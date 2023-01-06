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    • 06.01.2023 18:34
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    • 06.01.2023 18:40
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    Nevşin Mengü'den 6'lıya isyan! "Kukla Cumhurbaşkanı" sistemini beğenmedi yeni sistem istedi

    6'lı masanın henüz bir aday belirleyememesi ve masadaki ortaklardan gelen açıklamalar, muhalif gazetecileri bile isyan ettirdi. CHP yandaşı Nevşin Mengü, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun "Cumhurbaşkanı seçilse bile altı genel başkanın da imza yetkisi olacağı" ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. "Altılı Masa karışıklık yaratıyor" diyen Mengü, ittifak ortaklarını yeni bir sistem bulmaya davet etti.

    takvim.com.tr
    Kukla Cumhurbaşkanı sistemini beğenmedi isyan etti

    HDP'nin 'gizliden' destek verdiği 6+1'li masada 10'uncu toplantı dün akşam saatlerinde gerçekleştirildi. Yaklaşık 10 saat süren görüşmelerde bir kez daha adaylık konusunda somut bir adım atılmadı. Eleştirilerin hedefi haline gelen ve kendi mahallelerinde dahi topa tutulan 6'lı masadaki genel başkanlar, bir sonraki toplantıda adaylık konusunu masaya yatıracaklarını duyurdu.

    "KUKLA ADAY SEÇECEĞİZ" İTİRAFI
    Yaşananların ardından katıldığı bir televizyon programında, masada konuşulanlara dair değerlendirmelerde bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Cumhurbaşkanı seçilse bile altı genel başkanın da imza yetkisi olacağı" yönünde ifadeler kullandı.

    NEVŞİN MENGÜ'DEN ALTILI MASAYA TEPKİ: "DEMOKRASİYE AYKIRI"
    Söz konusu açıklama, CHP yandaşı Nevşin Mengü tarafından sert ifadelerle eleştirildi.

    Nevşin Mengü'den 6'lı masaya 'Kukla aday' tepkisi

    Geçmişte Temel Karamollaoğlu'nun da benzer açıklama yaptığını bu nedenle bu konunun masada konuşulduğunu dile getiren Mengü, "Yüzde 1 alan bir siyasi partinin genel başkanı nasıl yüzde 51 ile seçilmiş başkanın iradesinin önünde mi olacak? Demokrasiye aykırı, başka bir sistem bulmaları lazım" diye konuştu.

        "ALTILI MASA KAFA KARIŞIKLIĞI YARATIYOR"
        Mengü'nün konuya ilişkin açıklamaları şöyle: "Bu başkanlar, her konuda son sözü söyleyecek. Bir tane cumhurbaşkanı olacak ama kendi kararını alamayacak, İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönme işine Saadet Partisi nasıl imza atacak mesela? Havada mı kalacak? Bunlar başka bir vesayeti doğurur. Başkan yardımcısı mı olacaklar, olacaklarsa milletvekili olmayacaklar mı, seçilmemiş isimler mi olacak? Eşgüdüm Konseyi diye dile getirmişlerdi, sonra böyle bir şey yok dendi. Davutoğlu'nun söylediği de benzer bir şey. Konuşuluyor ki gündeme geliyor, kamuoyuna söylenmiyor herhalde. 6 tane genel başkan karar verecek diyor. Nasıl bir formülle yürüyecekler bilmiyorum ama bu bir karışıklık yaratıyor.

        "YÜZDE 1 OY ALAN NASIL YÜZDE 51 İLE SEÇİLEN CUMHURBAŞKANININ ÖNÜNDE OLUR"
        Yüzde 1 oyla şunu bunu yapamazsın diyecekleroy oranları farklı, yüzde 51 ile seçilmiş başkanın iradesinin önünde mi olacaklar? Bu biraz demokrasiye de aykırı. Başka bir sistem bulmaları lazım"

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