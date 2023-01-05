CHPli Canan Kaftancıoğlu'ndan masaya 'aday Kılıçdaroğlu' dayatması! Kavgalı olduğu Ekrem İmamoğlu'na bomba gönderme

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kaldı. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken Millet İttifakı'nda aday belirsizliği sürüyor.
CHP, İYİ Parti, Saadet, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti'nin bir araya geldiği masa bugün 10. kez toplandı. Kriz ve kaosun gölgesinde 9,5 saat süren toplantı sonrası Cumhurbaşkanı adayının tespiti ve istişarelere başlama kararı alındı.
CHP'DEN 'ADAY KILIÇDAROĞLU' DAYATMASI
Tüm bu yaşanan gelişmelerin gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destekle ön plana çıkan ve aldığı cezalar nedeniyle hukuken 'yok' hükmünde bulunan Canan Kaftancıoğlu'ndan bomba bir adım geldi.
Kaftancıoğlu resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Kemal Kılıçdaroğlu görseline yer vererek "Korkmadan, yılmadan, zorbalıklara karşı 1 milim dahi geri adım atmadan #YarınınTürkiyesiiçinCesaretZamanı" ifadelerini kullandı.