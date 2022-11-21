Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.11.2022 11:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.11.2022 11:41
    ABONE OL

    Taksim'deki kanlı saldırı! Cevapsız çağrı detayı: Terörist Ahlam Albashir, 'Amcam'ı iki kez aradı

    İstiklal Caddesi'nde meydana gelen kanlı saldırının faili terörist Ahlam Albashir'in ifadesi ve derinleştirilen soruşturma kirli ilişkiler ağını deşifre etti. Terör örgütü YPG/PKK tarafından talimatı verilen bombalı saldırının organizasyonunda yer alan şüpheliler; tek tek enselendi. Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular ışığında yeni gelişmeler de yaşanıyor. Albashir'in, yakalanmadan saatler önce telefonunda "Amcam" olarak kayıtlı olan ve “+38” ile başlayan yabancı bir numarayı bir buçuk saat arayla iki defa aradığı fakat aramalar açılmadığı için görüşme yapılmadığı tespit edildi.

    İki sır cevapsız arama

    Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını gerçekleştiren ve tutuklanan terörist Ahlam Albashir'in kullandığı telefon hattının arama kayıtlarında iki sır arama saptandı.

    Sır arama kayıtlarının incelemesi devam ediyor.

    BİR BUÇUK SAAT ARAYLA ARADI
    Terörist Ahlam Albashir'in; terör saldırısının yaşandığı günün akşamında yakalanmadan saatler önce telefonunda "Amcam" olarak kayıtlı olan yabancı bir hattı bir buçuk saat arayla iki defa aradığı fakat aramalar açılmadığı için görüşme yapılmadığı tespit edildi.

    KİM BU 'AMCAM'?
    İstanbul Emniyeti'nin tespitlerine göre; terörist Ahlam Albashir, "+38" ile başlayan yabancı telefon hattını akşam saat 20.01'de ve 21.38'de aradı fakat aramaları cevaplanmadı. 10 Nisan 1999 doğumlu olan terörist Ahlam Albashir'in kullandığı telefon hattında Amcam, Ahmet ve Sağlığım isimleriyle üç kişinin kayıtlı olduğu da belirlendi.

    NUMARA 'AHMED JARKAS' AİT
    SABAH'ta yer alan habere göre; Telefon hattında "Ahmet" olarak kayıtlı olan kişinin; patlamadan sonra terörist Ahlam Albashir'i bir taksiyle gittiği Esenler'den alarak Küçükçekmece'deki adrese götüren ve yakalanarak tutuklanan göçmen kaçakçısı Ahmed Jarkas olduğu iddia ediliyor.

        Ahmed Jarkas'ın saldırıdan sonra terörist Ahlam Albashir'i Esenler Meydanı'nda karşıladığı ve taksinin parasını da Ahmed Jarkas'ın ödediği de saptandı. Sır arama kayıtlarının incelemesi devam ediyor.

        17 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI
        Soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 51 şüpheliden 2'si serbest bırakılırken, 49'u emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

        Görevlendirilen 29 cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri alınan 49 şüpheliden Ahlam Albashır'ın da aralarında yer aldığı 17'si, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten öldürmeye yardım" suçlarından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.

            Savcılık, 3 şüpheliyi adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk ederken, diğer 29 şüphelinin sınır dışı edilmesine karar verilmişti.

            İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliklerince sorgulanan, aralarında terörist Albashır'ın da bulunduğu 17 şüphelinin tutuklanmasına karar verilirken, 3 şüpheli adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

            Bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklular, sağlık kontrollerinin ardından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne götürülmüştü.

                BULGARİSTAN'DA YAKALANDILAR
                Bulgaristan'da yakalanan, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısından aranan terörist Bilal Hassan'ın yardımcısı olduğu değerlendirilen Suriyeli Amran Abdulrami ve Moldovalı diğer 3 şüphelinin, Sofya Şehir Mahkemesinde yapılan duruşmada, yasa dışı yollardan Bulgaristan'a girmeleri nedeniyle ve insan kaçakçılığına karıştıkları şüphesiyle tutuklu kalmalarına karar verildi.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Düşük faizli ihtiyaç kredisi fırsatı!
                Haberler Güncel Taksim'deki kanlı saldırı! Cevapsız çağrı detayı: Terörist Ahlam Albashir, 'Amcam'ı iki kez aradı
                    SON DAKİKA