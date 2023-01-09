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    • 09.01.2023 15:06
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    Son dakika: CHP'li belediyeler durdurulamıyor! Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 46 zam

    Son dakika haberi... CHP'li belediyeler toplu taşıma başta olmak üzere vatandaşa hizmet götürmek konusunda sınıfta kalmalarına karşın, konu zam olunca birbirleriyle yarışmaya devam ediyorlar. İstanbul'da yakın zamanda toplu taşımaya büyük bir zam gelmişti. İstanbul'un ardından Ankara'da da toplu ulaşıma yüzde 46 oranında zam yapıldı. Zamlı tarifeyle tam bilet 6.5 TL'den 9.5 TL'ye, öğrenci bileti 3.5 TL'den 4.75 TL'ye yükseldi.

    takvim.com.tr
    Ankara’da toplu ulaşıma yüzde 46 zam

    Toplu taşımada yaşanan aksamalarla vatandaşı çileden çıkaran İstanbul'da yapılan fahiş zamlar büyük tepkiye neden olmuştu. İstanbul'un ardından toplu ulaşım zammı Ankara'ya da geldi.

    BAHANE DOĞAL GAZ FİYATLARI
    Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, fiyatlarda güncellemeye gidildiğini açıkladı.

    Yapılan açıklamada, otobüslerde kullanılan 1 metreküp CNG (sıkıştırılmış doğalgaz) fiyatının 2019 yılının Nisan ayında 1.67 TL iken, bugün 20.77 TL'ye yükseldiğini ve bu maliyetten dolayı zammın uygulandığını belirtti.

    AYLIK ZARAR 262 MİLYON TL
    Yapılan açıklamada kurumun 2022 yılı Kasım ayı toplam gideri 382 milyon lira olduğu, toplam bilet gelirinin ise 120 milyon lira olduğu bu bundan dolayı da aylık zararın 262 milyon lira olduğu açıklandı.

        TEHDİT GİBİ BAHANE: EGO FAALİYETLERİNİ SÜRDÜREMEZ
        Açıklamada, yakıt maliyetinin düşüklüğü ve çevreci olması nedeniyle CNG'li otobüs filosu kurulduğu, bu konunun, yüzde 84 ile en büyük CNG'li otobüs filosuna sahip belediye olması nedeniyle en fazla ABB'yi etkilediği aktarıldı.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:
        Şu anda tam bilet 6,5 lira, öğrenci bileti 3,5 lira, öğrenci abonmanı ise aylık 90 liradır. UKOME toplantısında alınan yeni karara göre, 15 Ocak 2023 tarihi itibarıyla, üzülerek belirtiyoruz ki tam bilet 9,5 lira, öğrenci bileti 4,75 lira, öğrenci abonmanı ise aylık sınırsız 140 lira olarak belirlenmiştir.

        Bu süreçte kamu toplu ulaşımında kullanılan CNG fiyatında vatandaşlarımızın lehine yeni tarife düzenlemesi yapılması için Sayın Cumhurbaşkanına, ilgili Bakanlıklara ve BOTAŞ'a durum arz edilmiştir. Bu düzenlemenin yapılmaması halinde bilet fiyatlarına tekraren zam yapılması zorunlu olacaktır.

        Aksi halde EGO'nun, faaliyetlerini sürdürmesi mümkün gözükmemektedir.

        TEK BİNİŞ 9.5 TL OLDU
        Buna göre başkentte, toplu ulaşıma yüzde 46 zam geldi.

            Belediyeden yapılan açıklamada, tam biletin 6.5 TL'den 9.5 TL'ye, öğrenci biletinin 3.5 TL'den 4.75 TL'ye, öğrenci abonmanının 90 TL'den 140 TL'ye çıkarıldığını ve güncellemenin 15 Ocak'tan itibaren geçerli olacağı vurgulandı.

            İSTANBUL'DA FAHİŞ ZAMLAR
            27 Aralık'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 29,10 oranında zam yapılması kararı alınmıştı.

            Bu kapsamda, tam elektronik bilet ücreti 7,67 liradan 9,90 liraya, öğrenci elektronik bilet ücreti 3,74 liradan 4,83 liraya, öğretmen elektronik bilet ücreti 5,49 liradan 7,09 liraya, tam abonman ücreti 602 liradan 777 liraya, öğrenci abonman ücreti 109 liradan 140 liraya yükseldi.
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                Haberler Güncel Son dakika: CHP'li belediyeler durdurulamıyor! Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 46 zam
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