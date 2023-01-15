Son dakika: Ehliyet alacaklar dikkat! Yaş sınırı değişti!

- Terminal işletmeciliği faaliyetlerinde bulunanlar için uygulamalardan kaynaklanan sorunların çözülmesi adına kısa unvan, logo ve amblem kullanımında kolaylık sağlandı.

- Mesleki saygınlık kriterlerini karşılayamayan firmalar için yetki belgesi iptali yerine geçici olarak faaliyet durdurma uygulamasına geçildi.

- Eşya ve kargo taşımacılığı faaliyeti yürüten taşımacıların U-ETDS sistemine uyumlarını teminen verilen süre yeniden düzenlendi.