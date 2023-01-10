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    • 10.01.2023 12:08
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    • 10.01.2023 12:37
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    Günaydın İsmail Saymaz! "6'lı masanın önerdiği Yedi Kocalı Hürmüz hükümetidir"

    Yaklaşık 1 yıldır toplanan muhalefet seçimlere az bir süre kala henüz aday meselesini yeni konuşmaya başlayacaklarını itiraf ederken masanın 'sistem' diye sunduğu sistemsizlik de son toplantının ardından net bir şekilde açığa çıktı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu adaylarının bir kukla olacağını itiraf eder nitelikte "Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak." açıklamasını yaptı. Takvim.com.tr'nin "7 Kocalı Hürmüz Arıyorlar" manşetiyle gördüğü gelişmeye CHP yandaşları daha yeni uyandı. CHP'ye yakınlığıyla bilinen İsmail Saymaz, "Bu dünyada örneği bulunmayan çok-başkanlı sistemdir. Yedi Kocalı Hürmüz hükümetidir." ifadelerini kullandı. İsmail Saymaz'a 'Günaydın' diyoruz...

    takvim.com.tr
    Günaydın İsmail Saymaz!

    CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı HDP'nin de dışarıdan destek verdiği yuvarlak masa sonuçsuz toplantılarının sonuncusunu ve onuncusunu geçtiğimiz hafta gerçekleştirdi.

    9,5 SAATLİK TOPLANTIDAN YİNE ADAY ÇIKMADI
    Altılı masanın, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan ikinci tur kapsamındaki onuncu toplantısı 9,5 saat sürdü.

    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan katıldı.

    Toplantının ardından altı genel başkanın imzasıyla ortak metin yayımlandı.

    "ADAY KİM OLSUN" SORUSUNA YENİ GELDİLER
    Ortak aday konusunda eleştirilerin hedefi haline gelen ve bugüne kadar bu konuda resmi bir açıklama yapmaktan çekinen altılı masa 1 yılın ardından adaylık meseleniye yeni konuşmaya başlayacaklarını itiraf etti. Söz konusu metinde adaylık meselesine ilişkin, "Cumhurbaşkanı adayının tespiti ile ilgili istişarelerin başlatılmasına karar verdik" ifadeleri yer aldı.

    AHMET DAVUTOĞLU SİSTEMSİZLİĞİ İTİRAF ETTİ
    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 5 Ocak'ta yapılan toplantının ardından 6 Ocak'ta CHP'nin yayın organı Halkt TV'ye katıldı.

    Toplantıya ilişkin açıklamalar yapan Ahmet Davutoğlu bomba bir itirafta bulundu.

    Davutoğlu, sunucu İsmail Küçükkaya'nın 'Altı liderden birisi cumhurbaşkanı adayı olursa beş lider başkan yardımcısı olacak mı?' sorusuna verdiği yanıtla masanın 'sistem' diye sunduğu sistemsizliği açık etti.

    BİZ İMZA ATACAĞIZ
    Ahmet Davutoğlu, "Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun genel başkanlar doğrudan karar süreçler içerisinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar. İster içeriden ister dışarıdan olsun genel başkanlar imza yetkisine sahip olacak. Bu büyük bir teminattır." dedi.

        CUMHURBAŞKANI ATAMA YAPMAK İSTERSE BİZ MÜDAHALE EDECEĞİZ
        Davutoğlu şu örnekle seçilecek adayın bir kukla olacağını da itiraf etti;

        "Diyelim süreç başladı bir konu ile karşılaştık. Cumhurbaşkanının farklı bir düşüncesi var bizim farklı bir düşüncemiz var. Cumhurbaşkanı diyecek ki 'Ben kararımı uygulayacağım' Biz çıkarıp diyeceğiz ki; Bak usulü koymuşuz karar şöyle alınacak. Cumhurbaşkanı önemli bir kuruma atama yapacak diyeceğiz ki 'yok' kim nedir bu önemli kurum? Ortak atama yapılacak hepimizin imzası olacak. Baştan konuşmuştuk Cumhurbaşkanı olarak senin yetkin olabilir ama bizim kuralımız bu"

        TAKVİM.COM.TR MANŞETİ ATTI: 7 KOCALI HÜRMÜZ ARIYORLAR
        Takvim.com.tr söz konusu açıklamaları haberleştirerek bu sistemin her biri biribirinden farklı düşünen 6 liderin olduğu yerde karar alma mekanizmasını kilitleyeceğine dikkat çekerek "7 Kocalı Hürmüz Arıyorlar" manşetini attı.

        Söz konusu haberimiz için görsele tıklayınız;

        Takvim.com.tr'nin manşeti CHP yandaşlarını da uyandırdı. CHP'ye yakınlığıyla bilinen İsmail Saymaz bugün yazdığı yazısında ve Twitter paylaşımdalarında sistemin aksaklıklarına dikkat çekerek Takvim.com.tr'nin attığı manşetteki "Yedi Kocalı Hürmüz" ifadelerini kullandı.

        İsmail Saymaz şunları yazdı;

        "Altılı Masa kendisine düşük profilli bir Cumhurbaşkanı arıyor. En az yüzde 50 artı 1 oy alan Cumhurbaşkanı hangi demokratik kritere göre yüzde 1'lik liderle eşit sayılacak? Bu dünyada örneği bulunmayan çok-başkanlı sistemdir. Yedi Kocalı Hürmüz hükümetidir.

        Altılı Masa, Anayasa'nın vermediği bir yetkiyi neye göre ihdas edecek? Bir koalisyon protokolü Anayasa'nın üzerinde mi tutulacak? Türkiye'nin acilen karara bağlanması gereken sorunları Altılı Masa'nın oylamasını ve uzlaşmasını mı bekleyecek? Bu, ülkeyi yönetim krizine sokmaktır."

        GÜNAYDIN İSMAİL SAYMAZ
        6'lı masanın yaklaşık 1 yıl önce gerçekleştirdiği ilk toplantıyla birlikte Takvim.com.tr birbirinin aksi görüşlere sahip 6 ismin Türkiye için herhangi bir faydalı meseleye imza atamayacağını defalarca yazdı. Son olarak Ahmet Davutoğlu'nun sistemsizlik itirafı da bu işin yürümeyeceğini açıkça gösterirken 1 yılın ardından '7 Kocalı Hürmüz Hükümeti'ni görmeyi başaran İsmail Saymaz'a 'günaydın' diyoruz.

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        Günaydın İsmail Saymaz!
        Haberler Güncel Günaydın İsmail Saymaz! "6'lı masanın önerdiği Yedi Kocalı Hürmüz hükümetidir"
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