CHP'li İBB'ye bağlı İSKİ'nin çalışmasında doğal gaz borusu patladı

Patlamanın etkisiyle bir işçi yaralanırken, doğalgaz borusundan çıkan alevler AK Parti Tepeören Teşkilat Bürosu ile park halindeki bir kamyonete sıçradı.
YARALI İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan yaralı işçiyi ambulansla hastaneye kaldırdı.
Hastaneye kaldırılan işçinin tedavi altına alındığı, hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.
YANGIN 1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
İtfaiye ekipleri, yanan seçim bürosuna ve kamyonete köpüklü su sıkarak müdahale etti.