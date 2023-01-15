Maden faciasında 4 yönetici için 1080’er yıl hapis istemi

Amasra Cumhuriyet Savcısı Ozan Mert Alıcı tarafından hazırlanarak Bartın Cumhuriyet Savcılığı'na gönderilen fezlekede tutuklu şüphelilerden Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ve Başmühendis Mehmet Tural için 'Olası kastla öldürme' suçundan 42 kez ayrı ayrı olmak üzere 1050'şer yıl, 'olası kastla yaralama' suçunu işledikleri gerekçesiyle; 10 kez ayrı ayrı olmak üzere 30'ar yıla, toplamda 1080'er yıl hapis cezasıyla cezalandırılmaları gerektiği ifade edildi.

'Taksirle ölüme neden olma' suçundan ise 4'ü tutuklu diğer 19 şüpheli için 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi. 19 şüphelinin 'Taksirle yaralama' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması da istendi.

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen 23 şüpheli hakkındaki fezlekede, hayatını kaybeden madenci yakınlarından 106 kişi ise müşteki olarak yer aldı.