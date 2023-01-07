CUMHURBAŞKANI ATAMA YAPMAK İSTERSE BİZ MÜDAHALE EDECEĞİZ

Davutoğlu şu örnekle seçilecek adayın bir kukla olacağını açık etmiş oldu;

"Diyelim süreç başladı bir konu ile karşılaştık. Cumhurbaşkanının farklı bir düşüncesi var bizim farklı bir düşüncemiz var. Cumhurbaşkanı diyecek ki 'Ben kararımı uygulayacağım' Biz çıkarıp diyeceğiz ki; Bak usulü koymuşuz karar şöyle alınacak. Cumhurbaşkanı önemli bir kuruma atama yapacak diyeceğiz ki 'yok' kim nedir bu önemli kurum? Ortak atama yapılacak hepimizin imzası olacak. Baştan konuşmuştuk Cumhurbaşkanı olarak senin yetkin olabilir ama bizim kuralımız bu"

BU SİSTEMSİZLİK KARAR ALMA SÜRECİNİ KİLİTLER

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun övdüğü bu sistem tam bir çıkmaz...

6'lı masanın Türkiye'yi ilgilendiren önemli meselelerde fikir ayrılığı yaşadığı biliniyor. Öyle ki masanın üyeleri İstanbul Sözleşmesi'nden Ergenekon, Balyoz davalarına, sınır ötesi operasyonlardan Karabağ meselesine kadar bir çok konuda farklı düşünüyor. Önerdikleri sistemde cumhurbaşkanının hangi lideri dinleyeceği ve ne karar alacağı açık bir çıkmaza düşüyor.