6+1'li masanın önerdiği sistemin nasıl bir çıkmaz olduğu yapılan açıklamalarla netleşmeye başlıyor...
CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı HDP'nin de dışarıdan destek verdiği yuvarlak masa sonuçsuz toplantılarının onuncusunu geçtiğimiz gün tamamladı.
YİNE ADAY YOK
Altılı masanın, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan ikinci tur kapsamındaki onuncu toplantısı 9,5 saat sürdü.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan katıldı.
Toplantının ardından altı genel başkanın imzasıyla ortak metin yayımlandı.
ADAYI KONUŞMAYA DAHA YENİ BAŞLAYACAKLAR
Ortak aday konusunda eleştirilerin hedefi haline gelen ve bugüne kadar bu konuda resmi bir açıklama yapmaktan çekinen yuvarlak masanın üyeleri 10'uncu toplantı sonrası yayımladıkları açıklamada, adaylık meselesine ilişkin, "Cumhurbaşkanı adayının tespiti ile ilgili istişarelerin başlatılmasına karar verdik" ifadelerine yer verildi.
AHMET DAVUTOĞLU'NDAN SONRA ALİ BABACAN DA İTİRAF ETTİ: KARAR ALMADAN ÖNCE RIZAMIZI ALACAK
Masa adaylık çıkmazını çözemezken önerdikleri sistemin de tam bir çıkmaz olduğu ortaya çıktı. Dün Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu'nun itiraf ettiği Cumhurbaşkanı 6 liderden emir alacak gerçeğini bugün DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da itiraf etti.
Muhalefetin yayın organlarından T24'e konuşan Ali Babacan Cumhurbaşkanının karar almadan önce 6 liderin rızasını alacağını söyledi.
Ali Babacan şunları söyledi;
"Çok önemli kararlarda 6 partinin bir bakıma rızasını alacak ondan sonra kendi yetkisini kullanacak. Şu anda yazılı bir taahhüt olarak ortaya koyuyoruz. Bu bir anayasa ya da yasa değil ama 6'lı masanın bir hukuku oluştu diyoruz ya. Bu 6 partinin akitleşmesinin gereği böyle çalışacak."
AHMET DAVUTOĞLU DA İTİRAF ETTİ
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da dün CHP'nin yayın organı Halkt TV'de aynı itiraflarda bulunuştu..
Davutoğlu, sunucu İsmail Küçükkaya'nın 'Altı liderden birisi cumhurbaşkanı adayı olursa beş lider başkan yardımcısı olacak mı?' sorusuna verdiği yanıtla masanın 'sistem' diye sunduğu sistemsizliği itiraf etmişti.
BİZ İMZA ATACAĞIZ
Ahmet Davutoğlu, "Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun genel başkanlar doğrudan karar süreçler içerisinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar. İster içeriden ister dışarıdan olsun genel başkanlar imza yetkisine sahip olacak. Bu büyük bir teminattır." dedi.