Son dakika: CHP'li belediyeler durdurulamıyor! Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 46 zam

Toplu taşımada yaşanan aksamalarla vatandaşı çileden çıkaran İstanbul'da yapılan fahiş zamlar büyük tepkiye neden olmuştu. İstanbul'un ardından toplu ulaşım zammı Ankara'ya da geldi.
BAHANE DOĞAL GAZ FİYATLARI
Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, fiyatlarda güncellemeye gidildiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada, otobüslerde kullanılan 1 metreküp CNG (sıkıştırılmış doğalgaz) fiyatının 2019 yılının Nisan ayında 1.67 TL iken, bugün 20.77 TL'ye yükseldiğini ve bu maliyetten dolayı zammın uygulandığını belirtti.
AYLIK ZARAR 262 MİLYON TL
Yapılan açıklamada kurumun 2022 yılı Kasım ayı toplam gideri 382 milyon lira olduğu, toplam bilet gelirinin ise 120 milyon lira olduğu bu bundan dolayı da aylık zararın 262 milyon lira olduğu açıklandı.