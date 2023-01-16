CHP yandaşları Davutoğlu'nun oy oranını sorgularken "yüzde 1 oy alıyor. 0.3 oyu var" gibi söyleylemlerle Ahmet Davutoğlu'nun susması gerektiğini söylediler.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN DAVUTOĞLU'NA DESTEK GELDİ: DOĞRU KRİZ ÇIKAR

CHP yandaşlarının tepkisini çeken Ahmet Davutoğlu'na Kemal Kılıçdaorğlu ise açık destek verdi ve kriz vaadettiklerini itiraf etti.

Kılıçdaroğlu, "'Kriz çıkar' diyor. Ee doğru. Yanlış mı? Siz kalkıp da altılı masada genel başkana 'Senin oyun kaç arkadaş, sen neden bu kadar konuşuyorsun' diyebilir misiniz?" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, "Masayı dağıtmak için bir tezgah kuruluyor, biz bunların tamamının farkındayız." ifadeleriyle de Davutoğlu'nu eleştirenleri hedef aldı.