK GELDİ: DOĞRU KRİZ ÇIKAR
CHP yandaşlarının tepkisini çeken Ahmet Davutoğlu'na Kemal Kılıçdaorğlu ise açık destek verdi ve kriz vaadettiklerini itiraf etti.
Kılıçdaroğlu, "'Kriz çıkar' diyor. Ee doğru. Yanlış mı? Siz kalkıp da altılı masada genel başkana 'Senin oyun kaç arkadaş, sen neden bu kadar konuşuyorsun' diyebilir misiniz?" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, "Masayı dağıtmak için bir tezgah kuruluyor, biz bunların tamamının farkındayız." ifadeleriyle de Davutoğlu'nu eleştirenleri hedef aldı.
HALK TV'DE 6'LI MASAYA TEPKİ
Yaşanalar sonrası Halk TV'de Siyaset Bilimci Can Kakışım'dan itiraf geldi. 6'lı masaya tepki gösteren Kakışım, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oylarını istikrarlı şekilde artırdığını söyledi.
"ERDOĞAN OYLARINI ARTIRIYOR"
Kakışım şunları söyledi;
"Seçime gidilirken Erdoğan'ın oyları istikrarlı şekilde artıyor. Bundan bir sene öncesinde baktığımızda Erdoğan'ın seçim kazanma şansı çok daha düşüktü.