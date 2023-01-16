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    • 16.01.2023 08:58
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    • 16.01.2023 08:58
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    Van’da 39 kilo uyuşturucu ele geçirildi

    Son dakika haberleri... Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 39 kilo 300 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

    Van’da 39 kilo uyuşturucu ele geçirildi

    Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

    Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 9-15 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 2 kilo 300 gram eroin ve 37 kilogram metamfetamin ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi.

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    Haberler Güncel Van’da 39 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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