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    • 05.01.2023 23:30
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    • 05.01.2023 23:32
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    CHPli Canan Kaftancıoğlu'ndan masaya 'aday Kılıçdaroğlu' dayatması! Kavgalı olduğu Ekrem İmamoğlu'na bomba gönderme

    Kaos, kavga ve küçük hesaplaşmalara sahne olan masa 9.5 saat süren 10. toplantısında da aday çıkaramadı.Krizi perdelemek için 'Cumhurbaşkanı adayının tespiti ve istişarelere başlama' kararı alan masaya CHP'li Canan Kaftancıoğlu'ndan 'Aday Kılıçdaroğlu' dayatması geldi. Kemal Kılıçdaroğlu görseli paylaşıp 'Yarının Türkiyesi için cesaret zamanı" diyen Kaftancıoğlu, 'aptal - şizofren' kavgasına tutuştuğu Ekrem İmamoğlu'na bomba bir göndermede bulundu.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Kaftancıoğlu’ndan ’aday Kılıçdaroğlu’ dayatması!

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kaldı. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken Millet İttifakı'nda aday belirsizliği sürüyor.

    CHP, İYİ Parti, Saadet, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti'nin bir araya geldiği masa bugün 10. kez toplandı. Kriz ve kaosun gölgesinde 9,5 saat süren toplantı sonrası Cumhurbaşkanı adayının tespiti ve istişarelere başlama kararı alındı.

    26 Ocak'ta İYİ Parti ev sahipliğinde yapılacak 11. toplantı sonrası 30 Ocak'ta yol haritasının açıklanacağı ifade edildi.



    CHP'DEN 'ADAY KILIÇDAROĞLU' DAYATMASI
    Tüm bu yaşanan gelişmelerin gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destekle ön plana çıkan ve aldığı cezalar nedeniyle hukuken 'yok' hükmünde bulunan Canan Kaftancıoğlu'ndan bomba bir adım geldi.

    Kaftancıoğlu resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Kemal Kılıçdaroğlu görseline yer vererek "Korkmadan, yılmadan, zorbalıklara karşı 1 milim dahi geri adım atmadan #YarınınTürkiyesiiçinCesaretZamanı" ifadelerini kullandı.


        İMAMOĞLU'NA GÖNDERME
        Kaftancıoğlu'nun masaya yaptığı 'Kılıçdaroğlu' dayatması Ekrem İmamoğlu'na da gönderme olarak yorumlandı. Bilindiği üzere yakın bir zamanda ikili arasında 'Aptal-şizofren' kavgası patlak vermişti. CHP'li kaynaklar da bu gerilimi doğrulamıştı.

        Takvim.com.tr sürece dair tüm detayları satır satır manşet manşet okuyucularını duyurmuştu.



        TOKALAŞMAYA TENEZZÜL BİLE ETMEDİ
        Saraçhane merkezli adaylık tiyatrosunun işlendiği süreçte de ikili arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam etmiş, İmamoğlu, 6'lı masa liderlerinin ve CHP'lilerin olduğu sahnede Canan Kaftancıoğlu ile tokalaşmaya tenezzül bile etmememişti.
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