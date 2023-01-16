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    • 16.01.2023 09:52
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    • 16.01.2023 10:07
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    CHP'nin kanalı Halk TV'de suratları düşüren çıkış! 6'lı masaya tepki! "Erdoğan istikrarlı şekilde oylarını artırıyor"

    CHP'nin yayın organı Halk TV'de fondaşın yandaşın yüzünü düşüren bir çıkış geldi... 6'lı masanın ortaklarından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 'kukla cumhurbaşkanı ve kriz' itirafı CHP yandaşlarının tepkisini çekerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ortağı Ahmet Davutoğlu'na destek çıktı. 6'lı masanın bu tarz çıkışlarla oy kaybettiğini söyleyen Siyaset Bilimci Can Kakışım, "Erdoğan istikrarlı şekilde oylarını artırıyor. Bu doğru bir yaklaşım değil." dedi. Can Kakışım'ın itirafı programda bulunan diğer 6'lı masa yandaşlarının suratlarını düşürdü.

    takvim.com.tr
    Suratlara dikkat!

    Cumhuriyet Halk Partisi'nin yayın organı Halk TV'de Siyaset Bilimci Can Kakışım tarafından yapılan itiraf 6'lı masa yandaşlarının suratını düşürdü.

    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun geçtiğimiz hafta yaptığı açıklama ile bir kukla aday belirleyeceklerini itiraf etmişti.

    DAVUTOĞLU'NUN KUKLA ADAY VE KRİZ İTİRAFI ORTALIĞI KARIŞTIRDI
    6'lının adayının adeta 6 Genel Başkan tarafından yönetileceğini söyleyen Ahmet Davutoğlu seçtikleri Cumhurbaşkanının strajik bir karar alacağı zaman 6 genel başkanın onayını alacağını aksi halde kriz çıkacağını ve ülkenin tekrar seçime gideceğini söyledi.

    CHP YANDAŞLARI TEPKİ ÜSTÜNE TEPKİ GÖSTERDİ
    Ahmet Davutoğlu'nun bu sözleri CHP yandaşlarının tepkisini çekti. Şirin Payzın'dan İsmail Saymaz'a Nevşin Mengü'den Mine Kırıkkanat'a Barış Yarkadaş'a kadar birçok isim Davutoğlu'na sert sözlerle yüklendi.

    CHP yandaşları Davutoğlu'nun oy oranını sorgularken "yüzde 1 oy alıyor. 0.3 oyu var" gibi söyleylemlerle Ahmet Davutoğlu'nun susması gerektiğini söylediler.

    KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN DAVUTOĞLU'NA DESTEK GELDİ: DOĞRU KRİZ ÇIKAR
    CHP yandaşlarının tepkisini çeken Ahmet Davutoğlu'na Kemal Kılıçdaorğlu ise açık destek verdi ve kriz vaadettiklerini itiraf etti.

    Kılıçdaroğlu, "'Kriz çıkar' diyor. Ee doğru. Yanlış mı? Siz kalkıp da altılı masada genel başkana 'Senin oyun kaç arkadaş, sen neden bu kadar konuşuyorsun' diyebilir misiniz?" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, "Masayı dağıtmak için bir tezgah kuruluyor, biz bunların tamamının farkındayız." ifadeleriyle de Davutoğlu'nu eleştirenleri hedef aldı.

    HALK TV'DE 6'LI MASAYA TEPKİ
    Yaşanalar sonrası Halk TV'de Siyaset Bilimci Can Kakışım'dan itiraf geldi. 6'lı masaya tepki gösteren Kakışım, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oylarını istikrarlı şekilde artırdığını söyledi.

    "ERDOĞAN OYLARINI ARTIRIYOR"
    Kakışım şunları söyledi;
    "Seçime gidilirken Erdoğan'ın oyları istikrarlı şekilde artıyor. Bundan bir sene öncesinde baktığımızda Erdoğan'ın seçim kazanma şansı çok daha düşüktü.

        "KILIÇDAROĞLU DAVUTOĞLU'NUN SÖZLERİNE DESTEK VERİYOR BU DOĞRU BİR YAKLAŞIM DEĞİL"
        "Eğer bizim dediklerimiz dikkate alınmazsa kriz çıkabilir.' En son bu lafı edecek kişi olmanız lazım. Davutoğlu söylemlerinde yumuşamaya giderken Kılıçdaroğlu destek veriyor. Bu doğru bir yaklaşım değil. Biz bu seçimi kazanırsak bu ülkeyi yönetibiliriz hissini seçmene vermemiz gerekli."

        SURATLAR DÜŞTÜ
        Kakışım'ın itirafları Halk TV stüdyosunda yüzleri düşürdü. Özellikle Kakışım'ın Başkan Erdoğan'ın oylarını istirarlı bir şekilde artırdığını söylediği anlarda progamdaki isimlerin mimikleri dikkat çekti.

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        Haberler Güncel CHP'nin kanalı Halk TV'de suratları düşüren çıkış! 6'lı masaya tepki! "Erdoğan istikrarlı şekilde oylarını artırıyor"
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