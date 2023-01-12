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    • Güncel
    • 12.01.2023 13:40
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    • 12.01.2023 13:40
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    Yandaşı da fondaşı da ayrı alem! Enver Aysever Emin Çapa'yı bombaladı: İzleyici bunu muhalif sanıyor

    Son dakika haberi | 6'lı masanın içi fokur fokur kaynarken, yandaş gazetecileri de birbirine girdi. Youtube hesabından bir paylaşım yapan yandaş Enver Aysever, fondaş meslektaşı Emin Çapa'yı topa tuttu. Aysever Çapa için, "İzleyici bunu muhalif sanıyor" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Yandaşı da fondaşı da ayrı alem! Birbirlerine girdiler

    Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yaklaşıldıkça 6'lı masadaki adaylık ve bakanlık paylaşımı kavgası giderek şiddetlenirken, masanın etrafı da karışmaya başladı. Masadan aldıkları payı artırmanın peşine düşen yandaş ve fondaş bazı isimler adeta birbirinin kuyusunu kazıyor.

    FONDAŞI DA YANDAŞI DA BİRBİRİNE GİRDİ
    Bu isimler arasından son bombayı fondaş gazeteci Enver Aysever patlattı. Halk TV'de çalışan bir başka fondaş Emin Çapa'yı adeta topa tutan Aysever, Emin Çapa hakkında "İzleyici bunu muhalif sanıyor." dedi. Aysever konuşmasının tamamında, "Emin Çapa TÜSİAD'ın danışmanı. Emin Çapa Cargill'in adamı. Türkiye'de mısırdan şeker üreten çocuklarımızı kanser yapan firmanın, şeker fabrikalarını kapattıran ekran yüzü Emin, TÜSİAD'da başkan danışmanı Emin. Kendi CV'sinde yazıyor. Siz de önünüze geleni muhalefet sanıyorsunuz. Mehmet Ali Çelebi'yi de çok seviyorduk, noldu?" ifadelerini kullandı.

    Aysever Emin Çapa'nın üniversite okuyup okumadığının da belli olmadığını iddia ederken, "Bu arada üniversiteye girdiği yıl diyor. Hangi üniversiteyi bitirdiği belli değil. Diploma var mı yok mu belli değil. TÜSİAD'cı birisi emek meselesinde neyi savunabilir." diye konuştu.

        Şeker fabrikalarını Cargill'in kapattığını iddia eden Aysever, "Biz Cargill dosyası yaptığımızda bütün medyada olduğu gibi üzerimize bindiler. Cargill dosyası yaparken üzerimize kim bindi Serdar Akinan biliyor, çıksın anlatsın. Şimdi ben Halk TV'nin neyini seveyim. Biz oradayken ulusalcılık falan vardı en azından" ifadelerini kullandı.

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        Haberler Güncel Yandaşı da fondaşı da ayrı alem! Enver Aysever Emin Çapa'yı bombaladı: İzleyici bunu muhalif sanıyor
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