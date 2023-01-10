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Başkan Erdoğan'dan 'Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması'nda önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan 'Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması'nda önemli açıklamalar
10.01.2023 15:23

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Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması programında önemli açıklamalarda bulundu. Esnafa müjdeleri peş peşe sırayalayan Başkan Erdoğan, "Esnafa verilen destek paketi limitini 150 milyar liraya çıkarıyoruz." dedi. 10. toplantı sonrası aday çıkaramayan 6'lı masaya sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, milletin bu oyunu bozacağını belirtti. Erdoğan, "Kardeşlerim 6 kaptan bir kapıyı batırır, iki şöfor bir arabaya muhakkak kaza yaptırır. Görünürde 6 kişi Allah bilir toplamda kaç kişiyle ülkeyi yönetmeye talibiz diyorlar. Bir yanda 25-30 milyon oyla cumhurbaşkanı olacak, diğer tarafta birkaç yüz bini bulmayan oy gücüyle onu yöneten sistem olacak. Bostan korkuluğundan daha fazla iradesi, şahsiyeti olabilmesi mümkün mü?" ifadelerini kullandı.

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