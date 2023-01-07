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    • 07.01.2023 13:24
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    • 07.01.2023 14:12
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    Bir itiraf da Ali Babacan'dan! "Cumhurbaşkanı karar almadan önce 6 liderin rızasını alacak" Önerdikleri sistemi yandaşları bile anlamadı

    6+1'li masanın ortakları 10. toplantının ardından yaptıkları açıklamalarla planladıkları sistemin nasıl bir çıkmaz doğuracağını açıkça itiraf etti. Aday konuşmaya daha yeni başlayacaklarını belirten yuvarlak masanın ortaklarından Ahmet Davutoğlu dün Cumhurbaşkanı'nın 6'lı masanın Genel Başkanlarından emir alacağını itiraf etmişti. Benzer bir bomba da Ali Babacan'dan geldi. Ali Babacan kendi sistemlerin Cumhurbaşkanının 6'liderinin rızasını almadan karar veremeyeceğini söyledi. Babacan, "Çok önemli kararlarda 6 partinin bir bakıma rızasını alacak ondan sonra kendi yetkisini kullanacak." dedi. 6'lı masanın ülke gündemi ile ilgili tüm meselelerde fikir ayrılığı yaşadığı bilinirken önerdikleri bu sistem ile karar alma süreçlerinin kitleneceği de bir gerçek olarak karşımıza çıktı. Öte yandan Masanın yandaşları Nevşin Mengü, Deniz Zeyrek gini isimlerin konuya ilişkin yaptığı program da sistemin yandaşlar arasında bile anlaşılmadığını gösterdi.

    takvim.com.tr
    Bir itiraf da Ali Babacan’dan!

    6+1'li masanın önerdiği sistemin nasıl bir çıkmaz olduğu yapılan açıklamalarla netleşmeye başlıyor...

    CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı HDP'nin de dışarıdan destek verdiği yuvarlak masa sonuçsuz toplantılarının onuncusunu geçtiğimiz gün tamamladı.

    YİNE ADAY YOK
    Altılı masanın, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan ikinci tur kapsamındaki onuncu toplantısı 9,5 saat sürdü.

    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan katıldı.

    Toplantının ardından altı genel başkanın imzasıyla ortak metin yayımlandı.

    ADAYI KONUŞMAYA DAHA YENİ BAŞLAYACAKLAR
    Ortak aday konusunda eleştirilerin hedefi haline gelen ve bugüne kadar bu konuda resmi bir açıklama yapmaktan çekinen yuvarlak masanın üyeleri 10'uncu toplantı sonrası yayımladıkları açıklamada, adaylık meselesine ilişkin, "Cumhurbaşkanı adayının tespiti ile ilgili istişarelerin başlatılmasına karar verdik" ifadelerine yer verildi.

    AHMET DAVUTOĞLU'NDAN SONRA ALİ BABACAN DA İTİRAF ETTİ: KARAR ALMADAN ÖNCE RIZAMIZI ALACAK
    Masa adaylık çıkmazını çözemezken önerdikleri sistemin de tam bir çıkmaz olduğu ortaya çıktı. Dün Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu'nun itiraf ettiği Cumhurbaşkanı 6 liderden emir alacak gerçeğini bugün DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da itiraf etti.

    Muhalefetin yayın organlarından T24'e konuşan Ali Babacan Cumhurbaşkanının karar almadan önce 6 liderin rızasını alacağını söyledi.

    Ali Babacan şunları söyledi;

    "Çok önemli kararlarda 6 partinin bir bakıma rızasını alacak ondan sonra kendi yetkisini kullanacak. Şu anda yazılı bir taahhüt olarak ortaya koyuyoruz. Bu bir anayasa ya da yasa değil ama 6'lı masanın bir hukuku oluştu diyoruz ya. Bu 6 partinin akitleşmesinin gereği böyle çalışacak."

    AHMET DAVUTOĞLU DA İTİRAF ETTİ
    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da dün CHP'nin yayın organı Halkt TV'de aynı itiraflarda bulunuştu..

    Davutoğlu, sunucu İsmail Küçükkaya'nın 'Altı liderden birisi cumhurbaşkanı adayı olursa beş lider başkan yardımcısı olacak mı?' sorusuna verdiği yanıtla masanın 'sistem' diye sunduğu sistemsizliği itiraf etmişti.

    BİZ İMZA ATACAĞIZ
    Ahmet Davutoğlu, "Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun genel başkanlar doğrudan karar süreçler içerisinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar. İster içeriden ister dışarıdan olsun genel başkanlar imza yetkisine sahip olacak. Bu büyük bir teminattır." dedi.

        CUMHURBAŞKANI ATAMA YAPMAK İSTERSE BİZ MÜDAHALE EDECEĞİZ
        Davutoğlu şu örnekle seçilecek adayın bir kukla olacağını açık etmiş oldu;

        "Diyelim süreç başladı bir konu ile karşılaştık. Cumhurbaşkanının farklı bir düşüncesi var bizim farklı bir düşüncemiz var. Cumhurbaşkanı diyecek ki 'Ben kararımı uygulayacağım' Biz çıkarıp diyeceğiz ki; Bak usulü koymuşuz karar şöyle alınacak. Cumhurbaşkanı önemli bir kuruma atama yapacak diyeceğiz ki 'yok' kim nedir bu önemli kurum? Ortak atama yapılacak hepimizin imzası olacak. Baştan konuşmuştuk Cumhurbaşkanı olarak senin yetkin olabilir ama bizim kuralımız bu"

        BU SİSTEMSİZLİK KARAR ALMA SÜRECİNİ KİLİTLER
        Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun övdüğü bu sistem tam bir çıkmaz...

        6'lı masanın Türkiye'yi ilgilendiren önemli meselelerde fikir ayrılığı yaşadığı biliniyor. Öyle ki masanın üyeleri İstanbul Sözleşmesi'nden Ergenekon, Balyoz davalarına, sınır ötesi operasyonlardan Karabağ meselesine kadar bir çok konuda farklı düşünüyor. Önerdikleri sistemde cumhurbaşkanının hangi lideri dinleyeceği ve ne karar alacağı açık bir çıkmaza düşüyor.

        YANDAŞLARI BİLE ANLAYAMADI
        Öte yandan Davutoğlu'nun açıklamaları sonrası masanın yandaşları Nevşin Mengü, Deniz Zeyrek gibi isimler konuya ilişkin Fox TV'de yaptıkları program da sistemin anlaşılamadığını yaptıkları konuşmalar ile itiraf ettiler.

        Deniz Zeyrek'in sistemin yanlış anlaşıldığını iddia ederek yaptığı açıklamalar sonrası Nevşin Mengü'nün surat ifadesi ve Doğan Şentürk'ün sözleri önerilen durumun aslında yandaşlar tarafından bile anlaşılmadığının göstergesi oldu.

        TEPKİLER YÜKSELDİ
        Ahmet Davutoğlu'nun ve Ali Babacan'ın kukla bir cumhurbaşkanı itirafına tepkiler de yükseldi.

        MEHMET ALİ ÇELEBİ: TAM BİR KAOS DÜZENİ
        AK Partili İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi duruma tepki gösterdi. Çelebi, "Davutoğlu: "Genel Başkanlar Cumhurbaşkanı kadar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak." Genel başkanlar vekil olup yasama olarak yürütmeye talimat verecek. Cumhurbaşkanı yardımcısı olup Cumhurbaşkanına talimat verecekler. Şaka gibi…Tam bir kaos düzeni…" ifadelerini kullandı.

            "SİVİL DARBE HAZIRLIĞININ İTİRAFI"
            AK Parti AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise duruma şu ifadelerle tepki gösterdi;

            "Belli ki 6'lı masanın genel başkanları demokrasiden muaf bir oligarşik yapı hayal ediyor. %50+1 ile seçilmiş Cumhurbaşkanımızın meşruiyetini sorgulayanlar, Türkiye'yi yüzde 0,1'in iki dudağı arasına mahkum etmek istiyor.

            Bu açıklama aynı zamanda anayasanın ihlal edileceğinin ve bir "Sivil darbe hazırlığının" itirafıdır. Milletin seçmediği kişilerin, seçilmiş bir Cumhurbaşkanı'nı etkisiz kılması bir darbedir."

            "VESAYET MASASI OLMAYA KARAR VERMİŞLER"
            Hamza Dağ bir tepki de Ali Babacan'a gösterdi. Dağ, "İki gündür yapılan açıklamalar gösteriyor ki 6'lı Masa, siyaset masası olmayı beceremeyince "Vesayet masası" olmaya karar vermiş. Türkiye Cumhuriyeti'ne layık gördükleri, 6'lı masanın kuklası olan bir Cumhurbaşkanı. Bu şekilde ülke yönetebileceklerine inanıyorlar mı gerçekten?" ifadelerini kullandı.
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            Haberler Güncel Bir itiraf da Ali Babacan'dan! "Cumhurbaşkanı karar almadan önce 6 liderin rızasını alacak" Önerdikleri sistemi yandaşları bile anlamadı
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