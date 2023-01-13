Kirli pazarlık kavgasında Davutoğlu geri adım atmıyor: Masadan çıkarız!

Seçecekleri adayın 6'lı masa liderlerinin sözlerini kabul etmemesi durumunda kriz çıkacağını söyleyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan yeni açıklama geldi. Davutoğlu, yüzde 1'i bile bulmayan oyuna karşın ortaklarını masadan çıkmakla tehdit etti.
SEÇİM Mİ KAZANACAKSINIZ?
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "6'lı masadaki liderler, Cumhurbaşkanı ile aynı yetkiye sahip olacak" sözleri gündem olmuştu. Ahmet Davutoğlu daha sonra ise 6'lı masadaki genel başkanların cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını söylemişti.
Seçecekleri adayın 6'lı Masa liderlerinin sözlerini kabul etmemesi durumunda kriz çıkacağını söyleyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı canlı yayında, "Bırakalım siyaseti bu çok bilmişlere, 'Şunun oy oranı bu' desin. Mesela biz çıkalım masadan madem o zaman. Saadet Partisi'nin de oy oranına bakılsın. Demokrat Parti'nin de bakılsın.
Ayrılalım, seçim mi kazanacaksınız? Yüzde 1 buçuk arasında. Yüzde 1 buçukla da seçimi kaybedersin, yüzde 49 buçukla da cumhurbaşkanlığı seçimini." ifadelerini kullandı.
SUSKUN KALDIĞIMIZ ÇOK ŞEYLER VAR
İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Davutoğlu'nun sözlerine ilişkin "Bize bugüne kadar Davutoğlu'nun 6'lı masada böyle bir talebinin olduğu yönünde bir bilgi gelmedi. Sayın Davutoğlu bu görüşünü neye dayandırarak hangi kriterlere göre kamuoyuyla paylaştığını şahsen ben de bilmemekteyim." demişti.
Erel, "Davutoğlu gönlünden geçenleri diline dökmüş. İYİ Parti olarak gönlümüzden geçen çok şeyleri dillendiremediğimiz ortak masada bizi çok rahatsız eden söylemler karşısında suskun kaldığımız çok şeyler var. 6'lı masanın ruhuna uygun hareket etmek zorundayız." mesajını vermişti.
BİR ŞEYLER KAMPAYA ÇALIŞIYOR
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Davutoğlu'nun önceki açıklamalarıyla ilgili şöyle bir değerlendirme yapmıştı:
Daha Cumhurbaşkanı seçtirmeden bize bağlı olacak dedi. İkincisi Cumhurbaşkanına parmak salladı, had bildirmeye çalıştı. Bu mesaj altılı masaya verilmiş bir mesaj. Ve altılı masa henüz daha ortak cumhurbaşkanı mı çıkartacak yoksa çoklu cumhurbaşkanı mı çıkartacak? Bunlar daha belli olmadan Davutoğlu masaya tehditte bulunuyor.
Masada şimdi herkes birbirini bloke etmeye çalışıyor. Küçük partiler oy oranlarının ötesinde bir şeyler kapmaya çalışıyor. Elbette ki Davutoğlu'na bakış olumsuz bir etki meydana getirir. Ama birbirlerine hepsi muhtaç olduğu için bir şekilde yönetmeye çalışacaklar.