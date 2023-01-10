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    • 10.01.2023 13:19
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    Kemal Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! Attığı iftiralar cezasız kalmadı... Başkan Erdoğan'a tazminat ödeyecek

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iftira ve hakaret siyasetini benimseyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tazminata mahkum edildi. Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ı hedef alarak kullandığı, "beşli çetenin hamisi, tahsildarı, pazarlamacısı" gibi skandal ifadeler için 50 bin lira manevi tazminat ödeyecek!

    takvim.com.tr
    Bay Kemal’e bir şok daha!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı davada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 50 bin lira manevi tazminat kazandı.

    Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu hakkında, partisinin grup toplantısı ile sosyal medyada kullandığı bazı ifadeler nedeniyle tazminat davası açıldığını belirtti.

    KILIÇDAROĞLU 50 BİN TL ÖDEYECEK
    Aydın açıklamasında, davayı karara bağlayan Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesinin, Kılıçdaroğlu'nu 50 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum ettiği bilgisine yer verdi.

    Hüseyin Aydın'ın açıklaması şu şekilde;

    "Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nu, 22 ve 31 Mart 2022 tarihlerinde, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan "beşli çetenin hamisi, tahsildarı, pazarlamacısı" vb açıklamaları nedeniyle 50 bin TL manevi tazminata mahkum etti."

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