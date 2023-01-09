Son dakika: CHP'li belediyeler durdurulamıyor! Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 46 zam

Bu süreçte kamu toplu ulaşımında kullanılan CNG fiyatında vatandaşlarımızın lehine yeni tarife düzenlemesi yapılması için Sayın Cumhurbaşkanına, ilgili Bakanlıklara ve BOTAŞ'a durum arz edilmiştir. Bu düzenlemenin yapılmaması halinde bilet fiyatlarına tekraren zam yapılması zorunlu olacaktır.

Aksi halde EGO'nun, faaliyetlerini sürdürmesi mümkün gözükmemektedir.

TEK BİNİŞ 9.5 TL OLDU

Buna göre başkentte, toplu ulaşıma yüzde 46 zam geldi.