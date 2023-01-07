Analiz: Kılıçdaroğlu - İmamoğlu - Akşener ekseninde adaylık savaşı | 'Seçtiğim aday birinci olur ben de başbakan...' mesajı





Tüm bu yaşanan gelişmelerin ışığında Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme niteliğinde olan bomba açıklamalarda bulundu.



İYİ Parti olarak seçimlerden birinci parti çıkacaklarını iddia eden Akşener, "Birinci parti çıkacağız ben de başbakan olacağım" şeklinde konuştu.

AKŞENER'DEN 'SEÇTİĞİM ADAY BİRİNCİ OLACAK BEN DE BAŞBAKAN' MESAJI

Sözlerinin devamında adaylık kavgasını tutuştuğu Kemal Kılıçdaroğlu'na bomba göndermelerde bulunan Akşener, "Onunla bununla kapı arkalarında ahbaplık etmeyiz, ondan bundan bir şey isteyerek değil, biz minnet eylemeyiz. Kendimiz, irademizle gücümüzle birinci çıkacağız inşallah" açıklamasını yaptı.