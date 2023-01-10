CHP'li belediyelerde ulaşımda fahiş zam! Tam bilet çift hane sınırında: AK Partili yönetimlerden vatandaşa ucuza hizmet

Konya'da tam elektronik bilet 4.50 liradan, öğrenci bileti 2,5 liradan uygulanıyor. Kayseri'de tam 6,5 lira, öğrenci 2,90 lira olarak ücretlendirilirken Bursa'da ise tam 6,50 lira, öğrenci 3 liradan ulaşım imkanı buluyor.