CHPli Canan Kaftancıoğlu'ndan masaya 'aday Kılıçdaroğlu' dayatması! Kavgalı olduğu Ekrem İmamoğlu'na bomba gönderme



İMAMOĞLU'NA GÖNDERME

Kaftancıoğlu'nun masaya yaptığı 'Kılıçdaroğlu' dayatması Ekrem İmamoğlu'na da gönderme olarak yorumlandı. Bilindiği üzere yakın bir zamanda ikili arasında 'Aptal-şizofren' kavgası patlak vermişti. CHP'li kaynaklar da bu gerilimi doğrulamıştı.



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