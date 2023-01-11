SON DAKİKA | Bakan Akar'dan Ukraynalı mevkidaşıyla kritik görüşme! Türkiye'den ateşkes çağrısı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar görüşmede, daha fazla can kaybının yaşanmaması, bölgede huzur ve istikrarın yeniden tesis edilebilmesi için acilen ateşkes ilan edilmesinin önemini vurguladı.

Görüşmede, Bakan Akar, başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye'nin, bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda her seviyede üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini belirtti.

Karadeniz Tahıl Girişimi belgesi kapsamında kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi çalışmalarıyla bugüne kadar Ukrayna limanlarından yaklaşık 17 milyon ton tahılın ihtiyacı olan ülkelere emniyetle sevk edildiğini bildiren Akar, sağlanan girişimin aksamadan devam etmesinin büyük önem arz ettiğini kaydetti.