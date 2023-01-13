CHP'li İBB'ye bağlı İSKİ'nin çalışmasında doğal gaz borusu patladı

"ÇOK BÜYÜK BİR PATLAMA OLDU"

Çevrede esnaf olan Özer Sağbaş, "Çok büyük bir patlama oldu. İş yeri ve kamyonet hasar gördü. Seçim bürosu ile imamın kaldığı evde hasar oluştu. İtfaiye, polis ve İGDAŞ ekipleri gelerek müdahale ettiler. Bir işçi yaralandı. 2 işçi çalışması sırasında patlama olunca arkadaşının alevler arasında kaldığını söyleyen bir işçi, alevlerden etkilenmiş. Yüzü yanmıştı." dedi.