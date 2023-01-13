Kirli pazarlık kavgasında Davutoğlu geri adım atmıyor: Masadan çıkarız!

KILIÇDAROĞLU'NDAN "PARALEL SİSTEM" İTİRAFI

Davutoğlu'nun bu açıklamalarının ardından bu kez de masanın ortak adayı olabilmek için her türlü yolu deneyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sözleri gündeme düştü. Halk TV'de program yapan İsmail Küçükkaya, CHP liderinin daha önce kendisine Davutoğlu'nun söylemlerine paralel bilgiler aktardığını paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun "ikili mekanizma" kuracaklarını söylediğini ifade eden Küçükkaya, "Altı partinin de bu işbirliğinde olağanüstü stratejik önemi var. Yüzde 1, yüzde 3, yüzde 25, yüzde 50 diye bakamayız. Çok değerli bu çabalar. İki ayrı kriterimiz var. Altı partinin lideri siyasi partiler yasamıza göre her biri genel başkan olduğu için eşittir. O nedenle biz öyle bir ikili mekanizma kuracağız ki siyasi partiler kanununa göre altısı da sistemde olsun istiyoruz, başkan yardımcılığı olursa çok güzel olur. Demokratik sistem, temsili demokrasi, hangi partinin yüzde kaç oy aldığıyla da ilgilidir, ona göre şekillenir." dedi.

Küçükkaya'ya konuşan Kılıçdaroğlu, bakanlar kurulundaki dağılımınsa oy oranlarına göre şekilleneceğini şu sözlerle dile getirdi: "Altı partinin lideri eşittir ve başkan yardımcısı olacaktır. Aynı zamanda seçimde hangi parti ne kadar oy alırsa temsili demokrasinin ruhuna uygun olarak bakanlar kurulu dağılımında bunu esas alacağız. Bunları incelikli bir şekilde çalıştık."

MASANIN YANDAŞLARI BİLE ÇILDIRDI

Davutoğlu'nun itirafları masanın yandaşlarını da çıldırttı. CHP'ye yakın isimler Şirin Payzin, Barış Yarkadaş, Özer Sencar gibi isimler bu sistemin yürümeyeceğini itiraf ederek Davutoğlu'nun oy oranını sorguladı.