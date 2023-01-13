İstiklal saldırısının kilit ismi Bilal Hassan'ı yurt dışına kaçıran Hazni Gölge'nin ifadesi ortaya çıktı: Önce Bulgaristan ardından Romanya





1990 yılında Batman'dan Edirne'ye yerleştiğini anlatan kaçakçı, o tarihten bu yana Edirne'de yaşadığını, Hassan'ı 20 kişilik bir grup insanın içerisinde Bulgaristan'a kaçırdıklarını söylediği belirtildi. Hazni Gölge'nin, PKK üyesinin oradan da Romanya'ya götürüldüğünü anlattı. Hasan'ın kaçışına aracılık eden Hüseyin Güneş'in polis tarafından yakalandığını duyunca panikleyerek kendisinin de Bulgaristan'a kaçtığını anlatan Hazni Gölge'nin, 2003 yılında önce Edirne'de kıraathane açtığı ve sonrasında eğlence mekanı işlettiği tespit edildi. İşlettiği eğlence mekanında karıştığı bir kavga nedeniyle 9 ay cezaevinde yattığı öğrenilen Gölge'nin, sonrasında da Bulgaristan'da giderek orada restoran işlettiği belirtildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN