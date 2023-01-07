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    • 07.01.2023 20:11
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    • 07.01.2023 20:16
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    Analiz: Kılıçdaroğlu - İmamoğlu - Akşener ekseninde adaylık savaşı | 'Seçtiğim aday birinci olur ben de başbakan...' mesajı

    10 kez bir araya gelen 6'lı masadaki adaylık kaosu sürerken bir yandan da Kemal Kılıçdaroğlu - Ekrem İmamoğlu - Meral Akşener ekseninde yaşanan savaş siyaset kulislerinde çokça konuşuluyor. Saraçhane merkezli adaylık tiyatrosuna tutuşan Akşener ve İmamoğlu ikilisi geride bıraktığımız günlerde Alman Bakan Lührmann ile masaya oturmuştu. Sürecin devamında Meral Akşener İstanbul'da Kılıçdaroğlu'nun gözünün içine baka baka İmamoğlu'na adaylık için göz kırpmıştı. Aynı Akşener bugün Kılıçdaroğlu'na bomba göndermelerde bulunarak 'Seçtiğim aday birinci olur ben de başbakan...' mesajı verdi. Takvim.com.tr süreci sizler için analiz etti.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    KK’yı bombaladı İmamoğlu’na göz kırptı!

    Türkiye, 2023 ile birlikte seçim sath-ı mailine girmiş bulunuyor. Böylesi kritik bir süreçte CHP, İYİ Parti, Saadet, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti'nin bir araya geldiği 6'lı masada sular durulmuyor.

    9 kez bir araya gelen masa üyeleri bu süreçte tek bir isim bile belirleyemezken 10. toplantı sonunda adayın tespiti ve istişarelere başlama kararı alabildi. 10 toplantıdır aday çıkaramayan masanın içerisine düştüğü derin kaos böylelikle bir kez daha gözler önüne serildi.

    CHP'DEN 'ADAY KILIÇDAROĞLU' DAYATMASI: İMAMOĞLU'NA BOMBA GÖNDERME
    Öte yandan toplantı sonrası CHP kanadından masaya Kemal Kılıçdaroğlu dayatması geldi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını savunup, Ekrem İmamoğlu ile aptal - şizofren kavgasına tutuşan Canan Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu görselinin yer aldığı bir fotoğraf paylaşıp "Yarının Türkiye'si için cesaret zamanı" ifadelerini kullandı.

    Kaftancıoğlu'nun bu hamlesi Ekrem İmamoğlu'na da gönderme olarak yorumlandı.



    Son toplantıda Kılıçdaroğlu'nun liderlere 'aday masadan olsun' çağrısında bulunduğu kulislerde konuşulurken bu çağrıya Gültekin Uysal ve Temel Karamollaoğlu'nun destek verdiği, Davutoğlu - Babacan ikilisinin sessiz kaldığı iddia edildi.

        KILIÇDAROĞLU - AKŞENER - İMAMOĞLU EKSENİNDE NELER OLUYOR?
        6'lı masadaki aday belirsizliği, 'çoklu aday - ortak aday' tartışmaları ve küçük hesaplaşmalar gölgesinden bir yandan da Meral Akşener - Kemal Kılıçdaroğlu - Ekrem İmamoğlu ekseninde vuku bulan adaylık çekişmesi tüm dikkatleri üzerine topluyor.

        Bilindiği üzere Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da oluşunu fırsat bilen Akşener - İmamoğlu ikilisi merkez üssü Saraçhane olan mağduriyet temelli bir adaylık tiyatrosu için kolları sıvamıştı.

        Süreçte CHP ve İYİ Parti arasında ipler gerilmiş, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na 'Senin yerin belediye, İstanbul'a hizmet et' ayarı, Akşener'e de 'İç işlerimize karışma' ikazı gelmişti. İYİ Partli lideri de Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak 'fena çarparım' yanıtını vermişti.

        Geride bıraktığımız günlerde de Akşener - İmamoğlu ikilisi Alman Bakan Anna Lührmann ile masaya oturmuştu.

        KILIÇDAROĞLU'NUN GÖZÜNÜN İÇİNE BAKA BAKA SÖYLEDİ!
        Meral Akşener masadaki 10. toplantı sonrası dün İstanbul'da katıldığı törende, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gözünün içine baka baka yine Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı yönünde sinyaller verdi.

        İYİ Parti lideri, "Söz olsun gitmeyeceksin. And olsun gitmeyeceksin. Arkandayız" ifadelerini kullandı.



        Tüm bu yaşanan gelişmelerin ışığında Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme niteliğinde olan bomba açıklamalarda bulundu.

        İYİ Parti olarak seçimlerden birinci parti çıkacaklarını iddia eden Akşener, "Birinci parti çıkacağız ben de başbakan olacağım" şeklinde konuştu.

        AKŞENER'DEN 'SEÇTİĞİM ADAY BİRİNCİ OLACAK BEN DE BAŞBAKAN' MESAJI
        Sözlerinin devamında adaylık kavgasını tutuştuğu Kemal Kılıçdaroğlu'na bomba göndermelerde bulunan Akşener, "Onunla bununla kapı arkalarında ahbaplık etmeyiz, ondan bundan bir şey isteyerek değil, biz minnet eylemeyiz. Kendimiz, irademizle gücümüzle birinci çıkacağız inşallah" açıklamasını yaptı.

            Bilindiği üzere Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığı için helalleşme tiyatrosuna başvurup, ABD, Londra ve Almanya kapılarında icazet yoklamıştı.



            Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun gözünün içine bakarak İmamoğlu'na adaylık için göz kırpması ve akabinde sarf ettiği sözler "Benim seçtiğim aday (İmamoğlu) birinci olacak ben de başbakan" mesajı veriyor yorumlarını da beraberinde getirdi.
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            Haberler Güncel Analiz: Kılıçdaroğlu - İmamoğlu - Akşener ekseninde adaylık savaşı | 'Seçtiğim aday birinci olur ben de başbakan...' mesajı
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