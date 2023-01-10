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    • 10.01.2023 15:17
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    CHP'li belediyelerde ulaşımda fahiş zam! Tam bilet çift hane sınırında: AK Partili yönetimlerden vatandaşa ucuza hizmet

    İstanbul'da geciken metro seferleri, bozulan ve yanan İETT otobüsleri, tıklım tıklım metrobüs yolculuklarıyla toplu ulaşımın eziyete dönüşmesi bir yana CHP'li İBB yönetimi fahiş zamlarla vatandaşın cebindeki paraya da göz dikmiş durumda. Yerel seçimler öncesi ücretsiz toplu ulaşım vaadiyle oy toplayan Ekrem İmamoğlu, göreve geldikten sonra ücretleri 3'e katladı. Diğer CHP'li belediyelerde de rakamlar çift haneye dayanırken, AK Partili belediyelerin yönetimde bulunan şehirlerde toplu ulaşımın ucuzluğu vatandaşların ve kamuoyunun dikkati çekti.

    AJANSLAR
    Toplu ulaşım İstanbul’da 3’e katlandı

    Toplu ulaşımı ucuzlatma vaadiyle 2019 yılı yerel seçimlerinde göreve gelen Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanlığında, megakentte tam bilet fiyatı 3 kat arttı. 2023 yılı itibarıyla toplu ulaşım tam 9,90 lira, öğrenci 4,83 liradan ücretlendiriliyor.

    TOPLU ULAŞIM CEP YAKMAYA BAŞLADI
    1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla illerde yeni toplu ulaşım tarifeleri uygulanmaya başlandı.

    16 milyonu aşkın vatandaşın yaşadığı İstanbul'da toplu ulaşım cep yakmaya başladı.

    2029 yılı yerel seçimlerinde ucuz ulaşım vaadiyle göreve gelen Ekrem İmamoğlu'nun İBB başkanlığı süresinde toplu ulaşım ücreti 3'e katlandı.

        2019 yılında 3,5 lira olan tam elektronik bilet ücreti, 1 Ocak itibarıyla 9,90 liraya, öğrenci elektronik bilet ücreti 4,83 liraya yükseltildi.

        CHP BELEDİYELERİ ÇİFT HANE SINIRINDA
        Toplu ulaşımda CHP ile AK Parti belediyelerinin uyguladığı tarifelere bakıldığında aradaki fark göze çarptı.

        Belediye hizmeti CHP'li başkanın yönetiminde verilen İzmir'de toplu ulaşımda tam biniş ücretini 7,50 TL'den öğrenci biniş ücretini ise 2,54 TL'den uygulanıyor.

            Ankara'da ise 15 Ocak 2023 tarihi itibarıyla tam biletin fiyatı 9,5 liraya, öğrenci biletinin fiyatı 4,75 liraya yükselecek.

            AK PARTİ BELEDİYELERİNDE ULAŞIM DAHA UCUZ
            AK Parti belediyelerinde ise sınırlı artışlar yapılarak vatandaşın ulaşım sıkıntısı çözülüyor. Konya, Kayseri ve Bursa'daki toplu ulaşım tarifeleri İstanbul, Ankara ve İzmir'in epey gerisinde.

            Konya'da tam elektronik bilet 4.50 liradan, öğrenci bileti 2,5 liradan uygulanıyor. Kayseri'de tam 6,5 lira, öğrenci 2,90 lira olarak ücretlendirilirken Bursa'da ise tam 6,50 lira, öğrenci 3 liradan ulaşım imkanı buluyor.

            Maliyetlerin hemen hemen aynı olduğu düşünülürse bu farkın sebebi vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
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                Haberler Güncel CHP'li belediyelerde ulaşımda fahiş zam! Tam bilet çift hane sınırında: AK Partili yönetimlerden vatandaşa ucuza hizmet
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