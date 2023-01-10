CHP'li belediyelerde ulaşımda fahiş zam! Tam bilet çift hane sınırında: AK Partili yönetimlerden vatandaşa ucuza hizmet

Toplu ulaşımı ucuzlatma vaadiyle 2019 yılı yerel seçimlerinde göreve gelen Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanlığında, megakentte tam bilet fiyatı 3 kat arttı. 2023 yılı itibarıyla toplu ulaşım tam 9,90 lira, öğrenci 4,83 liradan ücretlendiriliyor.
TOPLU ULAŞIM CEP YAKMAYA BAŞLADI
1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla illerde yeni toplu ulaşım tarifeleri uygulanmaya başlandı.
16 milyonu aşkın vatandaşın yaşadığı İstanbul'da toplu ulaşım cep yakmaya başladı.
2029 yılı yerel seçimlerinde ucuz ulaşım vaadiyle göreve gelen Ekrem İmamoğlu'nun İBB başkanlığı süresinde toplu ulaşım ücreti 3'e katlandı.