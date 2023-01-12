Yandaşı da fondaşı da ayrı alem! Enver Aysever Emin Çapa'yı bombaladı: İzleyici bunu muhalif sanıyor

FONDAŞI DA YANDAŞI DA BİRBİRİNE GİRDİ

Bu isimler arasından son bombayı fondaş gazeteci Enver Aysever patlattı. Halk TV'de çalışan bir başka fondaş Emin Çapa'yı adeta topa tutan Aysever, Emin Çapa hakkında "İzleyici bunu muhalif sanıyor." dedi. Aysever konuşmasının tamamında, "Emin Çapa TÜSİAD'ın danışmanı. Emin Çapa Cargill'in adamı. Türkiye'de mısırdan şeker üreten çocuklarımızı kanser yapan firmanın, şeker fabrikalarını kapattıran ekran yüzü Emin, TÜSİAD'da başkan danışmanı Emin. Kendi CV'sinde yazıyor. Siz de önünüze geleni muhalefet sanıyorsunuz. Mehmet Ali Çelebi'yi de çok seviyorduk, noldu?" ifadelerini kullandı.