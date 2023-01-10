Taksim'deki kalleş saldırının planlayıcısı Bilal Hassan'ın kaçışına yardım eden Hazni Gölge Türkiye'ye teslim edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayınında Taksim'deki terör saldırısıyla ilgili yaşanan yeni gelişmeyi bildirmişti.
Saldırının planlayıcısı Bilal Hassan'ı Edirne'den alıp yurtdışına çıkaran ekipten Hazni Gölge'nin Bulgaristan'da olduğunun tespit edildiğini belirten Bakan Soylu, "Bu akşam saat 18.00 sularında Edirne'den bize teslim ettiler. Bulgar Bakan ile görüştüm başka bir adreste bulmuşlar. Minnettar olduğumuzu kendilerine ilettik." diye açıklamıştı.
TÜRKİYE'YE TESLİM EDİLDİ
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı. İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de meydana gelen bombalı saldırı olayı şüphelisi Bilal Hassan'ın yurtdışına kaçmasına yardım eden Hazni Gölge'nin Bulgaristan'da olduğu tespit edildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Daire Başkanlığınca 7 Ocak'ta, Bulgaristan İnterpol biriminden zanlının yer tespitinin yapılarak yakalanması ve sınır dışı edilmesi talep edildi. Bulgaristan İnterpol yetkilileriyle yapılan görüşmeler neticesinde Hazni Gölge isimli zanlının Bulgar polisi tarafından yakalanması sağlandı.
Zanlı, Bulgaristan'dan Edirne Kapıkule sınır kapısından Türkiye'ye teslim edildi. Şüpheli, Edirne Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alındı. Savcılık talimatıyla zanlı, İstanbul Terörle mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
PKK'NIN HAİN PLANI DEŞİFRE OLMUŞTU!
Son dönemde yurt içerisinde ve sınır ötesinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen kapsamlı ve etkili operasyonlar neticesinde iyice köşeye sıkışan terör örgütü yaşadığı daralmayı aşmak adına eylemlerini şehirlere taşımaya gayret ediyor. Bu süreçte PKK/KCK ve Suriye kolu PYD/YPG terör örgütü Suriye'den devşirdiği ya da çeşitli vaat ve tehditlerle kandırdığı kişileri eylem yapmak üzere yurtiçine göndermeye çalışıyor.