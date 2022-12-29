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    • 29.12.2022 15:24
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    • 29.12.2022 15:33
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    İBB’den sonra CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden ulaşıma zam

    CHP’li belediyelerin ulaşıma zam sevdasına bir yenisi daha eklendi. Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB’nin ardından Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi de ulaşıma yüzde 35’lik bir zam yaptı.

    CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden ulaşıma zam!

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer belediyeyi içine düşürdüğü borç batağından çıkarmak için çareyi belediye hizmetlerine zam yapmakta buldu. Geçtiğimiz mart ayında içme suyu ve ulaşım araçlarına biniş ücretlerini TÜİK'in açıkladığı aylık ÜFE oranlarına bağlayan Soyer Ocak ayından bu yana içme suyuna 10 defa zam yaptı. İzmir'de içme suyunun metreküpü konutlarda 20 liraya dayandı.

    MAHKEME İPTAL ETTİ
    İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşımdaki zam oyununu ise UKOME'ye üye kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri bozdu. Sabah'ta yer alan habere göre, UKOME'nin üye yapısı değiştiği için toplu ulaşım araçlarına zam kararını oy çokluğu ile geçirtebilmek için mevzuata aykırı olmasına rağmen UKOME Genel Kurulunda ilçe belediye başkanlarına da oy kullandırtan Soyer'e mahkemeden kötü haber geldi.

    İZMİRLİNİN 100 MİLYON LİRASINI İADE ETMEDİ
    TCDD 3. Bölge Müdürlüğü'nün açtığı davada İdare mahkemesi geçtiğimiz aylarda toplu ulaşım araçlarına her ay ÜFE oranında zam yapılmasına olanak tanıyan UKOME kararını iptal etti. Durum böyle olunca ulaşım ücretleri karar öncesindeki rakamlara geri döndü. Fakat İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm uyarılara rağmen aradaki 2 aylık süreçte İzmirliden ulaşım ücreti adı altında fazladan tahsil ettiği 100 milyon lirayı vatandaşa iade etmedi.

        İZMİRLİYE YENİ YIL SÜRPRİZİ

        Yeni yıla saatler kala İzmir Büyükşehir Belediyesinden zam haberi geldi. Önceki gün toplanan UKOME Genel Kurulunda otobüs, metro, vapur, tramvay ve İZBAN'a biniş ücretlerine yüzde 35 oranında zam kararı alındı. Buna göre daha önce 6 lira 50 kuruş olan tam biniş ücreti 8 lira 78 kuruşa yükseldi. Zamlı tarifeden sadece ilk binişler değil öğretmen ve öğrenci de nasibini aldı.

        İKİNCİ BİNİŞLER NE KADAR OLDU?
        Yeni tarifeye göre 1,20 TL olan ikinci binişler yüzde 190 zamlanarak 3,50 TL'ye çıktı. Öğrenci binişleri de 2.20'den 3 TL'ye yükseldi.
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