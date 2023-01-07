Analiz: Kılıçdaroğlu - İmamoğlu - Akşener ekseninde adaylık savaşı | 'Seçtiğim aday birinci olur ben de başbakan...' mesajı

Türkiye, 2023 ile birlikte seçim sath-ı mailine girmiş bulunuyor. Böylesi kritik bir süreçte CHP, İYİ Parti, Saadet, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti'nin bir araya geldiği 6'lı masada sular durulmuyor.
9 kez bir araya gelen masa üyeleri bu süreçte tek bir isim bile belirleyemezken 10. toplantı sonunda adayın tespiti ve istişarelere başlama kararı alabildi. 10 toplantıdır aday çıkaramayan masanın içerisine düştüğü derin kaos böylelikle bir kez daha gözler önüne serildi.
CHP'DEN 'ADAY KILIÇDAROĞLU' DAYATMASI: İMAMOĞLU'NA BOMBA GÖNDERME
Öte yandan toplantı sonrası CHP kanadından masaya Kemal Kılıçdaroğlu dayatması geldi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını savunup, Ekrem İmamoğlu ile aptal - şizofren kavgasına tutuşan Canan Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu görselinin yer aldığı bir fotoğraf paylaşıp "Yarının Türkiye'si için cesaret zamanı" ifadelerini kullandı.
Kaftancıoğlu'nun bu hamlesi Ekrem İmamoğlu'na da gönderme olarak yorumlandı.
Son toplantıda Kılıçdaroğlu'nun liderlere 'aday masadan olsun' çağrısında bulunduğu kulislerde konuşulurken bu çağrıya Gültekin Uysal ve Temel Karamollaoğlu'nun destek verdiği, Davutoğlu - Babacan ikilisinin sessiz kaldığı iddia edildi.