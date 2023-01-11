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    • 11.01.2023 18:24
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    SON DAKİKA | Bakan Akar'dan Ukraynalı mevkidaşıyla kritik görüşme! Türkiye'den ateşkes çağrısı

    Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı Oleksiy Reznikov ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Akar bu görüşmede ateşkes çağrısını yineledi.

    Bakan Akar’dan kritik temas! Türkiye’den ateşkes çağrısı

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar görüşmede, daha fazla can kaybının yaşanmaması, bölgede huzur ve istikrarın yeniden tesis edilebilmesi için acilen ateşkes ilan edilmesinin önemini vurguladı.

    Görüşmede, Bakan Akar, başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye'nin, bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda her seviyede üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini belirtti.

    Karadeniz Tahıl Girişimi belgesi kapsamında kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi çalışmalarıyla bugüne kadar Ukrayna limanlarından yaklaşık 17 milyon ton tahılın ihtiyacı olan ülkelere emniyetle sevk edildiğini bildiren Akar, sağlanan girişimin aksamadan devam etmesinin büyük önem arz ettiğini kaydetti.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA | Bakan Akar'dan Ukraynalı mevkidaşıyla kritik görüşme! Türkiye'den ateşkes çağrısı
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