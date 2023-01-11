İBB Meclisi'nde CHP ve Ekrem İmamoğlu'na "ulaşım" tepkisi: Yalanlarınızı yüzünüze vuracağız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, kentteki ulaşım sorunları konuşuldu.
İBB Meclisi ocak ayı toplantısı üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında, Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.
AK Partili Meclis Üyesi Halit Cebeci, mecliste yaptığı konuşmada; kentte otobüs, metro, metrobüs ve taksi ulaşımında ciddi sorunlar yaşandığını söyledi.
"DURAKLARDA ARAÇ YOK VATANDAŞ İTİŞ KAKIŞ"
Metrobüs ulaşımındaki sıkıntılara ilişkin Cebeci, "Son zamanlarda metrobüs duraklarında yaşanan rezaleti eminim tüm meclis üyesi arkadaşlarımız izlemiştir. Maalesef vatandaşlarımız gelmeyen, gelemeyen metrobüsler nedeniyle duraklarda itiş kakış, tıklım tıklım beklemek zorunda bırakılıyor. Zamanında gelen neredeyse hiçbir araç yok. Tabii bunun temel iki sebebi var. Birincisi, metrobüs yollarının bizim zamanımızda yaptırıldığı şekliyle kalması ve bakım onarımının yapılmadığıdır. Kış aylarında tuz ve solüsyon dökülerek asfalt deforme edilmesine rağmen gerekli iyileştirmeler yapılmadığı için derin çukurlar ve yarıklar oluşan yollar... İBB yönetiminin bizatihi otobüslerin üreticisi olan Mercedes'e 'Siz yeterli değilsiniz.' diyerek bakım onarım ihalesini, üretici firmaya vermemesi de aslında otobüslerin, metrobüslerin yolda kalmasının da ana etkenlerinden ikincisi olarak karşımıza çıkmaktadır." diye konuştu.
"EKREM İMAMOĞLU İBB'YE AİT TEKNEYİ KENDİSİNE TAHSİS ETTİ"
Cebeci, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kentin ulaşım sorununu çözeceğine dair vaatlerini hatırlatarak şöyle devam etti: "Oysaki o kendi problemini çözeceğini ifade etmiş. Allah var, çözdü de kendi problemini. Denizlerimizi korumak için alınan İBB'ye ait tekneyi kendisine tahsis ettirip tekneyle deniz ulaşımında çığır açan bir yaklaşımla kendi ulaşım problemini çözmüş oldu. Gelelim İETT'ye. 151 yıllık İETT Genel Müdürlüğü, AK Parti döneminde tüm ulaşım otoritelerinin ve tüm İstanbullu vatandaşlarımızın övgüsüne mazhar olmuştur. Sayısız başarılar ve ödüllere layık görülmüş ve aldığı ISO kalite belgeleriyle programları sayesinde Avrupa'da ülkemizde öncü olmuştur. 2015 yılında Türkiye Mükemmellik Ödülü sahibi vakıf bir kuruluştur."
Toplu taşıma ile ilgili bazı rakamları paylaşan Cebeci, "Ak hizmet yıllarında 3 bin 47 yeni otobüs temin edilmiş, yaklaşık 2 bin adet özel halk otobüsü yenilenmiş, toplam 6 bin 510 araç ile İstanbul halkına hizmet verilmiştir. Yüzlerce yeni hat kazandırılmış, binlerce durak modern durak haline getirilmiş, planlanan sefer gerçekleşme oranları yüzde 97'lere kadar çıkartılmıştır. Yolcu memnuniyeti yüzde 80-90 bandına ulaşmıştır. Biz devrettiğimizde Avrupa'nın en genç otobüs filosu İETT'nin elinde bulunmaktaydı. Uluslararası toplu taşımacılar birliğinin de kabul ettiği ideal ortalama otobüs yaş sınırının 5 yaşta tutulabilmesi için filoya her yıl 300-400 yeni otobüs ilavesinin yapılması gerektiği ortadayken seçim öncesinde, taahhütlerde, otobüslerden bahseden en ucuz ulaşımdan bahseden lüks otobüslerden bahseden İBB yönetimi 3,5 yılda sadece 160 otobüs temin edebilmiştir." ifadelerini kullandı.