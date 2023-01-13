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    • 13.01.2023 14:36
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    • 13.01.2023 15:00
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    Kirli pazarlık kavgasında Davutoğlu geri adım atmıyor: Masadan çıkarız!

    Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu'nun kirli pazarlığı itiraf ettiği sözleri, hem 6'lı masayı, hem de fondaş medyayı sarstı. Peş peşe gelen sert tepkilere karşın yapılan pazarlık CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından doğrulanırken, muhalif mahallenin öfkesini bir türlü dinmedi. Bir kez daha sözleriyle ilgili konuşan Davutoğlu ortaklarını açıkça tehdit ederek, "Biz çıkalım masadan madem. Seçim mi kazanacaksınız?" dedi.

    Davutoğlu’ndan ortaklarına tehdit: Masadan çıkarız!

    Seçecekleri adayın 6'lı masa liderlerinin sözlerini kabul etmemesi durumunda kriz çıkacağını söyleyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan yeni açıklama geldi. Davutoğlu, yüzde 1'i bile bulmayan oyuna karşın ortaklarını masadan çıkmakla tehdit etti.

    SEÇİM Mİ KAZANACAKSINIZ?
    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "6'lı masadaki liderler, Cumhurbaşkanı ile aynı yetkiye sahip olacak" sözleri gündem olmuştu. Ahmet Davutoğlu daha sonra ise 6'lı masadaki genel başkanların cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını söylemişti.

    Seçecekleri adayın 6'lı Masa liderlerinin sözlerini kabul etmemesi durumunda kriz çıkacağını söyleyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı canlı yayında, "Bırakalım siyaseti bu çok bilmişlere, 'Şunun oy oranı bu' desin. Mesela biz çıkalım masadan madem o zaman. Saadet Partisi'nin de oy oranına bakılsın. Demokrat Parti'nin de bakılsın.

    Ayrılalım, seçim mi kazanacaksınız? Yüzde 1 buçuk arasında. Yüzde 1 buçukla da seçimi kaybedersin, yüzde 49 buçukla da cumhurbaşkanlığı seçimini." ifadelerini kullandı.

    SUSKUN KALDIĞIMIZ ÇOK ŞEYLER VAR
    İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Davutoğlu'nun sözlerine ilişkin "Bize bugüne kadar Davutoğlu'nun 6'lı masada böyle bir talebinin olduğu yönünde bir bilgi gelmedi. Sayın Davutoğlu bu görüşünü neye dayandırarak hangi kriterlere göre kamuoyuyla paylaştığını şahsen ben de bilmemekteyim." demişti.

    Erel, "Davutoğlu gönlünden geçenleri diline dökmüş. İYİ Parti olarak gönlümüzden geçen çok şeyleri dillendiremediğimiz ortak masada bizi çok rahatsız eden söylemler karşısında suskun kaldığımız çok şeyler var. 6'lı masanın ruhuna uygun hareket etmek zorundayız." mesajını vermişti.

    BİR ŞEYLER KAMPAYA ÇALIŞIYOR
    Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Davutoğlu'nun önceki açıklamalarıyla ilgili şöyle bir değerlendirme yapmıştı:
    Daha Cumhurbaşkanı seçtirmeden bize bağlı olacak dedi. İkincisi Cumhurbaşkanına parmak salladı, had bildirmeye çalıştı. Bu mesaj altılı masaya verilmiş bir mesaj. Ve altılı masa henüz daha ortak cumhurbaşkanı mı çıkartacak yoksa çoklu cumhurbaşkanı mı çıkartacak? Bunlar daha belli olmadan Davutoğlu masaya tehditte bulunuyor.

    Masada şimdi herkes birbirini bloke etmeye çalışıyor. Küçük partiler oy oranlarının ötesinde bir şeyler kapmaya çalışıyor. Elbette ki Davutoğlu'na bakış olumsuz bir etki meydana getirir. Ama birbirlerine hepsi muhtaç olduğu için bir şekilde yönetmeye çalışacaklar.

        DAVUTOĞLU MASAYA BOMBAYI KOYDU
        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programında yaptığı açıklamalarda 6'lı masadaki "sistemsizlik kaosu"nu itiraf etmişti. Davutoğlu, masada bulunan tüm partilerin oy oranına bakılmaksızın eşit karar verme hakkına sahip olacağını söyleyen Davutoğlu, cumhurbaşkanının alacağı stratejik kararlarda 6'lı masadaki genel başkanların imza yetkisi olacağını belirtti.

        6'lı masada "koltuk" kapmaca!

        Bu sözlerin ardından dün Habertürk'e konuk olan Gelecek Partisi lideri, 6'lı masanın altına adeta bombayı koydu. "6'lı masanın seçeceği aday 'Sözünüzü dinlemiyorum' derse ne olur?" sorusuna yanıt veren Davutoğlu, ülkeyi kaosa sürükleyeceklerini itiraf ederek "Cumhurbaşkanı masanın mutabakatına uymazsa kriz çıkar ve o cumhurbaşkanı Meclis desteğini kaybeder. Ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır" ifadelerini kullandı. Davutoğlu, seçilecek cumhurbaşkanının adeta kukla olacağını olası bir anlaşmazlık durumunda ise ülkenin krize girerek tıpkı koalisyon dönemlerinde olduğu gibi erken seçime gitmek zorunda kalacağını ima etti.

        KILIÇDAROĞLU'NDAN "PARALEL SİSTEM" İTİRAFI
        Davutoğlu'nun bu açıklamalarının ardından bu kez de masanın ortak adayı olabilmek için her türlü yolu deneyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sözleri gündeme düştü. Halk TV'de program yapan İsmail Küçükkaya, CHP liderinin daha önce kendisine Davutoğlu'nun söylemlerine paralel bilgiler aktardığını paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun "ikili mekanizma" kuracaklarını söylediğini ifade eden Küçükkaya, "Altı partinin de bu işbirliğinde olağanüstü stratejik önemi var. Yüzde 1, yüzde 3, yüzde 25, yüzde 50 diye bakamayız. Çok değerli bu çabalar. İki ayrı kriterimiz var. Altı partinin lideri siyasi partiler yasamıza göre her biri genel başkan olduğu için eşittir. O nedenle biz öyle bir ikili mekanizma kuracağız ki siyasi partiler kanununa göre altısı da sistemde olsun istiyoruz, başkan yardımcılığı olursa çok güzel olur. Demokratik sistem, temsili demokrasi, hangi partinin yüzde kaç oy aldığıyla da ilgilidir, ona göre şekillenir." dedi.

        Küçükkaya'ya konuşan Kılıçdaroğlu, bakanlar kurulundaki dağılımınsa oy oranlarına göre şekilleneceğini şu sözlerle dile getirdi: "Altı partinin lideri eşittir ve başkan yardımcısı olacaktır. Aynı zamanda seçimde hangi parti ne kadar oy alırsa temsili demokrasinin ruhuna uygun olarak bakanlar kurulu dağılımında bunu esas alacağız. Bunları incelikli bir şekilde çalıştık."

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        MASANIN YANDAŞLARI BİLE ÇILDIRDI
        Davutoğlu'nun itirafları masanın yandaşlarını da çıldırttı. CHP'ye yakın isimler Şirin Payzin, Barış Yarkadaş, Özer Sencar gibi isimler bu sistemin yürümeyeceğini itiraf ederek Davutoğlu'nun oy oranını sorguladı.

            ŞİRİN PAYZIN: YÜZDE 1 OYU VAR BU NE ÖZGÜVEN
            CHP'nin yayın organı Halk TV'de Ahmet Davutoğlu yerden yere vuruldu. Şirin Payzın, "Bilmiyorum Ahmet Davutoğlu'na bu özgüven nereden geldi. Yüzde 1'lik bir partinin Genel Başkanı gibi konuşmalı... Sayın Davutoğlu hala kendisini Başbakan olarak görerek konuşuyor. Şunu hatırlatmak lazım ki Davutoğlu başbakan olarak bir seçim kazanmadı. Cumhurbaşkanı tarafından atandı. Seçime girip nasıl bir sonuç alacağını bilmiyoruz." dedi.

            Şirin Payzın, Davutoğlu'nun sürekli açıklama yapmasının bir sorun olduğunu söyledi.

            ÖZER SENCAR: DAHA AYIP ŞEYLER SÖYLEYECEĞİM
            CHP'yi gazlayan anketçi Özer Sencar da duruma tepki gösterdi. Fondaş Medyascope'ta Ruşen Çakır ile programa katılan Sencar, "Ahmet Davutoğlu'nun istediği şey siyaseten mümkün olmayan bir şey. Daha başka bir kelimeyle söyleyeceğim de ayıp olacak. Birisi başkan olacak, onun aldığı kararlarda benim de imzam olacak. Bu oligarşi değil, bu devlet anarşisidir. 3 gün bile yönetemezler bu ülkeyi..." ifadelerini kullandı.

            BARIŞ YARKADAŞ: YORUYOR
            CHP'li Barış Yarkadaş da Davtuoğlu'na tepki gösterdi. Yarkadaş, "Ahmet Davutoğlu Altılı Masa'yı yoruyor." dedi.
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                Haberler Güncel Kirli pazarlık kavgasında Davutoğlu geri adım atmıyor: Masadan çıkarız!
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