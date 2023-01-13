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    • 13.01.2023 13:47
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    CHP'li İBB'ye bağlı İSKİ'nin çalışmasında doğal gaz borusu patladı

    Son dakika ahberleri... CHP'li İBB'ye bağlı ve boru patlatmakla ünlü İSKİ bu kez doğal gaz borusunu patlattı. Yaşanan patlamada 1 işçi yaralanırken alevlerin sıçraması sonucunda AK Parti seçim bürosu ile bir kamyonet yandı.

    İSKİ’nin çalışmasında doğal gaz borusu patladı

    İstanbul'un Tuzla ilçesinde, saat 10.30 sıralarında meydana gelen patlama paniğe sebep oldu.

    İSKİ ekipleri cadde üzerinde kazı çalışması yaptığı sırada doğalgaz borusu patladı.

    Patlamanın etkisiyle bir işçi yaralanırken, doğalgaz borusundan çıkan alevler AK Parti Tepeören Teşkilat Bürosu ile park halindeki bir kamyonete sıçradı.

    YARALI İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI
    İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan yaralı işçiyi ambulansla hastaneye kaldırdı.

    Hastaneye kaldırılan işçinin tedavi altına alındığı, hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

    YANGIN 1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
    İtfaiye ekipleri, yanan seçim bürosuna ve kamyonete köpüklü su sıkarak müdahale etti.

        Yaklaşık bir saat süren söndürme çalışmaları sonucunda seçim bürosu ile 2 katlı bir binanın dış cephesinde hasar meydana gelirken kamyonet kullanılamaz hale geldi.

        EKİPLER KONUYLA İLİŞKİN İNCELEME YAPTI
        İGDAŞ ekipleri, cadde hattındaki gazı keserek çevrede önlem aldı.

        Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

        "ÇOK BÜYÜK BİR PATLAMA OLDU"
        Çevrede esnaf olan Özer Sağbaş, "Çok büyük bir patlama oldu. İş yeri ve kamyonet hasar gördü. Seçim bürosu ile imamın kaldığı evde hasar oluştu. İtfaiye, polis ve İGDAŞ ekipleri gelerek müdahale ettiler. Bir işçi yaralandı. 2 işçi çalışması sırasında patlama olunca arkadaşının alevler arasında kaldığını söyleyen bir işçi, alevlerden etkilenmiş. Yüzü yanmıştı." dedi.
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        İSKİ’nin çalışmasında doğal gaz borusu patladı
        Haberler Güncel CHP'li İBB'ye bağlı İSKİ'nin çalışmasında doğal gaz borusu patladı
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