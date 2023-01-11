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    • 11.01.2023 19:29
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    İBB Meclisi'nde CHP ve Ekrem İmamoğlu'na "ulaşım" tepkisi: Yalanlarınızı yüzünüze vuracağız

    İBB Meclisi ocak ayı toplantısında İstanbul genelinde yaşanan toplu ulaşım sorunları masaya yatırıldı. AK Partili Meclis Üyesi Halit Cebeci, kent genelinde otobüs, metro, metrobüs ve taksi ulaşımındaki sorunlara dikkat çekerek CHP yönetimine ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Cebeci, İstanbul'da yaşanan sıkıntıların unutturulmayacağını belirtirken, "Yalanlarınızı bir bir yüzünüze vuracağız." ifadelerini kullandı.

    AA
    İBB Meclisi’nde İmamoğlu ve CHP’ye ulaşım tepkisi

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, kentteki ulaşım sorunları konuşuldu.

    İBB Meclisi ocak ayı toplantısı üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında, Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

    AK Partili Meclis Üyesi Halit Cebeci, mecliste yaptığı konuşmada; kentte otobüs, metro, metrobüs ve taksi ulaşımında ciddi sorunlar yaşandığını söyledi.

    "DURAKLARDA ARAÇ YOK VATANDAŞ İTİŞ KAKIŞ"
    Metrobüs ulaşımındaki sıkıntılara ilişkin Cebeci, "Son zamanlarda metrobüs duraklarında yaşanan rezaleti eminim tüm meclis üyesi arkadaşlarımız izlemiştir. Maalesef vatandaşlarımız gelmeyen, gelemeyen metrobüsler nedeniyle duraklarda itiş kakış, tıklım tıklım beklemek zorunda bırakılıyor. Zamanında gelen neredeyse hiçbir araç yok. Tabii bunun temel iki sebebi var. Birincisi, metrobüs yollarının bizim zamanımızda yaptırıldığı şekliyle kalması ve bakım onarımının yapılmadığıdır. Kış aylarında tuz ve solüsyon dökülerek asfalt deforme edilmesine rağmen gerekli iyileştirmeler yapılmadığı için derin çukurlar ve yarıklar oluşan yollar... İBB yönetiminin bizatihi otobüslerin üreticisi olan Mercedes'e 'Siz yeterli değilsiniz.' diyerek bakım onarım ihalesini, üretici firmaya vermemesi de aslında otobüslerin, metrobüslerin yolda kalmasının da ana etkenlerinden ikincisi olarak karşımıza çıkmaktadır." diye konuştu.

    "EKREM İMAMOĞLU İBB'YE AİT TEKNEYİ KENDİSİNE TAHSİS ETTİ"
    Cebeci, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kentin ulaşım sorununu çözeceğine dair vaatlerini hatırlatarak şöyle devam etti: "Oysaki o kendi problemini çözeceğini ifade etmiş. Allah var, çözdü de kendi problemini. Denizlerimizi korumak için alınan İBB'ye ait tekneyi kendisine tahsis ettirip tekneyle deniz ulaşımında çığır açan bir yaklaşımla kendi ulaşım problemini çözmüş oldu. Gelelim İETT'ye. 151 yıllık İETT Genel Müdürlüğü, AK Parti döneminde tüm ulaşım otoritelerinin ve tüm İstanbullu vatandaşlarımızın övgüsüne mazhar olmuştur. Sayısız başarılar ve ödüllere layık görülmüş ve aldığı ISO kalite belgeleriyle programları sayesinde Avrupa'da ülkemizde öncü olmuştur. 2015 yılında Türkiye Mükemmellik Ödülü sahibi vakıf bir kuruluştur."

    Toplu taşıma ile ilgili bazı rakamları paylaşan Cebeci, "Ak hizmet yıllarında 3 bin 47 yeni otobüs temin edilmiş, yaklaşık 2 bin adet özel halk otobüsü yenilenmiş, toplam 6 bin 510 araç ile İstanbul halkına hizmet verilmiştir. Yüzlerce yeni hat kazandırılmış, binlerce durak modern durak haline getirilmiş, planlanan sefer gerçekleşme oranları yüzde 97'lere kadar çıkartılmıştır. Yolcu memnuniyeti yüzde 80-90 bandına ulaşmıştır. Biz devrettiğimizde Avrupa'nın en genç otobüs filosu İETT'nin elinde bulunmaktaydı. Uluslararası toplu taşımacılar birliğinin de kabul ettiği ideal ortalama otobüs yaş sınırının 5 yaşta tutulabilmesi için filoya her yıl 300-400 yeni otobüs ilavesinin yapılması gerektiği ortadayken seçim öncesinde, taahhütlerde, otobüslerden bahseden en ucuz ulaşımdan bahseden lüks otobüslerden bahseden İBB yönetimi 3,5 yılda sadece 160 otobüs temin edebilmiştir." ifadelerini kullandı.


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        "İETT KARA BATAĞA SÜRÜKLENDİ"
        Özel halk otobüsü işletmecilerine hak edişlerinin ödenememesinin, ulaşımı aksattığını belirten Cebeci, İETT otobüslerinin bakım ve onarım işlerinin CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın firmasına verilmesine tepki göstererek konuşmasını şöyle sürdürdü: "Karabatakla ilgili konulara girmeyeceğim. Çünkü 'Karabatak' ile alakalı yaklaşık şu anda 2019-2020-2021 yılları içerisinde otobüs, bakım, onarım ve otobüs alımı için 4 milyar artı KDV rakam ödenmiş. İETT kara bir batağa hem operasyon olarak hem de mali olarak sürüklenmiştir. Dönemimizde trafik ya da başka nedenlerle oluşabilecek gecikmeler sistem tarafından anlık olarak önceden tespit edilmekteydi. Başka yedek araç görevlendirmeye ya da transfer kaydırma yöntemiyle tam zamanlı olarak yolcu bilgilendirme yapılmakta idi. Gerek kalifiye personel görevlendirilememesi gerek araç bakım onarımında oluşan zaafiyet nedeniyle günlük yüzlerce sefer zayi edilmekte."

        "HESAP SORACAĞIZ"
        Cebeci, yaşanan sıkıntıları İstanbul halkına anlatmaya devam edeceklerini dile getirerek "Unutturmayacağız. Hesap soracağız. Bu boş vermişliğin ve bu rahatlığın hesabını soracağız. Bırakıp gitmenize bir yıl kala halkımıza gerçekleri anlatacağız. Yalanlarınızı bir bir yüzünüze vuracağız. Taahhütlerinizi gerçekleştirmemeniz bir yana, tıkır tıkır işleyen belediyemizi nasıl bu hale getirdiğinizi anlatacağız. Liyakatsiz, kifayetsiz kadrolarınızla işleyen sistemi nasıl istemez hale getirdiğinizi anlatacağız. Parası hazır olduğu halde metroları nasıl yapmadığınızı anlatacağız. Metro sistemindeki arızaları, sefer iptallerini, kazaları, yürümeyen merdivenleri, çalışmayan asansörleri, fiber arızalarını, iletişim hatalarını anlatacağız. Sefer düzenleri bozulan tramvayları, kazaları, sinyalizasyon bozukluklarını çalışmayan yolcu bilgi sistemlerini anlatacağız. Kendi kendine giden defolu metrobüsleri, çalıştıramadığınız çarpışma uyarı sistemlerini, yolda kalan, yanan, kaza yapan otobüsleri, metrobüs yolunda yürümek zorunda kalan İstanbulluları anlatacağız. Tecrübesiz karabatak firmasına fahiş fiyattan ihale verip hangi şartlar bahane edilerek üretici firma ihale dışına bırakılmış? Onu anlatacağız" dedi.

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        İBB Meclisi’nde İmamoğlu ve CHP’ye ulaşım tepkisi
        Haberler Güncel İBB Meclisi'nde CHP ve Ekrem İmamoğlu'na "ulaşım" tepkisi: Yalanlarınızı yüzünüze vuracağız
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