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    • 15.01.2023 20:07
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Muğla'daki gençlerle buluşmada önemli açıklamalar

    Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan Muğla Fethiye'de gerçekleştirilen gençlerle buluşma programında önemli açıklamalarda bulunuyor.

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    Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan Muğla Fethiye'de gerçekleştirilen gençlerle buluşma programında önemli açıklamalarda bulunuyor.

    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

    Biz gençlerimize güveniyoruz, kendinize inanın kendinize güvenin çünkü bu yüzyıl 'Türkiye'nin Yüzyılı' olacak.

    Küresel siyasette Türkiye'nin konumu farklı. Rusya-Ukrayna olayında Türkiye'nin konumunu gördünüz. Türkiye, tahıl koridorunda sorunu çözen ülke oldu.

    Karadeniz tahılı yüzde 44 Avrupa'ya gitmiş, Afrika'ya yüzde 14 gönderilmiş. Şimdi dengeleyip Afrika'ya göndererek beklentilerine cevap vermiş olacağız.

    Türkiye'de de yatırımlarımızı devam ettiriyoruz. Durmak yok yola devam. Dün tarihi bir açılış yaptık. Rami Kışlası'nı İstanbul'umuzun bir numaralı kütüphanesi yaptık.

    Ayrıntılar geliyor...

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