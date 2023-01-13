İstiklal saldırısının kilit ismi Bilal Hassan'ı yurt dışına kaçıran Hazni Gölge'nin ifadesi ortaya çıktı: Önce Bulgaristan ardından Romanya

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını planlayan bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG üyesi Bilal Hassan'ın yurt dışına kaçmasına yardım eden ve Bulgaristan'da yakalanarak Edirne'de Türk yetkililere teslim edilen Hazni Gölge'nin emniyete verdiği ifadelere ulaşıldı. Eylemin kilit isminin önce Bulgaristan'a, oradan da Romanya'ya götürüldüğü ve Avrupa ülkelerine geçiş yaptığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Yakalandığı Bulgaristan'dan geçtiğimiz Pazar günü sınır dışı edilerek Edirne'ye getirilen ve buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorguya alınan Gölge'nin işlemleri sona erdi.
Bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG mensubu terörist Bilal Hassan'ın yurt dışına kaçmasına yardım ettiği tespit edilen Hazni Gölge, sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.