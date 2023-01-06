Nevşin Mengü'den 6'lıya isyan! "Kukla Cumhurbaşkanı" sistemini beğenmedi yeni sistem istedi

HDP'nin 'gizliden' destek verdiği 6+1'li masada 10'uncu toplantı dün akşam saatlerinde gerçekleştirildi. Yaklaşık 10 saat süren görüşmelerde bir kez daha adaylık konusunda somut bir adım atılmadı. Eleştirilerin hedefi haline gelen ve kendi mahallelerinde dahi topa tutulan 6'lı masadaki genel başkanlar, bir sonraki toplantıda adaylık konusunu masaya yatıracaklarını duyurdu.
"KUKLA ADAY SEÇECEĞİZ" İTİRAFI
Yaşananların ardından katıldığı bir televizyon programında, masada konuşulanlara dair değerlendirmelerde bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Cumhurbaşkanı seçilse bile altı genel başkanın da imza yetkisi olacağı" yönünde ifadeler kullandı.
NEVŞİN MENGÜ'DEN ALTILI MASAYA TEPKİ: "DEMOKRASİYE AYKIRI"
Söz konusu açıklama, CHP yandaşı Nevşin Mengü tarafından sert ifadelerle eleştirildi.
Geçmişte Temel Karamollaoğlu'nun da benzer açıklama yaptığını bu nedenle bu konunun masada konuşulduğunu dile getiren Mengü, "Yüzde 1 alan bir siyasi partinin genel başkanı nasıl yüzde 51 ile seçilmiş başkanın iradesinin önünde mi olacak? Demokrasiye aykırı, başka bir sistem bulmaları lazım" diye konuştu.