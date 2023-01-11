İBB Meclisi'nde CHP ve Ekrem İmamoğlu'na "ulaşım" tepkisi: Yalanlarınızı yüzünüze vuracağız

"EKREM İMAMOĞLU İBB'YE AİT TEKNEYİ KENDİSİNE TAHSİS ETTİ"

Cebeci, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kentin ulaşım sorununu çözeceğine dair vaatlerini hatırlatarak şöyle devam etti: "Oysaki o kendi problemini çözeceğini ifade etmiş. Allah var, çözdü de kendi problemini. Denizlerimizi korumak için alınan İBB'ye ait tekneyi kendisine tahsis ettirip tekneyle deniz ulaşımında çığır açan bir yaklaşımla kendi ulaşım problemini çözmüş oldu. Gelelim İETT'ye. 151 yıllık İETT Genel Müdürlüğü, AK Parti döneminde tüm ulaşım otoritelerinin ve tüm İstanbullu vatandaşlarımızın övgüsüne mazhar olmuştur. Sayısız başarılar ve ödüllere layık görülmüş ve aldığı ISO kalite belgeleriyle programları sayesinde Avrupa'da ülkemizde öncü olmuştur. 2015 yılında Türkiye Mükemmellik Ödülü sahibi vakıf bir kuruluştur."



Toplu taşıma ile ilgili bazı rakamları paylaşan Cebeci, "Ak hizmet yıllarında 3 bin 47 yeni otobüs temin edilmiş, yaklaşık 2 bin adet özel halk otobüsü yenilenmiş, toplam 6 bin 510 araç ile İstanbul halkına hizmet verilmiştir. Yüzlerce yeni hat kazandırılmış, binlerce durak modern durak haline getirilmiş, planlanan sefer gerçekleşme oranları yüzde 97'lere kadar çıkartılmıştır. Yolcu memnuniyeti yüzde 80-90 bandına ulaşmıştır. Biz devrettiğimizde Avrupa'nın en genç otobüs filosu İETT'nin elinde bulunmaktaydı. Uluslararası toplu taşımacılar birliğinin de kabul ettiği ideal ortalama otobüs yaş sınırının 5 yaşta tutulabilmesi için filoya her yıl 300-400 yeni otobüs ilavesinin yapılması gerektiği ortadayken seçim öncesinde, taahhütlerde, otobüslerden bahseden en ucuz ulaşımdan bahseden lüks otobüslerden bahseden İBB yönetimi 3,5 yılda sadece 160 otobüs temin edebilmiştir." ifadelerini kullandı.