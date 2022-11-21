Taksim'deki kanlı saldırı! Cevapsız çağrı detayı: Terörist Ahlam Albashir, 'Amcam'ı iki kez aradı

KİM BU 'AMCAM'?

İstanbul Emniyeti'nin tespitlerine göre; terörist Ahlam Albashir, "+38" ile başlayan yabancı telefon hattını akşam saat 20.01'de ve 21.38'de aradı fakat aramaları cevaplanmadı. 10 Nisan 1999 doğumlu olan terörist Ahlam Albashir'in kullandığı telefon hattında Amcam, Ahmet ve Sağlığım isimleriyle üç kişinin kayıtlı olduğu da belirlendi.