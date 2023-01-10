Günaydın İsmail Saymaz! "6'lı masanın önerdiği Yedi Kocalı Hürmüz hükümetidir"

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı HDP'nin de dışarıdan destek verdiği yuvarlak masa sonuçsuz toplantılarının sonuncusunu ve onuncusunu geçtiğimiz hafta gerçekleştirdi.
9,5 SAATLİK TOPLANTIDAN YİNE ADAY ÇIKMADI
Altılı masanın, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan ikinci tur kapsamındaki onuncu toplantısı 9,5 saat sürdü.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan katıldı.
Toplantının ardından altı genel başkanın imzasıyla ortak metin yayımlandı.
"ADAY KİM OLSUN" SORUSUNA YENİ GELDİLER
Ortak aday konusunda eleştirilerin hedefi haline gelen ve bugüne kadar bu konuda resmi bir açıklama yapmaktan çekinen altılı masa 1 yılın ardından adaylık meseleniye yeni konuşmaya başlayacaklarını itiraf etti. Söz konusu metinde adaylık meselesine ilişkin, "Cumhurbaşkanı adayının tespiti ile ilgili istişarelerin başlatılmasına karar verdik" ifadeleri yer aldı.
AHMET DAVUTOĞLU SİSTEMSİZLİĞİ İTİRAF ETTİ
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 5 Ocak'ta yapılan toplantının ardından 6 Ocak'ta CHP'nin yayın organı Halkt TV'ye katıldı.
Toplantıya ilişkin açıklamalar yapan Ahmet Davutoğlu bomba bir itirafta bulundu.
Davutoğlu, sunucu İsmail Küçükkaya'nın 'Altı liderden birisi cumhurbaşkanı adayı olursa beş lider başkan yardımcısı olacak mı?' sorusuna verdiği yanıtla masanın 'sistem' diye sunduğu sistemsizliği açık etti.
BİZ İMZA ATACAĞIZ
Ahmet Davutoğlu, "Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun genel başkanlar doğrudan karar süreçler içerisinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar. İster içeriden ister dışarıdan olsun genel başkanlar imza yetkisine sahip olacak. Bu büyük bir teminattır." dedi.