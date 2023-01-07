Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.01.2023 19:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.01.2023 19:13
    ABONE OL

    Son dakika: Kars'ta Sarıkamış şehitlerini anma etkinliğinde salonun tavanı çöktü! Yaralılar var

    Son dakika haberi... Kars'ta Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen anma etkinliğinde salonun tavanı çöktü. Kars Valisi Türker Öksüz, yaralananlar arasında hayati tehlikesi olan kimsenin olmadığını bildirdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Sarıkamış’ta otelin tavanı çöktü!

    Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı etkinlikleri kapsamında Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki otelde düzenlenen belgesel gala gösteriminde salonun tavanı çöktü.

    Sarıkamış şehitleri anısına ilçedeki otelin salonunda gerçekleştirilen programda asma tavanın çökmesi sonucu bazı kişilerin yıkıntının altında kaldığı ve yaralananların olduğu bildirildi.



    Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile çok sayıda ambulans sevk edildi.



    Oteldeki kalabalığın ekiplerin koordinesinde boşaltılmasına başlandı.

        "HAYATİ TEHLİKESİ OLAN YOK"
        Kars Valisi Türker Öksüz, yaralananlar arasında hayati tehlikesi olan kimsenin olmadığını bildirdi.

        Öksüz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Sarıkamış Belgeselinin gala gösteriminin yapılacağı salonun asma tavanında meydana gelen çökme sonucu hafif yaralılarımız bulunmakta olup, yaralıların ayakta tedavisi Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde devam etmektedir. Gelişmeler bilahare kamuoyu ile paylaşılacaktır." dedi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Beşiktaş - Kasımpaşa | CANLI ANLATIM
        Haberler Güncel Son dakika: Kars'ta Sarıkamış şehitlerini anma etkinliğinde salonun tavanı çöktü! Yaralılar var
            SON DAKİKA